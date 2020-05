Test Seggiolini auto 2020: 24 modelli a confronto

Nel Test Seggiolini auto 2020 migliorano i modelli pieghevoli da viaggio. Solo 2 prodotti su 24 non convincono. Ecco i seggiolini più sicuri del 2020

La sicurezza dei bambini in auto migliora costantemente con l’impegno dei produttori di sistemi di ritenuta: è quanto emerge dal test seggiolini auto 2020. Il TCS ha messo a confronto 24 modelli di seggiolini per bambini per aiutare i genitori a scegliere tra quelli più sicuri. Nella prima tornata dei test sui seggiolini 2020, solo il seggiolino Tex Baby Eris i-Size è stato penalizzato nei crashtest.

TEST SEGGIOLINI AUTO 2020: PIEGHEVOLI E DA VIAGGIO PIÙ SICURI

Nel test seggiolini auto 2020 il Touring Club Svizzero ha messo alla prova anche due seggiolini auto portatili, che non sono andati male. Le famiglie con bambini piccoli, non sempre possono contare sulla disponibilità di un seggiolino auto su taxi e auto in car sharing. In alcuni casi è possibile prenotare il seggiolino auto come accessorio extra a pagamento o incluso nel prezzo. Per tutti gli altri casi i costruttori si stanno orientando sempre più verso seggiolini gonfiabili o pieghevoli da viaggio. Il TCS ha messo alla prova il seggiolino Chicco Fold&Go iSize (da 100 a 150 cm, equivalente a 15/36 kg) e il seggiolino Mifold Hifold Fit and Fold Booster (Gruppo 2-3). Entrambi i seggiolini puntano tutto sulla comodità di trasporto, infatti occupano poco spazio. Ma quanto sono sicuri? Scopriamolo nei paragrafi seguenti.

TEST SEGGIOLINI AUTO 2020: I MODELLI A CONFRONTO

Tra i 24 modelli di seggiolini auto a confronto il TCS ha incluso prodotti suddivisi in base alla crescita dei bambini. Va ricordato che con la norma iSize (UNECE R129), i seggiolini auto di nuova omologazione tengono conto dell’altezza anziché del peso come spiega il video seguente. Ma restano valide le precedenti disposizioni UNECE R44/04 con la suddivisione in gruppi e categorie di peso. Ecco perché nei risultati del test seggiolini auto 2020 qui sotto alcuni modelli sono classificati con criteri diversi. Il TCS ha messo alla prova i nuovi seggiolini auto delle marche Bebé Confort, Nuna, Joie, Silver Cross, Besafe, Britax Romer, Inglesina, Tex Baby, CBX, Kinderkraft, Osann, Cybex, Chicco e Mifold.

TEST SEGGIOLINI AUTO 2020: I RISULTATI

Tra i risultati del test seggiolini auto 2020 solo uno eccelle nelle prove di maneggevolezza, ergonomia, assenza di sostanze tossiche e sicurezza: il seggiolino Silver Cross Dream con iSize Base “eccellente”. All’estremo opposto si classifica il seggiolino Tex Baby Eris iSize bocciato dal TCS (“sconsigliato”) perché poco convincente per maneggevolezza e sicurezza, pur senza sostanze nocive. Valutazione di poco migliore (“consigliato con riserva”) per il seggiolino più economico del test, Osann Flux Plus (Gruppo 1-2-3). I due terzi dei seggiolini auto testati nel 2020 ottengono la valutazione “consigliato” o “molto consigliato”, tra cui anche i seggiolini pieghevoli da viaggio per bimbi più grandi. Va ricordato Comunque che, al pari dei semplici rialzi (booster), non offrono un’adeguata protezione dorsale contro gli urti laterali, quindi andrebbero usati sono in casi di emergenza, come in viaggio. Clicca sull’immagine qui sotto per vedere i risultati a tutta larghezza o approfondisci qui in dettaglio i risultati degli ultimi test sui seggiolini auto per bambini.