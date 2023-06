Parco circolante Italia: il 9,3% ha più di 30 anni, green solo il 13,9%

Ha probabilmente ragione il ministro Urso quando afferma che gli incentivi auto dovrebbero servire soprattutto a svecchiare il parco circolante in Italia, prima ancora di elettrificarlo. Lo dimostrano i numeri dell’ACI che ha diffuso i dati aggiornati al 2022 del parco veicoli nel nostro Paese, in cui si specifica che 3 milioni e 700 mila auto, il 9,3% del totale, hanno più di 30 anni essendo state immatricolate prima del 1993. Per la maggior parte si tratta di vetture Euro 0, le più inquinanti in assoluto.

PARCO CIRCOLANTE ITALIA: AUTO ECOLOGICHE SOLO IL 13,9%

Se le auto ultratrentennali sono ancora troppe, viceversa le auto cosiddette ‘ecologiche’ continuano ad avere numeri bassi e rappresentano solo il 13,9% del parco auto in Italia, comunque in aumento rispetto al 12,4% di fine 2021. Nello specifico le gpl sono 2.900.799 (il 7,2%), le ibride 1.556.620 (3,9%), quelle a metano 971.583 (2,4%) e le elettriche 158.131 (0,4%). Su un totale di 40.213.061 autovetture circolanti in Italia la parte del leone continuano a farla i modelli a benzina (poco più di 17 milioni e 500 mila) e diesel (quasi 17 milioni).

AUTO ELETTRIFICATE ANCORA POCHE MA IN AUMENTO: +49% NEL 2022

Comunque rilevante, almeno in termini percentuali (mentre in valori assoluti valgono solamente il 4,3% del parco circolante), l’aumento delle auto ad alimentazione elettrificata, ossia elettriche, ibride benzina e ibride gasolio: in media, a livello nazionale, l’incremento tra 2021 e 2022 è stato del +49%, con picchi del +158% in Valle d’Aosta, del +72% in Trentino Alto Adige e del 64% in Toscan. Specifichiamo che in Val d’Aosta e Trentino risultano iscritte molte auto uso noleggio: in queste regioni, infatti, per motivi di natura fiscale ci sono sedi legali di importanti società del settore.

MARCHE ED EMILIA ROMAGNA LE REGIONI PIÙ GREEN

In valori percentuali, rispetto al totale del circolante, Marche ed Emilia Romagna risultano le regioni più green (rispettivamente, 23,7% e 23%), seguite dalla Valle d’Aosta (20,7%) e dall’Umbria (17,9%). Le regioni meno ‘ecologiche’ sono invece Sardegna (4,7%) e Calabria (5,6%). In valori assoluti è la Lombardia la regione con il più alto numero di auto ecologiche (800 mila), seguono Emilia Romagna (680 mila) e Lazio (590 mila). In coda Molise (24 mila) e Basilicata (34 mila).

PARCO AUTO PIÙ VECCHIO IN CAMPANIA, CALABRIA E SICILIA

Per quanto riguarda le regioni che hanno più urgenza di svecchiare il parco auto, Campania (17,6% di vetture con più di 30 anni), Calabria (15,2%) e Sicilia (13,5%) sono le più ‘anziane’. Mentre Valle D’Aosta (2,3%), Trentino Alto Adige (2,6%), entrambe sempre in virtù dell’alta percentuale di autovetture immatricolate a uso noleggio, e Veneto (5,8%) le più ‘giovani’.

PARCO AUTO ITALIA 2022: UNA VETTURA SU QUATTRO È FIAT

Fiat la fa da padrone con 10.336.605 vetture su 40 milioni e 213 mila del parco auto italiano. Al secondo posto, distantissima con poco più di 3 milioni di modelli, la Volkswagen. Poi Ford, Renault, Opel e Peugeot. Ci sono più Lancia (1.685.797) che Alfa Romeo (1.108.119). La fascia di cilindrata più diffusa è quella 1.200-1.600 con poco meno di 20 milioni di auto, praticamente la metà di quelle circolanti.

PARCO CIRCOLANTE ITALIA: CURIOSITÀ VARIE

Curiosità sparse: le ambulanze (per fortuna!) sono più dei carrifunebri, 20.106 a 13.917. Gli autoveicoli per il soccorso stradale sono 24.134, i veicoli isotermici 154.157, quelli per il trasporto merci pericolose 4.247, i veicoli per lo smaltimento rifiuti 59.592, gli autoveicoli per uso negozio 19.177 ma le friggitorie ambulanti solamente 10.

PARCO CIRCOLANTE: IL RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI VEICOLO

In generale nel 2022 il parco circolante in Italia era composto da 53.318.711 veicoli tra cui:

40.213.061 autovetture;

7.302.597 motocicli;

4.361.269 autocarri trasporto merci;

797.918 autoveicoli speciali;

239.721 motocarri e quadricicli trasporto merci;

213.731 trattori stradali o motrici;

100.014 autobus;

90.379 motoveicoli e quadricicli speciali;

21 non definiti.

Sono presenti inoltre 444.730 veicoli appartenenti alle categorie Rimorchi e Semirimorchi non considerati nel parco circolante in quanto sprovvisti di motore. Clicca qui per ulteriori dettagli sul report dell’ACI.