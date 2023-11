LKQ Remote Support e Smart Glasses: strumenti per l’officina del futuro

LKQ RHIAG sta ridefinendo le frontiere dell’assistenza automotive, impegnandosi in un percorso di costante evoluzione per offrire agli automobilisti servizi di elevata qualità. La missione di LKQ è equipaggiare gli autoriparatori delle reti Rhiag con gli strumenti e le competenze necessarie per intervenire su qualsiasi veicolo, anche i più recenti.

Questo obiettivo si riflette nella visione Garage Of The Future, dove formazione avanzata, assistenza di tecnici specializzati e l’uso di strumentazioni all’avanguardia vanno di pari passo. In linea con questo impegno per l’innovazione, LKQ RHIAG sta ampliando i servizi di assistenza remota. Si tratta di un approccio innovativo che comprende strumenti come LKQ Remote Support e Smart Glasses che offrono un’esperienza di realtà aumentata. La voglia di innovazione di LKQ RHIAG traspare anche nell’aver deciso, insieme a SicurAUTO.it, di ideare un report aftermarket che potesse essere uno strumento utile d’informazione per tutta la filiera IAM (Independent Aftermarket) italiana, di cui è da sempre Main Sponsor.

DUE TOOL INNOVATIVI PER STARE AL PASSO CON I TEMPI

LKQ RHIAG è focalizzata sulla continua evoluzione delle auto, offrendo la possibilità agli autoriparatori di intervenire su tutte le auto circolanti, anche le più nuove, con formazione, assistenza di tecnici specializzati, ma anche strumentazioni che guardano al futuro. È un concetto ulteriormente rafforzato nel concept Garage of the Future. LKQ RHIAG , con un costante impegno verso l’innovazione, sta sperimentando un rivoluzionario servizio di assistenza remota agli autoriparatori. Questo servizio si avvale di due tecnologie avanzate: gli Smart Glasses con realtà aumentata e il Remote Support, un tool all’avanguardia in diagnosi, programmazione e codifica a distanza di veicoli.

LKQ REMOTE SUPPORT: COSA FA LO STRUMENTO?

LKQ Remote Support è un tool all’avanguardia di diagnostica remota ed è stato progettato per supportare in modo efficiente e tempestivo in primis le reti del gruppo ‘a posto’, DediCar e Officina N°1, fornendo un solo tool che affianca in modo intelligente l’uso dei singoli strumenti di diagnosi multibrand. Grazie alle licenze ufficiali di cui dispone il servizio tecnico LKQ Remote Support, il meccatronico può effettuare svariate operazioni non consentite dai normali strumenti di diagnosi multimarca.

Come mostra il video di seguito sul funzionamento di LKQ Remote Support, per accedere alle molteplici funzioni ed essere guidati dall’help desk tecnico LKQ RHIAG è sufficiente solamente una connessione a internet e un laptop, tablet o smartphone. Remote Support si interfaccia all’auto tramite la porta OBD del veicolo e stabilisce una connessione con il supporto tecnico LKQ via internet per accedere a una vasta gamma di servizi. Questi vanno dalla programmazione di chiavi e ganci di traino, al supporto diagnostico, reset del service, aggiornamenti software, l’aggiornamento dei libretti di manutenzione digitali per BMW e Mini, la codifica di gruppi ottici, le calibrazioni ADAS e molto altro ancora.

I vantaggi di utilizzare LKQ Remote Support sono:

la sua flessibilità, poiché non ha costi di abbonamento o aggiornamenti e si pagano solo le operazioni completate con successo dall’autoriparatore;

o aggiornamenti e dall’autoriparatore; l’accesso ad un supporto tecnico di alto livello per ben 38 marchi automobilistici , grazie all’utilizzo di tool diagnostici ufficiali a disposizione dell’operatore LKQ Remote Support;

, grazie all’utilizzo di a disposizione dell’operatore LKQ Remote Support; indipendenza dalla Casa auto per l’esecuzione di interventi che prima comportavano il ricorso alla rete ufficiale, con meno attese per il cliente e un fermo auto notevolmente ridotto, come spiega il meccatronico DediCar nel video sotto.

A fine giugno 2023, gli interventi più richiesti dalle reti di officine LKQ RHIAG sono stati:

Allineamenti, Settaggi, Sblocco Secure Gateway, Reset Ad Blue, Adattamenti , etc.: 28%;

, etc.: 28%; Flashing e Codifica Centraline : 23,02%;

: 23,02%; Reset Service : 12,86%;

: 12,86%; Supporto Diagnostico Remoto : 10,76%;

: 10,76%; Aggiornamenti Software : 10,20%;

: 10,20%; Lettura Codici Guasto : 8,39%;

: 8,39%; Codifica Transponder Chiavi: 7%.

CON GLI SMART GLASSES L’ESPERTO LKQ “ENTRA IN OFFICINA”

LKQ RHIAG ha sempre una visione orientata verso l’innovazione del settore dell’autoriparazione, che ci racconta in questa intervista e con l’avvio del progetto di sperimentazione degli Smart Glasses proietta le reti di officine LKQ RHIAG verso il Garage of the Future. Questo nuovo tool migliora gli standard del servizio di assistenza remota attraverso la realtà aumentata. Gli Smart Glasses sono speciali occhiali che consentono di proiettare informazioni digitali nel campo visivo del meccatronico che li indossa. L’autoriparatore, indossando questi occhiali smart, può ricevere supporto in tempo reale da un tecnico esperto a distanza. Nei casi più complessi di guasti o riparazioni, in cui il ricorso ad altri strumenti diagnostici e di comunicazione (telefono, chat, etc.) dovessero rivelarsi poco pratici per la risoluzione del problema, gli Smart Glasses portano l’esperto LKQ RHIAG virtualmente in officina.

Questo sistema consente al tecnico di visualizzare esattamente ciò che il meccatronico vede, permettendo una valutazione accurata e passo-passo dei guasti più complessi. Tramite una comunicazione audio bidirezionale, il tecnico LKQ RHIAG può guidare il meccanico nel processo di diagnosi e riparazione, mostrandogli esattamente su cosa e dove agire, arrivando alla risoluzione del problema senza doversi recare in officina.

Durante il primo periodo di sperimentazione, il supporto tramite Smart Glasses ha già agevolato diverse tipologie di interventi:

motore (cinghia, catena, tendicinghia, testata): 50%;

(cinghia, catena, tendicinghia, testata): 50%; frizione / volano : 16,7%;

/ : 16,7%; supporto Garage Equipment : 16,7%;

: 16,7%; gruppi ottici : 8,33%;

: 8,33%; sospensioni: 8,33%.

Questa tecnologia innovativa non solo migliora l’efficienza del processo di riparazione, ma riduce anche il tempo necessario per diagnosticare e risolvere problemi. La possibilità di ricevere assistenza da remoto da un esperto LKQ può portare a una maggiore precisione nel lavoro di riparazione e a un servizio di qualità per i clienti con notevole risparmio di tempo. Queste innovazioni rappresentano la visione del Garage of the Future di LKQ RHIAG, un luogo dove tecnologia, formazione e assistenza si combinano per rivoluzionare l’assistenza automotive aftermarket. Con LKQ, le officine delle Reti RHIAG stanno diventando i pionieri di questa rivoluzione, guidando il settore verso un futuro più efficiente e tecnologicamente avanzato, in attesa della certificazione SERMI di cui parliamo in questo approfondimento.

