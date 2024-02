Perché la Renault Scénic è l’Auto dell’anno 2024?

La settimana inizia col botto con la Renault Scénic proclamata Auto dell’anno 2024. L’annuncio è avvenuto nel corso della giornata inaugurale, riservata alla stampa, del Salone di Ginevra 2024, che sarà aperto al pubblico dal 28 febbraio al 3 marzo, Il titolo di Car of the Year è stato assegnato sulla base dei voti espressi da una giuria di 59 giornalisti del settore provenienti da 22 Paesi. La Scénic, che con una versione precedente aveva già ottenuto il prestigioso riconoscimento nel 1997, ha battuto di una ventina di punti la BMW Serie 5 e, più staccata, la Peugeot 3008.

AUTO DELL’ANNO 2024: PERCHÉ HA VINTO LA RENAULT SCÉNIC

La Renault Scénic vincitrice del premio Auto dell’anno 2024 è il nuovo modello E-Tech 100% Electric, a dimostrazione dei tempi che cambiano e che vedono le auto elettriche sempre più protagoniste della scena. Si tratta di una familiare dalle linee molto piacevoli che ha ottenuto unanimi consensi tra gli appassionati, anche se c’è chi la considera troppo simile allo stile delle Peugeot (un anticipo ‘involontario’ della futura partnership tra i due gruppi di cui si è chiacchierato qualche settimana fa? Chissà…).

Sulla scelta dei giurati del Car of the Year hanno pesato diversi fattori: il più importante, probabilmente, è che la Scénic è stata sviluppata puntando forte sulla sostenibilità con il 70% di materiali riciclati provenienti da filiere di riciclo esistenti o in via di sviluppo entro il 2030, consentendo al contempo di non utilizzare risorse primarie. A fine vita l’auto risulta inoltre riciclabile al 90% (batteria inclusa) in filiere di riciclo industriali.

Importanti anche i dati sull’autonomia, aspetto sempre delicato quando si parla di auto alla spina: per Scénic la Renault dichiara fino a 625 km di autonomia elettrica secondo le norme WLTP. Sempre la Casa francese specifica che 30 minuti di ricarica presso una colonnina di ricarica rapida DC sono sufficienti per 2 ore di viaggio in autostrada a una velocità media di 110 km/h.

CAR OF THE YEAR 2024: COME È ANDATA LA VOTAZIONE

La Renault Scénic ha ottenuto 329 punti precedendo la BMW Serie 5 che ne ha presi 308 e la Peugeot 3008 con 197 punti. Le altre finaliste erano la Kia EV9 (190 punti), la Volvo EX30 (168 punti), la BYD Seal (131 punti) e la Toyota C-HR (127 punti). Come detto, per la Scénic si tratta della seconda assegnazione del titolo di Car of the Year dopo quella del 1997. Il bis era finora era riuscito solo a un’altra Renault, la Clio (nel 1991 e nel 2006), nonché alla Volkswagen Golf (1992 e 2013) e alla Toyota Yaris (2000 e 2021). Con questa vittoria la Renault si porta a sette titoli complessivi di Auto dell’anno davanti alla Peugeot che resta ferma a sei, mentre in testa c’è ancora la Fiat con nove vittorie (l’ultima però nel 2008).

QUANTO COSTA LA RENAULT SCÉNIC ELETTRICA?

Coloro che sono interessati ad acquistare la Renault Scénic Auto dell’anno 2024 possono approfittare dell’interessante offerta Renault che anticipa i futuri incentivi statali, assai più sostanziosi di quelli attualmente in vigore. Ad esempio si può comprare il modello Evolution 170 cv comfort range a 26.150 euro (Iva inclusa, IPT e contributo pfu esclusi) + oneri finanziari aggiungendo all’attuale Ecobonus statale di 5.000 euro il contributo Renault pari a 8.750 euro in caso di rottamazione fino a Euro 2, per un totale appunto di 13.750 euro che sarà l’importo massimo dei nuovi incentivi auto 2024. L’offerta prevede anticipo zero, 36 rate da 249,01 euro (Tan 7% e Taeg 8,07%) per massimo 30.000 km di percorrenza e rata finale di 22.428 euro, oppure si è liberi di restituire l’auto. Maggiori informazioni qui.