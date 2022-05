Moobi: il portale per le officine elettrificate a soli 249 €

Moobi è la piattaforma ideale per l’officina che vuole specializzarsi sulle auto elettriche: formazione, ricambi e servizi a portata di click

Con l’elettrificazione del parco circolante sempre più autoriparatori dovranno essere abilitati PES-PAV per poter mettere le mani sulle auto elettriche e ibride in sicurezza. Per le officine che vogliono specializzarsi sulle auto elettriche LKQ RHIAG ha da poco lanciato una piattaforma innovativa: si chiama Moobi ed è un’opportunità concreta per le officine di prepararsi all’elettromobilità con tutto ciò che serve e a prezzo fisso. Le officine italiane che volessero già usufruirne di tale servizio dovranno aspettare, oggi Moobi è disponibile solo in Olanda.

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI DEL REPORT

Questo è solo uno degli oltre 40 approfondimenti che compongono il report “Auto elettriche e connesse: impatto su aftermarket e consumatori” realizzato da SicurAUTO.it con il supporto dei nostri sponsor LKQ RHIAG, Arval e Repower.

Il report pubblica originali infografiche con le differenze di manutenzione ordinaria tra 25 vetture elettriche, ibride e tradizionali, nonché dati e analisi inediti grazie alla collaborazione di società leader del settore automotive, tra cui: Europ Assistance, Unipol Sai, McKinsey, Deloitte, GiPA, Axa Partners Italia, Generali, Allianz, CARUSO e Cobat.

Lo studio si arricchisce di interviste esclusive che hanno visto gli esperti di ANFIA, ADIRA, AICA / EGEA, CLEPA, FIGIEFA, FIA, ACEA E AIRC / FEDERCARROZZIERI, rispondere alle nostre domande sui trend e le sfide più significative che l’industria automotive sta già affrontando e si ritroverà a fronteggiare nei prossimi anni con la crescente diffusione delle auto connesse ed elettrificate.

APRIRE UN’OFFICINA PER SOLE AUTO ELETTRIFICATE, CON MOOBI SI PUO’

Moobi è una piattaforma nata in Olanda che offre in un unico luogo tutto ciò che serve per “elettrificare” un’officina:

– formazione altamente specializzata tramite l’LKQ Academy;

– parti di ricambio per auto elettrificate;

– servizi legati ai veicoli elettrici e plug-in (es. ricarica presso le officine);

– marketing online e geolocalizzato;

LA PIATTAFORMA MOOBI CHE FORNISCE ANCHE I RICAMBI PER AUTO ELETTRICHE

Con Moobi sarà anche più facile aprire un’officina esclusivamente specializzata in auto elettriche grazie a un ecosistema dove si ha a disposizione praticamente tutto. La disponibilità dei ricambi per auto elettriche e ibride e le informazioni tecniche sono le incognite maggiori quando si presenta la necessità di riparare un’auto elettrificata. Moobi, grazie alla collaborazione con LKQ – Fource ed i suoi partner, garantisce un ampio catalogo di ricambi HV: per esempio ha una disponibilità di oltre 350 codici di ricambi per Tesla disponibili entro 20 ore dall’ordine. Moobi mette a disposizione delle officine i seguenti servizi:

– Portale dedicato agli ordini di ricambi HV tramite il VIN dei veicoli;

– Informazioni per gruppo di prodotti, per modello e tipo di veicoli;

– Strumenti EV specifici per la messa in sicurezza delle auto tramite Toolspecial (costo circa 1.500 €);

– Accessori, cavi di ricarica e cavi ad alta tensione;

– Pneumatici e ricambi da stock;

FORMAZIONE COSTANTE SULLE AUTO ELETTRICHE CON L’ACADEMY LKQ

Attraverso la piattaforma Moobi, gli autoriparatori possono partecipare ai corsi di specializzazione e aggiornamento dell’Academy di LKQ. Si può accedere a un corso di formazione, aggiornato annualmente, composto da 4 sessioni di formazione online e 2 giorni di formazione pratica per tenersi aggiornati sulle tecnologie e le apparecchiature diagnostiche. Inoltre i partecipanti al piano di formazione hanno a disposizione un supporto tecnico telefonico diretto e la diagnosi remota, oltre a una serie di sessioni didattiche in modalità e-learning su:

– Introduzione ai veicoli elettrici;

– Sistemi di ricarica;

– Interventi sui veicoli ibridi;

– Componenti EV;

– Motori elettrici;

– Sistema di gestione della batteria;

– Elettronica avanzata;

IL SUPPORTO MARKETING LOCALE E WEB AIUTA A DISTINGUERSI

Le officine specializzate in auto elettriche attraverso la piattaforma Moobi potranno contare anche su un supporto marketing attivo, ad esempio:

– visibilità SEO su Google che aiuta l’officina o il partner ad emergere tra i primi risultati nelle ricerche web;

– banner sui principali portali automotive;

– strategia GMB: per indirizzare i clienti verso l’officina specializzata, Moobi crea un profilo Google My Business dei punti di ricarica Moobi che le officine possono installare;

Tutti i servizi della piattaforma Moobi hanno un costo mensile di soli 249 € all inclusive.