Rigenerazione ricambi e componenti, l’esperienza LKQ

L’industria Automotive è stata messa a dura prova da crisi dei chip, inflazione e crescente volatilità dei costi delle materie prime. L’ottimizzazione dei processi e la creazione di catene di valore indipendenti dai mercati extra UE, ad esempio attraverso l’European Chip Act, aiuterà a salvaguardare la continuità della produzione. Come avevamo anticipato nel precedente report del 2022, il recupero di ricambi da veicoli a fine vita e la rigenerazione di ricambi auto di rotazione saranno sempre più diffuse anche nell’Independent Aftermarket (IAM), con grossi vantaggi per l’automotive e l’ambiente. Abbiamo chiesto a LKQ, presente in Italia con le reti di officine ‘a posto’, DediCar e Officina N°1, di raccontarci come avviene il recupero e la rigenerazione dei ricambi con Atracco, Rhenoy-MRT e VEGE, di proprietà di LKQ Europe, il principale distributore di ricambi aftermarket per automobili, veicoli commerciali e industriali in Europa.

LKQ: RIGENERAZIONE RICAMBI AUTO PER IAM PIU’ SOSTENIBILE

LKQ RHIAG, ha una visione a 360° dell’IAM, che aggiunge alla sostenibilità nuove tecnologie e strumenti innovativi per i Garage of The Future. Ne è la conferma l’aver supportato da sempre come Main Sponsor la creazione di un report con SicurAUTO.it che fosse uno strumento utile d’informazione per tutta la filiera aftermarket, oggi giunto alla terza edizione con Auto Connesse ed Elettriche: le opportunità di oggi e domani. Tornando alla rigenerazione di ricambi e componenti recuperati dalle auto (sia ICE che EV) questo business non è solamente una risposta alle crisi di cui sopra, ma l’impegno di LKQ in Europa verso un’innovazione sostenibile. Dopo Atracco, infatti, sono entrate sotto l’ombrello delle attività di LKQ anche Rhenoy-MRT e VEGE, ampliando così l’ecosistema LKQ più verde e resiliente. Nei prossimi paragrafi vi spieghiamo come tutto questo agevola costi di riparazione ridotti e un notevole abbattimento delle emissioni di CO2 rispetto alla produzione degli stessi ricambi nuovi.

OLTRE 1 MILIONE DI RICAMBI AUTO RIGENERATI GLOBALMENTE DA LKQ IN UN ANNO

Nel 2022, il circuito di rigenerazione di LKQ Corporation a livello mondo (il gruppo è una multinazionale con base a Chicago) ha ripristinato oltre 1 milione di parti auto con un peso complessivo di oltre 26 mila tonnellate secondo l’LKQ Sustainability Report 2022, evitando che questi componenti finissero nelle discariche. Tutto ciò ha permesso un risparmio di:

000 tonnellate di materiali . Riutilizzando fusioni di ferro, acciaio e alluminio, LKQ ha risparmiato sul costo del metallo di base e ha impedito ulteriori impatti sul pianeta causati dall’estrazione delle materie prime.

. Riutilizzando fusioni di ferro, acciaio e alluminio, LKQ ha risparmiato sul costo del metallo di base e ha impedito ulteriori impatti sul pianeta causati dall’estrazione delle materie prime. 000 MWh di elettricità. Riutilizzando parti originali: ferro, acciaio e alluminio non devono essere fusi nuovamente. In generale una nuova tonnellata di acciaio richiederebbe 8 megawattora di energia per essere prodotta.

Riutilizzando parti originali: ferro, acciaio e alluminio non devono essere fusi nuovamente. In generale una nuova tonnellata di acciaio richiederebbe 8 megawattora di energia per essere prodotta. 000 tonnellate di emissioni di CO2.

Facendo un esempio più specifico, la rigenerazione di un alternatore per auto nel circuito LKQ, permette una riduzione delle emissioni di CO2 tra 70-90% e meno materie prime a fronte della produzione di un nuovo alternatore. Ecco alcuni numeri interessanti che ci ha condiviso in esclusiva LKQ sulle materie prime risparmiate:

0,18 kg di alluminio per un alternatore rigenerato rispetto ai 1,34 kg necessari per la produzione di un nuovo alternatore

di per un alternatore rigenerato rispetto ai necessari di un nuovo alternatore 0,25 kg di rame rispetto ai 0,98 kg

di rispetto ai 0,48 kg di acciaio rispetto ai 3,54 kg

NUOVA VITA AI RICAMBI AUTO: LE SOCIETA’ LKQ ATTIVE IN EUROPA

La value chain LKQ che si articola nello smontaggio di veicoli, recupero e rigenerazione o vendita di parti rigenerate e usate, è composta da società di LKQ che per le attività in Europa sono:

Rhenoy MRT (acquistata da LKQ Europe ad inizio 2023) è specializzata nella gestione di parti danneggiate, usate, ricondizionate e nuove tramite un impianto di smantellamento di veicoli e stabilimenti di rigenerazione.

(acquistata da LKQ Europe ad inizio 2023) è specializzata nella tramite un impianto di smantellamento di veicoli e stabilimenti di rigenerazione. VEGE è uno dei più grandi fornitori indipendenti al mondo di motori a benzina e diesel rigenerati per il mercato aftermarket, oltre a numerose altre parti, ad esempio, testate rigenerate, turbocompressori, cambi manuali, pinze freno, pompe di iniezione diesel, pompe e common rail con reso delle parti da rigenerare.

è uno dei più grandi fornitori indipendenti al mondo di per il mercato aftermarket, oltre a numerose altre parti, ad esempio, testate rigenerate, turbocompressori, cambi manuali, pinze freno, pompe di iniezione diesel, pompe e common rail con reso delle parti da rigenerare. Atracco acquista veicoli fortemente danneggiati e destinati allo smantellamento direttamente dalle compagnie di assicurazione e rivende le parti usate per le riparazioni, con enormi vantaggi per gli operatori che abbiamo raccontato già nel precedente report di SicurAUTO.it.

LA RIGENERAZIONE DEI RICAMBI AUTO NEL CIRCUITO LKQ

LKQ ci spiega che non esiste in Europa una normativa di riferimento sulla rigenerazione dei ricambi per autoveicoli. Pur tuttavia LKQ Europe ha deciso di ricorrere a un processo completo e rigoroso dove ogni prodotto destinato a nuova vita, viene smontato, pulito, riparato e poi rimontato secondo le specifiche OEM (Original Equipment Manufacturer). L’azienda spiega che “Rhenoy-MRT e VEGE applicano procedure standard per controllare la qualità durante tutto il processo di rigenerazione. Siamo connessi attraverso APRA (Associazione globale di rimontatori di parti automobilistiche, ndr) ad altri player del settore per scambiare informazioni e competenze”.

Circa l’80% dell’attività combinata svolta dalle suddette società di LKQ Europe è la rigenerazione. “Uno studio di Fortune Business Insights di aprile 2023 prevede che la dimensione del mercato globale della rigenerazione automobilistica passerà da 65 miliardi di dollari nel 2023 a 126 miliardi di dollari entro il 2030”, spiega LKQ Europe. Vediamo più da vicino quali sono i passaggi della catena del valore LKQ sulla rigenerazione dei ricambi auto in Europa.

I RICAMBI AUTO PIU’ RIGENERATI PER ICE ED EV

I ricambi destinati al processo di rigenerazione provengono dai principali canali LKQ, tra cui le stesse officine che consegnano le parti usurate contestualmente all’acquisto di quelle già rigenerate o di quelle usate in buono stato, recuperate dai veicoli rottamati e verificate prima della vendita. “Anche se la maggior parte dei prodotti di Rhenoy-MRT e VEGE sono venduti nell’Independent Aftermarket, rigeneriamo anche per gli OES (Original Equipment Supplier, ndr)”, chiarisce LKQ.

Un’altra fonte di approvvigionamento delle parti di ricambio da rigenerare sono gli autodemolitori e i concessionari specializzati.

Per le auto ICE i ricambi maggiormente rigenerati in termini di volumi sono:

Pinze dei freni.

dei freni. Motorini di avviamento.

di avviamento. Alternatori.

In termini di valore, i principali gruppi di prodotti rigenerati da LKQ Europe sono i motori di avviamento e le trasmissioni. Per le auto elettrificate la rigenerazione dei ricambi registra ancora numeri piccoli destinati ad aumentare. “Ci aspettiamo che le batterie saranno in termini di volumi e valore il ricambio rigenerato più importante per gli EV in futuro. Ovviamente, alcuni dei prodotti che sono importanti per le ICE saranno necessari anche nei veicoli EV, come le pinze dei freni”.

IL FUTURO DEI RICAMBI RICONDIZIONATI CON LKQ

LKQ si sta preparando già anche a nuovi gruppi di ricambi legati all’elettromobilità, per i quali ci sarà la necessità di organizzare la logistica su una scala più ampia. Ad esempio le batterie ad alta tensione dei veicoli elettrici, per via di peso, dimensioni e requisiti di sicurezza. “Ciò richiede un processo ben gestito tra proprietari di auto, officine, distributori, fornitori, etc. Prevediamo una crescente domanda di nuovi tipi di ricambi rigenerati in futuro. La nostra priorità al momento è sicuramente quella di sviluppare soluzioni per rigenerare le batterie ad alta tensione per veicoli elettrici. Ma ci sono anche altri prodotti per cui vediamo una crescente domanda di rigenerazione o soluzioni di riparazione, ad esempio telecamere e display. In Europa, osserviamo costantemente il mercato, poiché LKQ è impegnata ad aiutare i nostri clienti a guidare questa trasformazione. In Nord America, offriamo già un servizio di rigenerazione di batterie NiMH con Green Bean Battery, un ricondizionatore e installatore di batterie per veicoli elettrici ibridi. Grazie alla sua offerta di servizi, LKQ offre soluzioni per la mobilità del futuro già oggi”, conclude LKQ.

