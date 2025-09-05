Punti patente: tabella aggiornata 2025 delle infrazioni

Il meccanismo dei punti patente è regolato dalla tabella delle decurtazioni o delle penalità, che specifica il numero di punti assegnato a ogni infrazione. Ad esempio 2 punti per la sosta nelle corsie riservate al transito degli autobus, 6 punti per la mancata osservanza del segnale di stop e così via. Pertanto chi infrange una norma del Codice della Strada che prevede come sanzione accessoria la perdita dei punti, deve fare riferimento alla tabella delle infrazioni per conoscere il numero di punti sottratti in base alla violazione commessa e il saldo aggiornato della patente, che non deve mai scendere sotto zero.

COME FUNZIONA LA PATENTE A PUNTI

Prima di riportare la tabella delle penalità aggiornata al 2025, riepiloghiamo velocemente come funziona la patente a punti. Introdotta in Italia nel 2003 e regolata dall’articolo 126-bis CdS, prevede che a ogni conducente di un veicolo si attribuisca un punteggio iniziale di 20 punti. Tale punteggio subisce una decurtazione (da 1 a 10 punti) ogni qualvolta il titolare della patente commette un’infrazione al codice di una certa gravità. La decurtazione viene riportata sul verbale insieme all’importo della multa. Il trasgressore ha comunque facoltà di impugnare il provvedimento presentando ricorso.

Chi esaurisce tutti i 20 punti deve rifare gli esami per la patente (revisione), mentre chi subisce una perdita parziale può recuperare il punteggio originario (reintegro) frequentando corsi speciali presso autoscuole o altri centri autorizzati dal MIT. È possibile controllare in ogni momento il saldo esatto dei punti della patente.

PUNTI PATENTE: CASI PARTICOLARI

Prima di elencare la tabella delle decurtazioni dei punti patente aggiornata al 2025 (fonte: sito ufficiale della Polizia di Stato), ricordiamo alcuni casi particolari:

se vengano accertate contemporaneamente più violazioni per le quali è prevista la decurtazione di punteggio e nessuna sanzione accessoria di sospensione o di revoca della patente, devono essere detratti al massimo 15 punti ;

per le quali è prevista la decurtazione di punteggio e nessuna sanzione accessoria di sospensione o di revoca della patente, devono essere detratti al massimo ; se viene commessa un’infrazione da almeno 5 punti , cui seguano, nell’arco di successivi 12 mesi , altre due violazioni da almeno 5 punti ciascuna, scatta automaticamente la revisione della patente ;

, cui seguano, nell’arco di successivi , altre due violazioni da almeno 5 punti ciascuna, scatta automaticamente la ; la revisione della patente per azzeramento del punteggio dev’essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui perviene la comunicazione. Durante questo periodo il conducente può continuare a circolare.

dal momento in cui perviene la comunicazione. Durante questo periodo il conducente può continuare a circolare. i punti riportati nella tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati se le violazioni risultano commesse da conducenti neopatentati (entro i primi 3 anni dal rilascio);

se le violazioni risultano commesse da conducenti neopatentati (entro i primi 3 anni dal rilascio); in caso di punteggio ridotto ma non azzerato, l’assenza per un biennio di una sanzione da cui derivi la decurtazione del punteggio determina la riattribuzione del punteggio iniziale . Però entro il limite dei 20 punti.

. Però entro il limite dei 20 punti. per i titolari di patente con almeno 20 punti, la mancanza per il periodo di 2 anni di violazioni da cui derivi la decurtazione dei punti patente, determina l’attribuzione di un credito di 2 punti, fino a un massimo di 10 (quindi potenzialmente si può arrivare a 30 punti).

TABELLA INFRAZIONI PUNTI PATENTE: VIOLAZIONI DA 1 PUNTO DI PENALITÀ

Art. 152 comma 3 CdS: non far uso dei dispositivi di illuminazione o segnalazione visiva quando è prescritto;

art. 153 comma 11: uso improprio dei fari;

art. 167 commi 2, 3, 5 e 6 lettera a: trasportare cose con eccedenza di carico non superiore a 1 t o al 10% per veicoli fino a 10 t;

art. 169 comma 10: non avere ampia libertà di movimento nelle manovre, trasportare persone in soprannumero e trasporto irregolare di persone, animale e oggetti;

art. 170 comma 6: trasportare persone in soprannumero sui veicoli a due ruote, ovvero violare le prescrizioni relative al trasporto di oggetti o trainare o farsi trainare con veicoli a due ruote;

art. 174 comma 7 primo periodo: mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo;

art. 178 comma 7 primo periodo: mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo.

VIOLAZIONI DA 2 PUNTI DI PENALITÀ

Art. 146 comma 2: mancato rispetto della segnaletica, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata;

art. 148 comma 15 con riferimento al comma 8: sorpasso a sinistra di un tram in fermata in sede stradale non riservata;

art. 154 comma 8: effettuare cambiamenti di direzione o di corsia per inversione di marcia o svolte senza osservare le prescrizioni imposte;

art. 158 comma 2 lettere d, h: sosta nelle corsie riservate al transito degli autobus o veicoli su rotaia; sosta negli spazi riservati alla fermata degli autobus o dei taxi;

art. 161 commi 1 e 3: omettere di liberare la carreggiata o di segnalare ingombri provocati dal proprio veicolo;

art. 162 comma 5: omettere di segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati con l’apposito segnale di triangolo; non utilizzare i dispositivi di protezione rifrangenti individuali;

art. 165 comma 3: trainare veicoli in avaria senza adeguata segnalazione o violando le altre prescrizioni;

art. 167 commi 2, 3, 5 e 6 lettera b: trasportare cose in eccedenza di peso non superiore a 2 t. o al 20% della massa per veicoli sino a 10 t;

art. 168 comma 9 bis: trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali per la tutela dei conducenti o dell’equipaggio e la adeguata compilazione dei documenti di trasporto e delle istruzioni di sicurezza;

art. 169 comma 9: trasportare persone in soprannumero sulle autovetture;

art. 174 comma 5 per tempi di guida: mancato rispetto di oltre il 10% il limite giornaliero massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo;

art. 174 comma 7 per tempi di guida: mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo;

art. 174 comma 8: mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo;

art. 175 comma 14 con riferimento al comma 7 lettera a: trainare veicoli, che non siano rimorchi, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di parcheggio di servizio e su ogni altra pertinenza delle autostrade;

art. 175 comma 16 (prescrizioni per la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali): lasciare in sosta i veicoli sulle autostrade o sulle aree di servizio o di parcheggio; esercitare attività di soccorso senza autorizzazione, ecc;

art. 176 comma 21 (prescrizioni dei comportamenti durante la circolazione in autostrada o sulle strade extraurbane principali): non osservare l’obbligo di immettersi sulle autostrade e sulle superstrade servendosi delle apposite corsie e dando la precedenza ai veicoli circolanti sulle corsie di scorrimento; uscire dalle stesse autostrade o superstrade senza servirsi delle apposite corsie di decelerazione; cambiare corsia di marcia senza la preventiva segnalazione; in caso di arresto del traffico su tratti ove la corsia di emergenza manchi o sia occupata, non agevolare il transito di veicoli di polizia o di soccorso omettendo di portarsi il più vicino possibile alla striscia di sinistra della prima corsia; lasciare in sosta di notte il veicolo senza tenere accese le luci di posizione e quelle di emergenza; procedere affiancato ad altro veicolo in autostrada o sulle superstrade; non osservare il corretto incolonnamento per il pagamento del pedaggio, ecc.

art. 177 comma 5: ostacolo alla circolazione o accodamento alla marcia dei mezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze;

art. 178, comma 5 per tempi di guida: mancato rispetto di oltre il 10% il limite giornaliero massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo;

art. 178 comma 7 per tempi di giuda; mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo;

art. 178 comma 8: mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo;

art. 189 comma 9: non osservare gli obblighi previsti in caso di incidente, come la salvaguardia, la sicurezza della circolazione e il mantenimento dello stato dei luoghi e delle tracce; in incidente con soli danni a cose evitare intralcio alla circolazione; fornire le proprie generalità, ecc.

VIOLAZIONI DA 3 PUNTI DI PENALITÀ

Art. 142 comma 8: superare i limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre i 40 km/h;

art. 148 comma 15 con riferimento al comma 2: mancato accertamento delle condizioni per effettuare il sorpasso;

art. 149 comma 4: non osservare le distanze di sicurezza nei confronti di determinate categorie di veicoli; non osservare la distanza di sicurezza con conseguente collisione con soli danni a cose;

art. 153 comma 10: far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietate;

art. 164 comma 8: non osservare le prescrizioni di sistemazione e segnalamento di carico sul veicolo e omettere le cautele nel trasporto di carichi sporgenti;

art. 167 commi 2, 3, 5 e 6 lettera c: trasportare cose con eccedenze di carico non superiori a 3 t., o al 30% della massa a pieno carico per veicoli sino a 10 t;

art. 167 comma 7: circolare con autocarri adibiti a trasporto di veicoli, di animali, di container, macchine agricole o operatrici e balle di paglia e fieno con eccedenze consentite in altezza sulle strade larghe meno di 6,50 mt. Oppure aventi opere di sottovia con franco libero superiore a 20 cm;

art. 174 comma 7 secondo periodo: mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo settimanale per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo;

art. 178 comma 7 secondo periodo: mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo settimanale per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo;

Art. 188 comma 5: usufruire, pur avendone diritto, le apposite strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, senza però osservare le condizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione;

art. 192 comma 6: mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.

VIOLAZIONI DA 4 PUNTI DI PENALITÀ

Art. 143 comma 11: circolare contromano (non in curva);

art. 143 comma 13 con riferimento al 5: omettere di occupare la corsia più libera a destra, sulle strade con carreggiata a due o più corsie;

art. 158 comma 2 lettera g: sosta o fermata negli spazi riservati a veicoli per persone invalide o in corrispondenza di rampe, scivoli o corridoi di transito;

art. 161 comma 2: caduta o spargimento sulla carreggiata di materie viscide e infiammabili o che potrebbero causare pericolo ;

art. 167 commi 2, 3, 5 e 6 lettera d: trasportare cose con eccedenza di carico superiore a 3 t.; oppure superiore al 30% della massa complessiva per i veicoli fino a 10 t;

art. 168 comma 7: trasportare merci pericolose con eccedenza di carico rispetto al limite consentito;

art. 169 comma 8: trasportare persone in sovrannumero sui veicoli adibiti abusivamente a taxi o a noleggio;

art. 175 comma 13: circolare in autostrada con veicolo avente carico disordinato, non saldamente assicurato. Ovvero con carico suscettibile di dispersione perché non coperto adeguatamente;

art. 189 comma 5 primo periodo: non fermarsi in incidente con soli danni a cose causato dal proprio comportamento;

art. 191 comma 2: violazione dell’obbligo di consentire al pedone attraversamento di una strada sprovvista di strisce pedonali.

VIOLAZIONI DA 5 PUNTI DI PENALITÀ

Art. 141 comma 8: circolare a velocità non commisurata alle particolari condizioni in cui si svolge la circolazione;

art. 145 comma 10: violare gli obblighi relativi alla precedenza;

art. 148 comma 15 con riferimento al comma 3: mancato rispetto delle regole di sorpasso;

art. 149 comma 5 secondo periodo: non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione e gravi danni ai veicoli;

art. 150 comma 5 con riferimento all’art. 149 comma 5: comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna causando gravi danni a veicoli ;

art. 171 comma 2: condurre un motociclo o una motocarrozzetta senza casco, con casco irregolare o non allacciato. Ovvero trasportare altro passeggero in tali condizioni;

art. 172 comma 8: mancato allacciamento delle cinture del conducente e/o del trasportato minorenne; mancato uso dei seggiolini per bambini;

art. 172 comma 9: alterare il corretto uso delle cinture;

art. 173 comma 3-bis primo periodo: usare, durante la marcia, apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, oppure usare cuffie sonore [NOVITÀ DAL 14 DICEMBRE 2024 A SEGUITO DELLA MODIFICA DEL CODICE DELLA STRADA];

art. 174 comma 5 per tempi di riposo: mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo;

art. 174 comma 7 terzo periodo per tempi di riposo: mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo;

art. 178 comma 5 per tempi di riposo: mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo;

art. 178 comma 7 terzo periodo per tempi di riposo: mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo;

art. 186-bis comma 2: circolare con tasso alcolemico accertato superiore a 0 e non superiore a 0,5 g/l per conducenti sotto i 21 anni e neopatentati cat. B. E anche per trasporti professionali di persone e di cose; di veicoli di oltre 3,5 t; di veicoli con rimorchio con MCPC di oltre 3,5 t; e di autobus, autoarticolati e autosnodati.

VIOLAZIONI DA 6 PUNTI DI PENALITÀ

Art. 142 comma 9: superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h, ma non di oltre 60 km/h;

art. 145 comma 5: mancata osservanza dello stop;

art. 146 comma 3: passaggio con semaforo rosso o agente del traffico;

art. 147 comma 5: violare gli obblighi di comportamento ai passaggi a livello;

Art. 188 comma 4: usufruire senza autorizzazione delle apposite strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide.

VIOLAZIONI DA 8 PUNTI DI PENALITÀ

Art. 149 comma 6: mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato un incidente con lesioni gravi;

art. 150 con riferimento all’art. 149 comma 6: comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna che abbia causato gravi lesioni a persone;

art. 154 comma 7: fare inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza degli incroci, delle curve o dei dossi;

art. 173 comma 3: mancato uso durante la guida di lenti (occhiali) o altri apparecchi prescritti per integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali [NOVITÀ DAL 14 DICEMBRE 2024 A SEGUITO DELLA MODIFICA DEL CODICE DELLA STRADA];

art. 191 comma 1: violare l’obbligo di precedenza ai pedoni;

art. 191 comma 3: violare l’obbligo di consentire al pedone in stato di invalidità o a bambini e anziani l’attraversamento di una strada.

VIOLAZIONI DA 10 PUNTI DI PENALITÀ

Art. 142 comma 9-bis: superare i limiti di velocità di oltre 60 km/h;

art. 143 comma 12: circolare contromano nelle curve, sui dossi o in condizioni di limitata visibilità o su strada divisa in carreggiate separate;

art.148 comma 16 terzo periodo: sorpasso effettuato in situazioni gravi e pericolose (curve, dossi, incroci, ecc.); sorpasso per veicoli pesanti (oltre 3.5 t); sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati, sorpasso di tram o filobus fermi; anche sorpasso di veicolo che sta a sua volta già sorpassando, ecc;

art. 168 comma 8: trasporto di materie pericolose senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni;

art. 168 comma 9: trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali relative ad idoneità tecnica e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli;

art. 173 comma 3-bis secondo periodo: violare per la seconda volta in un biennio il divieto di usare, durante la marcia, apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, oppure di usare cuffie sonore [NOVITÀ DAL 14 DICEMBRE 2024 A SEGUITO DELLA MODIFICA DEL CODICE DELLA STRADA];

art. 174 comma 6: mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero e del limite giornaliero dei tempi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo;

art. 176 comma 19: fare inversione di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali o procedervi in contromano;

art. 176 comma 20 con riferimento al comma 1 lettera b: effettuare retromarcia in autostrada;

art. 176 comma 20 con riferimento al comma 1 lettere c e d: circolare in autostrada o sulle strade extraurbane principali sulle corsie di emergenza e d’immissione e uscita fuori dai casi previsti;

art. 178 comma 6: mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero e del limite giornaliero dei tempi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo;

art. 179 commi 2 e 2-bis: veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocità;

art. 186 commi 2 e 7: guida in stato di ebbrezza;

art. 187 commi 7 e 8: guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata a sostanze stupefacenti;

art. 189 comma 5 secondo periodo: darsi alla fuga in incidente con gravi danni ai veicoli causato dal proprio comportamento;

art. 189 comma 6: darsi alla fuga in incidente con lesioni a persone causato dal proprio comportamento;

art. 192 comma 7: forzare un posto di blocco ove il fatto non costituisca reato.