Seggiolini auto da viaggio: come scegliere i migliori

L’acquisto del seggiolino auto da viaggio e i modelli di seggiolini auto pieghevoli per viaggiare: cosa bisogna sapere per scegliere i migliori

L’acquisto seggiolino auto da viaggio diventa necessario quando serve un seggiolino auto portatile e pieghevole più pratico da trasportare in auto. Ma sono davvero così pratici e sicuri i seggiolini auto da viaggio? Oggi vediamo come scegliere i migliori seggiolini auto pieghevoli e quando è davvero necessario comprare un seggiolino auto da viaggio.

SEGGIOLINI AUTO DA VIAGGIO: SCELTA E ACQUISTO

La scelta di un seggiolino auto non andrebbe mai fatta sul prezzo del seggiolino o altre caratteristiche secondarie alla sicurezza, come spiega il video allegato sotto. Nell’acquisto di un seggiolino da viaggio fatto per essere più leggero e meno ingombrante la sicurezza del bambino è ancora più importante. Ecco perché, per aiutarvi a capire come scegliere i migliori seggiolini da viaggio, prenderemo in considerazione principalmente quelli sottoposti ai crash test. Facilità di trasporto (dimensioni e peso) dei seggiolini da viaggio e la protezione del bambino in caso d’incidente sono i fattori chiave da non sottovalutare. I seggiolini auto da viaggio si distinguono in due tipologie:

– I seggiolini auto da viaggio pieghevoli (Chicco Fold & Go i-Size e Mifold Hifold Fit and Fold Booster);

– I seggiolini auto da viaggio gonfiabili (Nachfolger Hy5.1 TT).

I SEGGIOLINI AUTO DA VIAGGIO PORTATILI: CARATTERISTICHE E MODELLI

Restando nel perimetro dei seggiolini testati dall’ADAC, la scelta del seggiolino auto da viaggio non mostra particolari criticità sul fronte della sicurezza. Ciò che bisogna considerare invece è la presenza o meno dell’aggancio Isofix e dello schienale per proteggere dagli urti laterali (non tutti i booster pieghevoli ce l’hanno). Riguardo al peso, invece, mettendo a confronto i seggiolini auto da viaggio con i rispettivi modelli tradizionali, si scopre che in alcuni casi si fatica anche di più nel trasportarli. Nelle valutazioni, i punteggi sull’ergonomia dei seggiolini auto da viaggio sono più bassi poiché secondo i tecnici i meccanismi aggiuntivi espongono a un maggiore rischio di errori nel montaggio. Ecco di seguito un riepilogo delle caratteristiche dei seggiolini da viaggio migliori e i risultati dei test ADAC.

Chicco Fold & Go i-Size (Test seggiolini auto 2020)

– Sicurezza: voto Buono (montaggio solo con aggancio Isofix);

– Ergonomia: voto Ottimo;

– Gruppo: da 100 a 150 cm;

– Peso seggiolino: 6,2 kg;

– Prezzo: circa 199 euro.

Mifold Hifold Fit and Fold Booster (Test seggiolini auto 2020)

– Sicurezza: voto Soddisfacente (montaggio solo con cintura di sicurezza);

– Ergonomia: voto Buono;

– Gruppo: 4-12 anni;

– Peso seggiolino: 4,4 kg;

– Prezzo: circa 199 euro.

Nachfolger Hy5.1 TT (Test seggiolini auto 2019)

– Sicurezza: voto Soddisfacente (montaggio solo con cintura di sicurezza);

– Ergonomia: voto Soddisfacente;

– Gruppo: 0-18 kg;

– Peso seggiolino: 4,6kg;

– Prezzo: circa 370 euro.

COMPRARE UN SEGGIOLINO AUTO DA VIAGGIO: QUANDO CONVIENE?

L’acquisto di un seggiolino auto da viaggio va ben ponderato in base ai mezzi che si utilizzano una volta giunti a destinazione. Può essere sicuramente un’alternativa se si utilizza l’auto di conoscenti che non hanno bambini piccoli. Mentre ormai il seggiolino auto (con incluso anche l’allarme antiabbandono che è obbligatorio) si può prenotare in anticipo sia con il car sharing sia in caso di noleggio auto.