Aftermarket Connesso e Digitale: la visione di LKQ

L’industria automobilistica sta vivendo una grande transizione e tra i player più impegnati nel definire un percorso per affrontare i cambiamenti che impatteranno sull’Aftermarket, c’è LKQ RHIAG, filiale italiana di LKQ Europe, parte del gruppo multinazionale di distribuzione ricambi LKQ Corporation. LKQ RHIAG, Main Sponsor del nostro report Auto Connesse ed Elettriche: le opportunità di oggi e domani, ha avviato da tempo una serie di progetti pilota diventati delle realtà concrete. L’ultimo dei quali il concept ‘Garage of The Future’ che introduce una serie di interessanti innovazioni per le reti di officine ‘a posto’, DediCar e Officina N°1.

Ne abbiamo parlato con Andy Hamilton, CEO di LKQ ECP (UK & Ireland) and Managing Director di LKQ RHIAG (Italy) e con Marzia Castellani, Direttore Commerciale LKQ RHIAG.

Come si sta preparando LKQ nel suo business e nelle sue reti di officine per accogliere e manutenere i veicoli sempre più connessi ed elettrificati?

Andy Hamilton: “LKQ è impegnata ad aiutare i propri clienti a sostenere questo cambiamento con focus specifici sui territori in cui opera. In Nord America, ad esempio, la consociata Green Bean Battery è un ricondizionatore e installatore di batterie per veicoli ibridi. In Europa, la Scandinavia e il Benelux, che hanno un parco di veicoli elettrici rilevante, stanno facendo da apripista all’interno del Gruppo. Nei Paesi Bassi e in Belgio, Moobi – il concept di officina per veicoli elettrici – posiziona LKQ Europe come fornitore di servizi innovativi per veicoli elettrici e ibridi nel campo della manutenzione, della riparazione e delle strutture di ricarica. La rete di specialisti certificati conta oggi più di 100 centri Moobi e oltre 250.000 punti di ricarica, e abbiamo in programma di sviluppare ulteriormente questi servizi innovativi per la mobilità elettrica e di estendere il concetto in tutta Europa.

In Italia il parco circolante elettrificato presenta numeri in crescita, ma ancora ridotti rispetto alle consociate del Nord Europa. È un parco dalla fisionomia molto complessa, che accanto alle auto di nuova generazione vede un’importante presenza di vetture con elevata anzianità.

LKQ RHIAG ha raccolto tutto il suo know-how e le iniziative messe in atto per essere al fianco della riparazione e supportarla nelle sfide relative alla trasformazione del parco circolante e di una clientela sempre più varia ed esigente nel concept ‘Garage of The Future – Visione chiara per il futuro e soluzioni concrete per il presente’. Soluzioni che si traducono in un’ampia offerta di servizi innovativi per rafforzare le competenze e le dotazioni tecniche e informatiche per intervenire su ogni tipologia di vettura, anche di nuova generazione, quindi ad alto tasso di connettività e sensoristica, ibrida o elettrica.

Un’attenzione particolare è riservata alla formazione che, sotto il cappello di LKQ Academy, riunisce una vasta offerta di oltre 100 corsi tecnici e manageriali in presenza o online con percorsi personalizzati e tool per autovalutazione delle competenze. Solo nel 2023 sono stati introdotti oltre 30 nuovi corsi in presenza con focus su auto ibride ed elettriche, le cui tematiche sono sempre più richieste anche alla luce delle recenti normative comunitarie e vanno ad affiancarsi alle certificazioni indispensabili per intervenire su questi veicoli.

LKQ RHIAG presenterà nel 2024 sul mercato un ‘EV Module’ dedicato ai veicoli elettrici che comprende formazione, attrezzature, certificazioni (come SERMI, che sostituirà le singole autorizzazioni alle varie Case con un certificato unico), di cui un’anticipazione è stata illustrata al FuturMotive 2023. Per essere un ‘Garage of The Future’ servono anche attrezzature specifiche, come quelle per ricalibrare i sistemi ADAS, strumenti di diagnosi, assistenza tecnica per operazioni complesse e accesso ai portali di Casa madre, banche dati e software gestionali, a cui si affiancano nuovi servizi come la diagnosi remota con lo strumento LKQ Remote Support e l’assistenza da remoto tramite la realtà aumentata degli Smart Glasses”.

La sostenibilità è diventata una priorità per molte aziende. Quali iniziative sta intraprendendo LKQ Europe per ridurre la sua impronta di carbonio e promuovere una catena di fornitura più sostenibile?

A.H.: “Fin dalla sua fondazione, LKQ Corporation ha sempre avuto una forte attenzione per la fornitura di soluzioni sostenibili nell’industria automotive. Nascendo come recycler (oggi siamo il primo player mondiale), per LKQ la sostenibilità fa parte del DNA del Gruppo e della sua cultura. LKQ ha investito in progetti di sostenibilità in tutte le sue attività (in questo approfondimento spieghiamo la rigenerazione dei ricambi con LKQ in Europa e non solo, ndr), compiendo progressi significativi nei processi produttivi e distributivi per ridurre le emissioni di carbonio, implementando soluzioni ad alta efficienza energetica e sviluppando linee di prodotti sostenibili.

Per fare un esempio concreto, un’iniziativa chiave è la sperimentazione di veicoli alternativi per ridurre l’impronta di carbonio delle consegne ai clienti. In tutta LKQ Europe, si sta passando da flotte con motore a combustione a veicoli a combustibile alternativo, come i veicoli elettrici (BEV), i veicoli ibridi plug-in (PHEV) e i camion a biometano (CNG).

Allo stesso tempo, la sostenibilità va ben oltre i soli fattori ambientali, in coerenza con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Si tratta anche di garantire il benessere e lo sviluppo delle persone che ogni giorno sono impegnate nelle attività di LKQ fornendo loro gli strumenti e le risorse necessarie per avere successo e lavorare in sicurezza. Allo stesso tempo LKQ è impegnata a supportare le comunità in cui opera attraverso iniziative di Corporate Social Responsibility (CSR)”.

Come vede l’innovazione digitale nelle operazioni delle officine delle reti affiliate LKQ? State lavorando su questo?

A.H.: “In un mercato in continua evoluzione, LKQ Europe ritiene decisivo abbracciare la trasformazione digitale. LKQ Europe lavora costantemente su soluzioni digitali che facilitino il lavoro quotidiano del personale, dei clienti e dei partner. In Italia l’innovazione è da sempre la linea guida trainante del gruppo. Si applica ai modelli di collaborazione interni alla filiera nella direzione di una sempre maggiore integrazione, e si traduce nella crescente digitalizzazione dei processi e degli strumenti per fare efficienza e migliorare l’esperienza di lavoro e di acquisto di ricambisti e officine.

Significative esperienze di integrazione, consolidate all’interno dell’offerta LKQ RHIAG per i propri Ricambisti partner e per gli Autoriparatori affiliati ai network del gruppo, sono il VMI Vendor Management Inventory e PromOfficina. Il primo è il sistema di logistica integrata che consente di efficientare gli acquisti del Ricambista, ottimizzarne gli stock, liberando al contempo energie per le attività di mercato. Il secondo è un eCommerce officina che, attraverso il ricambista, mette a disposizione dell’affiliato l’intera gamma prodotto di LKQ RHIAG consentendogli, con logiche loyalty, di accumulare punti sugli acquisti e spenderli in un ricco catalogo.

Accanto a queste ormai ‘storiche’ soluzioni, ci sono una serie di interessanti novità rappresentate da tool digitali destinati ai Ricambisti e alle Officine che vogliano rendere più snello ed efficace il proprio modo di lavorare e migliorare di conseguenza il servizio ai clienti:

QuoParts , marketplace per la ricerca dei ricambi tramite intelligenza artificiale.

, marketplace per la ricerca dei ricambi tramite intelligenza artificiale. LKQ RHIAG Parts , app che assiste i ricambisti nell’individuazione di ricambi complessi.

, app che assiste i ricambisti nell’individuazione di ricambi complessi. LKQ RHIAG Scan, app che integra un lettore di codici a barre con il gestionale del ricambista.

Tra i servizi innovativi che facilitano il lavoro del meccanico, è corretto citare la diagnosi remota con lo strumento LKQ Remote Support e l’assistenza da remoto tramite la realtà aumentata degli smart glasses. Nel dialogo con le flotte, sono stati sviluppati strumenti flessibili e customizzabili di gestione e authority, come la piattaforma RHIAG Fleet.

Sul fronte consumer, da anni la digitalizzazione è di supporto per rendere i network riparativi – ‘a posto’ RHIAG, DediCar e Officina N°1 – riconoscibili e ben posizionati sui motori di ricerca. I siti dedicati alle reti, completi di form di richiesta preventivo online, e una community virtuale per l’automobilista (per accedere a promozioni e incentivi per la corretta manutenzione auto) aiutano a portare clienti in officina, in aggiunta a specifici strumenti drive-to-store”.

LKQ RHIAG: GUIDIAMO RICAMBISTI E OFFICINE VERSO IL FUTURO

Marzia Castellani, Direttore Commerciale LKQ RHIAG aggiunge alle parole di Andy Hamilton che: “In qualità di azienda di riferimento dell’aftermarket indipendente, LKQ RHIAG è determinata a guidare le tendenze della mobilità e ad aiutare i propri clienti ad affrontare la trasformazione. Per noi è fondamentale accompagnare i Ricambisti e le Officine attraverso il cambiamento. Lo facciamo con quell’approccio innovativo ma concreto che da sempre caratterizza l’agire del nostro Gruppo. Ci confrontiamo con i Clienti, mettiamo a fuoco i loro bisogni e rendiamo disponibili soluzioni che li aiutino a migliorare la quotidianità del lavoro e a sviluppare la loro attività per crescere in maniera sostenibile e profittevole”.

