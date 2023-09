ADAS e Guida Autonoma: differenze e importanza della calibrazione [VIDEO]

Gli ADAS e la guida autonoma sono, rispettivamente, un insieme di sistemi e tecnologie pensati per aumentare la sicurezza stradale. Rappresentano entrambi il futuro dell’auto, anzi nel caso degli ADAS fanno già parte della dotazione di molte autovetture, e tra non molto diventeranno obbligatori su tutte le auto vendute in Europa. Molto diffusi sono soprattutto la frenata automatica d’emergenza e il mantenimento della corsia. Tuttavia molti automobilisti ignorano perfino l’esistenza dei sistemi avanzati di sicurezza alla guida, o ne hanno una conoscenza molto limitata, come abbiamo constatato di persona in una serie di interviste.

Guarda il video in alto per ascoltare tutte le risposte e i chiarimenti dell’esperto sulle differenze tra ADAS e guida autonoma, e l’importanza della calibrazione di questi sistemi.

ADAS E GUIDA AUTONOMA: CHE COSA SONO?

Agli automobilisti italiani è bastato rivolgere due domande apparentemente semplici (1. Che cosa sono gli ADAS? 2. Che cos’è la guida autonoma?) per mandarli in confusione. Qualcuno potrebbe obiettare che si tratta di argomenti molto tecnici e non si può pretendere, di conseguenza, che siano conosciuti da tutti. Ma, ribadiamo, specialmente gli ADAS (acronimo di Advanced Driver Assistance Systems, ossia Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida) sono già diffusi e lo saranno a maggior ragione dal 7 luglio 2024, quando tantissimi sistemi di sicurezza ADAS diventeranno obbligatori su tutte le auto di nuova immatricolazione vendute in Europa.

L’avvento della guida autonoma, intesa come possibilità per l’auto di guidare senza intervento e supervisione umana (quindi per lo meno dal livello 4), è invece meno imminente, ma sarebbe meglio non farsi trovare impreparati quando questa tecnologia sarà sdoganata su larga scala. A tal proposito, tu sei sicuro di sapere tutto su ADAS e guida autonoma? Nel video sopra il nostro esperto dell’officina ‘a Posto’ ti chiarirà tutti i dubbi, guardalo subito.

L’IMPORTANZA DELLA CALIBRAZIONE DEGLI ADAS

L’esperto di ‘a Posto’ farà chiarezza anche sulla necessità di ricalibrare gli ADAS. Molti infatti pensano che questi avanzatissimi sistemi di sicurezza, essendo super tecnologici, non abbiano bisogno di manutenzione. Ma non è detto che sia davvero così. Come spiega molto bene il video, infatti, potrebbe bastare lo spostamento di un millimetro (ad esempio, a causa di piccoli lavori di carrozzeria o della sostituzione di un componente) per rendere inefficace il sistema…

