FIGIEFA celebra 70 anni: l’Aftermarket indipendente al centro del futuro industriale europeo

La competitività dell’industria automobilistica europea non si gioca soltanto sulla produzione di nuovi veicoli, ma anche sulla capacità di mantenerli efficienti, sicuri e sostenibili lungo tutto il loro ciclo di vita. È questo il messaggio emerso dalla conferenza organizzata da FIGIEFA a Bruxelles il 3 e 4 novembre 2026, in occasione del 70° anniversario dell’associazione. L’evento ha riunito oltre 260 partecipanti, tra rappresentanti delle istituzioni europee, esponenti dell’industria e operatori dell’automotive, per discutere il contributo dell’aftermarket indipendente alle strategie industriali ed economiche dell’Europa.

L’AFTERMARKET INDIPENDENTE, UNA RISORSA STRATEGICA PER L’EUROPA

In un contesto caratterizzato da elettrificazione, digitalizzazione, veicoli definiti dal software, intelligenza artificiale e crescente competizione internazionale, il mercato indipendente dell’assistenza automobilistica assume un ruolo sempre più rilevante. Come sottolineato da Mads Engberg, presidente di FIGIEFA, il futuro dell’automotive non riguarda esclusivamente la costruzione dei veicoli, ma comprende tutte le attività necessarie a garantirne il funzionamento negli anni: manutenzione, riparazione, distribuzione dei ricambi, diagnosi, servizi sui dati, rigenerazione dei componenti e nuove soluzioni digitali.

L’aftermarket indipendente rappresenta quindi una componente essenziale del sistema industriale europeo, in grado di sostenere competitività, innovazione, occupazione, libertà di scelta dei consumatori e mobilità. Un concetto approfondito anche attraverso la presentazione di un nuovo studio realizzato da Roland Berger, dedicato al valore economico e alla rilevanza strategica del settore per l’economia europea. Nel suo intervento, Valère Moutarlier, vicedirettore generale della DG GROW della Commissione europea, ha inoltre inquadrato queste tematiche nell’ambito delle politiche comunitarie per rafforzare la resilienza industriale e la competitività dell’Europa.

DIGITALIZZAZIONE, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E CONCORRENZA

Ampio spazio è stato dedicato alla trasformazione tecnologica dell’aftermarket e alle nuove opportunità di creazione del valore. Nel confronto tra rappresentanti di Temot International, ZF, Jifeline e Cleevely Electric Vehicles sono emersi il peso crescente del software, dei dati, della diagnostica avanzata, delle competenze tecniche e dei servizi da remoto, insieme alla necessità di sviluppare nuove forme di collaborazione lungo la filiera.

L’intelligenza artificiale è stata al centro di un ulteriore dibattito, con la partecipazione di esponenti della Commissione europea, ATR International, Bosch Mobility Aftermarket, Topmotive e SPREAD. Per sfruttarne pienamente il potenziale, hanno evidenziato i relatori, saranno fondamentali dati di qualità, interoperabilità, partnership e adeguati sistemi di governance. La disponibilità di tecnologie innovative dovrà infatti accompagnarsi a regole capaci di garantire un accesso equo al mercato.

Proprio il tema della concorrenza è stato approfondito da Thomas G. Funke, di Geradin Partners, con un intervento sulle implicazioni del diritto europeo e, in particolare, del Regolamento di esenzione per categoria nel settore automobilistico (MVBER). Con veicoli sempre più connessi e basati sul software, preservare l’accesso competitivo a mercati, servizi e clienti resta una condizione indispensabile per tutelare innovazione e libertà di scelta.

SOSTENIBILITÀ E DIRITTO ALLA RIPARAZIONE AL CENTRO DEL FUTURO

La sostenibilità ha rappresentato un altro tema centrale della conferenza. Stijn Vervoort, del Forum on Automotive Aftermarket Sustainability (FAAS), ha evidenziato il contributo delle attività di riparazione, manutenzione, ricondizionamento e rigenerazione nell’estendere la vita utile di veicoli e componenti. Un approccio che consente di ridurre i rifiuti, migliorare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse e favorire un modello di economia automobilistica più circolare.

Nelle conclusioni, Sylvia Gotzen, CEO di FIGIEFA, ha ribadito un principio fondamentale: l’evoluzione tecnologica e dei modelli di business non deve diventare un pretesto per limitare la concorrenza o chiudere i mercati. Digitalizzazione e intelligenza artificiale devono, al contrario, generare nuove opportunità per tutti gli operatori.

A settant’anni dalla sua fondazione, FIGIEFA rilancia così il proprio impegno a favore di un aftermarket indipendente, aperto e competitivo, nel quale il diritto alla riparazione e la libertà di scelta continuino a rappresentare elementi centrali per il futuro della mobilità europea.