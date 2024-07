Multe in Italia, quasi 8,5 milioni nel 2023: ecco le cause principali

Il rapporto ACI-Istat sugli incidenti stradali in Italia nel 2023, che abbiamo pubblicato ieri, contiene un interessante capitolo sulle sanzioni per violazioni alle norme di comportamento elevate da Polizia Stradale, Carabinieri e Polizie Locali dei Comuni capoluogo di provincia, che indica quante multe sono state comminate in Italia l’anno scorso e le cause principali. Utile per monitorare la condotta dei conducenti e per capire dove sia più urgente intervenire per migliorare la sicurezza stradale.

MULTE IN ITALIA: +20,3% NEL 2023, NEL MIRINO DIVIETO DI SOSTA ED ECCESSO DI VELOCITÀ

Nel 2023 le sanzioni per violazioni delle norme di comportamento stradali sono state 8.432.363, in aumento del +20,3% rispetto al 2022 e collocandosi leggermente al di sopra anche delle contravvenzioni elevate nel 2019 (+1,8%), anno in cui la mobilità non era ancora stata influenzata dalla pandemia. La guida troppo veloce è risultata il secondo comportamento maggiormente sanzionato, rappresentando il 37% del totale, dopo la violazione della disciplina della sosta (37,4%).

RADDOPPIATE LE MULTE PER MANCATO USO DEL CASCO

Tra le altre sanzioni, al 9% quelle per l’inosservanza della segnaletica orizzontale e semaforica, valore in leggero aumento rispetto all’anno prima (era l’8,3%). In crescita anche le sanzioni per comportamento errato dei conducenti in caso di incidente, 11.048 contravvenzioni con oltre 500 sanzioni in più rispetto al 2022, mentre si è riscontrato un lieve calo delle sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, che rappresentano l’1,9% del totale (-3,1% rispetto al 2022). Incredibile aumento, +52%, delle multe per mancato uso del casco. Numeri in aumento (+3,6%) pure per le sanzioni comminate per guida in stato di ebbrezza, e sempre alto (oltre 100.000 contravvenzioni) quelle per uso improprio di smartphone e altri dispositivi elettronici.

IN AUMENTO LE MULTE A CICLISTI E MONOPATTINISTI

Per quanto riguarda le multe che hanno coinvolto gli utenti deboli della strada, nel 2023 alla maggiore diffusione dell’uso di biciclette è corrisposto anche un aumento delle contravvenzioni per il comportamento dei ciclisti, soprattutto nei centri urbani. Le contravvenzioni, infatti, sono cresciute del +11,2% rispetto al 2022, risultando

in costante crescita se confrontate con gli ultimi anni.

Quanto alle sanzioni legate ai monopattini elettrici, sono state 3.971 quelle elevate dal corpo di Polizia Municipale del Comune di Milano, oltre 1.300 a Torino e più di 500 a Bari e Pescara. Seguono Trento, Brescia e Verona con oltre 300 sanzioni. Nel complesso, nei Comuni capoluogo sono state elevate 9.931 sanzioni a conducenti di monopattini.

I dati sulle sanzioni per violazione delle norme di comportamento stradali sono riassunti nella scheda pubblicata a centro pagina, con scorporo delle contravvenzioni in base al soggetto (Polstrada, Carabinieri, Municipale) che ha elevato la multa.