Valvola EGR bloccata: sintomi e diagnosi del problema

Il problema alla valvola EGR bloccata spesso viene visto come un guasto al debimetro: ecco gli errori ECU più frequenti

La valvola EGR bloccata è un problema molto frequente, soprattutto sui motori diesel dal 2000 in poi. Quando l’EGR non funziona si verificano problemi di rendimento (tra i vari, l’auto non accelera) però spesso si commette l’errore di dare la colpa al debimetro difettoso. In questo articolo vediamo sintomi e diagnosi della valvola EGR bloccata aperta o chiusa e perché sostituire il debimetro non è la soluzione all’avaria.

Aggiornamento del 22 dicembre 2021: miglioramento della leggibilità, del punteggio SEO e contenuti più attuali

ERRORE AVARIA MOTORE E VALVOLA EGR BLOCCATA

Prima di vedere cosa succede quando la valvola EGR si blocca aperta o chiusa, vediamo i sintomi che spingono a cercare l’avaria nel debimetro. Tra gli errori che si leggono nella memoria guasti con la diagnosi auto quando l’EGR non funziona i più frequenti sono:

– P0102 “Errore Massa aria troppo bassa”: errore posizione EGR;

– P0401 “Errore Flusso aria basso”: la valvola EGR non si apre o non viene azionata;

– P0103 “Errore Massa aria troppo alta”: la valvola EGR è malfunzionante;

– P0402 “Errore Flusso aria elevato”: la valvola EGR è bloccata aperta.

Ogni volta che si accende l’avaria motore con un errore relativo alla massa aria, ci si precipita (spesso anche in fai da te) a sostituire il debimetro. E quando non è un problema di debimetro difettoso, il guasto si ripresenta. Il debimetro, infatti, ha solo la “colpa” di trovarsi su un percorso parallelo dell’aspirazione aria motore su cui è collegata la Valvola EGR primaria (foto sotto). In molti casi la diagnosi andrebbe orientata sul funzionamento della valvola EGR. Vediamo cosa succede quando la Valvola EGR resta bloccata aperta o chiusa.

VALVOLA EGR BLOCCATA APERTA

Quando la valvola EGR è bloccata aperta, il flusso di gas di scarico che rientra nell’aspirazione (fino a circa il 15%) non è mai modulato. Il vantaggio nel breve termine è che il motore raggiunge prima la temperatura di esercizio. Ma il debimetro legge una quantità di massa d’aria che non corrisponde a quanto la centralina del motore si aspetta nelle diverse fasi di funzionamento del motore. La quantità di aria che arriva “pulita” ai cilindri è inferiore con la conseguente accensione della spia di avaria motore con uno degli errori relativi al guasto di aria aspirata.

VALVOLA EGR BLOCCATA CHIUSA

Quando la valvola EGR è bloccata chiusa, solo una piccola quantità di gas di scarico o zero, ritorna nell’aspirazione. Di conseguenza, l’aria che arriva ai cilindri è più “fresca”, ma il sensore di massa d’aria misura più aria di quanto calcolato dalla centralina di controllo del motore.