Finlandia, OK a Tesla FSD: siamo a 11 Paesi UE, ma Bruxelles è ancora indecisa

La Finlandia ha riconosciuto l’omologazione provvisoria olandese, diventando l’undicesimo Stato membro dell’Unione Europea a dare il via libera al sistema avanzato di assistenza alla guida della Casa texana, recentemente ribattezzato Tesla Assisted Driving (TAD) e noto in precedenza come FSD Supervised. Prima di Helsinki, la stessa procedura nazionale era stata completata dai Paesi Bassi anzitutto, poi da Lituania, Estonia, Danimarca, Belgio, Slovenia, ma anche da Cechia, Croazia, Slovacchia e Lettonia. Tuttavia a Bruxelles tutto tace: l’approvazione definitiva a livello comunitario richiede il voto favorevole del comitato tecnico europeo (TCMV), raggiungendo la maggioranza qualificata. Ossia almeno 15 Stati che rappresentino come minimo il 65% della popolazione UE.

TESLA FSD: L’UNIONE EUROPEA SI FA ATTENDERE

Un sì o un no da parte dell’UE sarebbe già dovuto arrivare da un pezzo, ma la burocrazia ha fatto slittare il verdetto, forse per fine 2026 o inizio 2027. Germania, Francia e Italia mantengono un approccio prudente o attendista, frenando una decisione unitaria.

Nel frattempo, per adeguarsi agli standard richiesti dai regolatori europei, Tesla ha modificato la denominazione commerciale e introdotto limiti operativi più rigidi, come il blocco delle opzioni che consentivano di viaggiare costantemente oltre i limiti di velocità.

MUSK HA MODO DI OTTENERE IL VIA LIBERA: ECCO PERCHÉ

L’ottenimento dell’omologazione provvisoria da parte di 11 Stati membri dell’UE crea un precedente politico e normativo significativo. Tesla accumula milioni di km di dati di guida sulle strade europee. Cercare di dimostrare con i dati reali una riduzione statistica degli incidenti nei Paesi apripista metterà pressione sulle nazioni caute.

La Casa sta mostrando una rara flessibilità regolatoria per venire incontro alle severe normative europee sulla sicurezza stradale. Il passaggio da FSD Supervised a Tesla Assisted Driving (TAD) riduce l’ambiguità terminologica, evitando accuse di pubblicità ingannevole o percezione di “guida autonoma totale” senza supervisione.

L’eliminazione della possibilità di superare i limiti di velocità e l’irrigidimento dei sistemi di monitoraggio dell’attenzione del conducente (Driver Monitoring System) rispondono direttamente ai requisiti UNECE (Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite) per i sistemi DCAS (Driver Control Assistance Systems).

UNA POSSIBILE SCONFITTA: ECCO PERCHÉ

I regolatori di questi Paesi spingono per favorire i sistemi sviluppati dai propri Gruppi automotive, che privilegiano sensori Lidar/Radar e standard di sicurezza standardizzati UNECE (come le normative DCAS R171), diffidando dell’approccio Vision-Only (basato unicamente su telecamere) promosso da Musk.

L’assenza di sensori radar/Lidar nei veicoli Tesla continua a sollevare perplessità tecniche da parte degli enti di omologazione più severi per quanto riguarda il funzionamento in condizioni di scarsa visibilità, nebbia fitta o neve battente.

Le modifiche imposte dai regolatori europei rischiano di snaturare la fluidità del software originario, rendendo il sistema rigido e potenzialmente meno attrattivo rispetto all’esperienza utente americana.

Manca infine una totale trasparenza sui dati degli incidenti: la società USA non ha mai condiviso integralmente i registri di disattivazione del software durante i momenti critici. Senza audit indipendenti promossi da enti terzi, la convergenza verso l’approvazione definitiva resta compromessa.