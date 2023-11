SERMI: cos’è, come si ci può certificare e la roadmap del futuro

La certificazione SERMI è un riconoscimento di qualità assegnato alle officine che si occupano della riparazione e della manutenzione di veicoli, con particolare attenzione alla sicurezza e alla protezione dei dati personali degli utenti. Questa certificazione è stata introdotta dalla Commissione Europea per garantire che le riparazioni e la manutenzione dei veicoli siano eseguite in modo sicuro, ma anche per semplificare le procedure di registrazione che i riparatori indipendenti IAM (Independent Aftermarket) sono altrimenti tenuti a fare sulle singole piattaforme dei Costruttori di veicoli per accedere alle informazioni tecniche di riparazione RMI (Repair and Maintenance Information). Vediamo nel dettaglio cosa cambia, da quando e come richiedere il certificato SERMI.

SERMI: COS’E’ E QUALI OPERAZIONI CONSENTIRA’

SERMI è l’acronimo di Security Related Vehicle Repair and Maintenance Information. La certificazione SERMI sarà utile sia ai proprietari di veicoli, che possono riconoscere le officine certificate in grado di operare e riparare sui veicoli preservandone la sicurezza a 360° (le officine saranno riconoscibili attraverso uno speciale logo SERMI). Tuttavia, ancora di più servirà alle officine indipendenti perché saranno abilitate a fare le seguenti operazioni, che altrimenti non potranno più effettuare:

Accesso alle informazioni sulla riparazione antifurto dal sito delle Case auto;

Accesso e riparazione del modulo antifurto, codifica chiavi, etc.;

Ordinazione online dalle Case auto di parti relative alla sicurezza;

Interventi su centraline elettroniche rilevanti per la sicurezza.

SERMI: QUALI SONO LE NORME CHE LO REGOLAMENTANO

L’adozione del certificato SERMI è stabilita dal Regolamento Delegato (UE) n. 2021/1244 che modifica il Regolamento (UE) n. 2018/858 in merito all’accesso standardizzato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione (RMI) relative alla sicurezza dei veicoli.

L’associazione SERMI è gestita dai produttori di veicoli e dalle principali associazioni europee che rappresentano gli operatori coinvolti nel processo di fornitura, accesso ed elaborazione delle informazioni sulla riparazione e manutenzione:

ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association);

(European Automobile Manufacturers’ Association); AIRC (Association Internationale des Réparateurs en Carrosserie);

(Association Internationale des Réparateurs en Carrosserie); CECRA (European Council for Motor Trades and Repairs);

(European Council for Motor Trades and Repairs); FIA (Fédération Internationale de l’Automobile);

(Fédération Internationale de l’Automobile); FIGIEFA (European Federation of Automotive Aftermarket Distributors).

A partire dalla data di adozione del certificato SERMI nei singoli Stati membri, secondo lo schema ai paragrafi successivi, solo gli operatori IAM che avranno ottenuto un certificato SERMI potranno avere accesso continuo alle funzioni e alle centraline dei veicoli che richiedono l’autorizzazione delle Case automobilistiche. A partire dalla stessa data non è più possibile richiedere certificati digitali unici per singolo Brand o Costruttore.

COME RICHIEDERE IL CERTIFICATO UNICO DI SICUREZZA SERMI

Le officine di riparazione e manutenzione indipendenti che desiderano ottenere la certificazione SERMI devono soddisfare una serie di requisiti specificati nello schema di accreditamento SERMI, tra cui:

il certificato del casellario giudiziale . Operatore Indipendente (IO) e Remote Service Supplier (RSS) devono essere in grado di dimostrare la fedina penale pulita per sé stessi e per il dipendente IO/RSS. Quando si aggiunge un nuovo dipendente, alla richiesta deve essere allegato il certificato casellario giudiziale di tale dipendente;

. Operatore Indipendente (IO) e Remote Service Supplier (RSS) devono essere in grado di dimostrare la fedina penale pulita per sé stessi e per il dipendente IO/RSS. Quando si aggiunge un nuovo dipendente, alla richiesta deve essere allegato il certificato casellario giudiziale di tale dipendente; un’assicurazione contro danni a cose per un importo in corso di definizione stabilito dal CAB nazionale (si parla di un valore di circa 500.000 €, allineati ai massimali richiesti dal CAB per la Svezia che sono stati ufficialmente stabiliti in 5 milioni di corone);

a cose per un importo in corso di definizione stabilito dal CAB nazionale (si parla di un valore di circa 500.000 €, allineati ai massimali richiesti dal CAB per la Svezia che sono stati ufficialmente stabiliti in 5 milioni di corone); il possesso di personale qualificato e specializzato nella riparazione e nella manutenzione dei veicoli. Il candidato dovrebbe avere più di 2 anni di esperienza come meccanico automobilistico o aver seguito con successo la formazione prevista in ogni Paese. In Italia è richiesto il Diploma ad indirizzo tecnologico di scuola secondaria di secondo grado;

nella riparazione e nella manutenzione dei veicoli. Il candidato dovrebbe avere più di 2 anni di esperienza come meccanico automobilistico o aver seguito con successo la formazione prevista in ogni Paese. In Italia è richiesto il Diploma ad indirizzo tecnologico di scuola secondaria di secondo grado; non svolgere attività di vendita e pubblicità di servizi relativi alla manomissione delle emissioni ;

di servizi relativi alla ; attrezzature e strumenti diagnostici aggiornati;

aggiornati; l’adozione di procedure di sicurezza per la gestione dei dati personali degli utenti dei veicoli;

degli utenti dei veicoli; la conformità alle normative di sicurezza europee e nazionali ;

; la partecipazione a programmi di formazione continua per i propri dipendenti.

L’associazione SERMI specifica che i dipendenti degli operatori IAM avranno bisogno di un token di sicurezza (MFA, Multi-Factor Authentication), di un certificato elettronico protetto da pin e di un’autorizzazione quando accedono al portale di un Costruttore di veicoli. Il dipendente, tra quelli segnalati nella procedura di accreditamento, sarà autorizzato all’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione, solo se anche l’azienda del datore di lavoro è stata approvata. Lo schema di seguito raffigura graficamente come avviene la procedura di accreditamento SERMI.

L’operatore indipendente (IO) che desidera svolgere lavori relativi alla sicurezza si rivolge ad un Organo di Valutazione della Conformità (CAB, Conformity Assessment Body); Il CAB rilascia l’approvazione necessaria (per l’impresa / azienda commerciale) e le autorizzazioni per i singoli dipendenti; Dopo la notifica, il Trust Center (TC) rilascerà i certificati e i token di sicurezza da distribuire tramite il CAB all’operatore indipendente, se la richiesta viene concessa.

Una volta completata la certificazione SERMI, ogni dipendente autorizzato potrà accedere alle informazioni di tutte le piattaforme dei Costruttori con un singolo certificato. L’approvazione dell’azienda e l’autorizzazione del dipendente sono valide per un periodo di 5 anni, a meno che non vengano revocate per uso improprio. Dopodiché devono essere rinnovate per verificare che le officine e gli operatori mantengano nel tempo gli standard di qualità e i requisiti richiesti.

Il CAB effettuerà controlli casuali e senza preavviso degli IO entro il periodo di validità dell’approvazione di 60 mesi. Saranno eseguite 2 visite

ispettive nell’arco dei successivi 5 anni, la prima entro 6 mesi dall’accreditamento. Un risultato negativo dell’ispezione comporterà la revoca dell’approvazione e delle autorizzazioni dei dipendenti dell’IO.

DA QUANDO SCATTA L’OBBLIGO SERMI E IN QUALI PAESI UE

L’obbligo della certificazione SERMI per gli operatori IAM sarebbe dovuto scattare dal 1° agosto 2023, come stabilito dal Regolamento. Tuttavia non tutti gli Stati membri si sono già uniformati sull’istituzione di un Organo di Valutazione della Conformità (CAB), che viene accreditato e valutato dal corpo di accreditamento nazionale (NAB, National Accreditation Body), e poiché ogni Paese ha tempi tecnici differenti, il Gruppo Operativo SERMI ha concordato con la Commissione Europea un’adozione graduale iniziando dai Paesi che sono già pronti (la Svezia dal 1° ottobre 2023 e Danimarca e Finlandia dal 1° febbraio 2024, visto che il calendario è scaglionato per bimestre ed è in continuo aggiornamento), mentre Regno Unito adotterà volontariamente lo schema SERMI senza una data ufficiale.

I CAB in Svezia ufficialmente riconosciuti sino a settembre 2023:

I CAB in Danimarca ufficialmente riconosciuti sino a settembre 2023:

I CAB in Finlandia ufficialmente riconosciuti sino a settembre 2023:

SERMI IN ITALIA: A CHE PUNTO SIAMO?

L’obbligo della certificazione SERMI in Italia partirà, come per gli altri Paesi, solo dopo che il NAB avrà ufficialmente riconosciuto almeno un CAB. Alla data di redazione dell’articolo (settembre 2023), Accredia è il NAB per l’Italia a cui gli enti Certificatori possono chiedere l’accreditamento come CAB. Ci risulta che ad oggi sia già in corso il processo di valutazione da parte di Accredia di un’azienda candidata per diventare CAB per l’Italia. Se la valutazione preliminare darà esito positivo, partirà l’iter di accreditamento, al termine del quale sarà ufficialmente riconosciuto il CAB. Tuttavia, il processo di accreditamento richiede un periodo da 3 a 5 mesi, quindi è prevedibile che l’avvio della certificazione SERMI in Italia per le officine non partirà prima del 2024.

