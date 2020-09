Tagliando auto: cosa comprende e quanto costa

Tagliando auto benzina e diesel sempre più simili, almeno per i primi anni: ecco cosa prevede, quando farlo e quanto costa in media un tagliando auto

Il tagliando auto è l’insieme di sostituzioni e controlli per mantenere in efficienza l’auto, ma su cosa comprende, quanto costa, come farlo e quando, c’è molta confusione. Oggi vedremo le maggiori differenze tra il tagliando di un’auto a benzina e diesel. Quando fare il tagliando e cosa in genere bisogna cambiare oltre all’olio e al filtro.

QUANDO FARE IL TAGLIANDO AUTO

La tendenza dei Costruttori auto ad allungare sempre più gli intervalli di manutenzione non ha aiutato certo gli automobilisti ad avere le idee chiare su quando fare il tagliando e come farlo. Ormai sono sempre più sporadiche anche quelle sostituzioni che distinguevano il tagliando auto diesel dal tagliando auto a benzina. Ecco perché per sapere ogni quanti km o anni fare il tagliando, una buona base di partenza è seguire il piano di manutenzione ufficiale del Costruttore. E’ sempre bene non superare la scadenza, per evitare problemi nel caso fosse necessario ricorrere alla garanzia obbligatoria. Stare dietro alle scadenze dei tagliandi, se si hanno più auto in famiglia, può essere piuttosto impegnativo senza seguire il manuale dell’auto. Ecco qualche esempio dei piani di manutenzione ufficiali delle Case emersi dall’indagine sulla manutenzione di auto ibride ed elettriche:

– Citroen C1 1.0: ogni anno o 10 mila km;

– Volkswagen Golf: ogni anno, a partire dal secondo (o 30 mila km), con un intervallo di 15 mila km;

– Smart forfour: ogni anno o 20 mila km;

– Hyundai i30: ogni anno o 15 mila km;

– Jaguar F-Pace: ogni anno o 20 mila km.

DOVE FARE IL TAGLIANDO AUTO

Fare il tagliando in officina o presso la rete ufficiale è quasi sempre un enigma che in genere si risolve da solo una volta superato il periodo della Garanzia. Spesso è questo il momento in cui le auto nuove iniziano a passare nelle mani del meccanico di fiducia. Dando per scontato che in entrambi i casi si confida nel rispetto dei piani di manutenzione ufficiali del Costruttore, scegliere dove fare il tagliando è indifferente anche durante il periodo di garanzia e il video qui sotto spiega a cosa fare attenzione. Ciò che può cambiare e non poco è quanto costa il tagliando auto.

COSA PREVE IL TAGLIANDO AUTO STANDARD

La tendenza dei Costruttori auto si è portata sempre più ad allungare gli intervalli di sostituzione di ricambi “distintivi” in un tagliando auto diesel o benzina. Così ci si ritrova sempre meno spesso a cambiare le candele d’accensione, salvo motori particolarmente esigenti, o il filtro del carburante, in genere dopo 60 mila km. Sulle auto a benzina è addirittura non più previsto, perché integrato nel serbatoio. Questo significa che, a prescindere dall’alimentazione, le cose sostituite con più frequenza sono:

– olio motore e filtro (attenzione al corretto smaltimento se lo fate in fai da te);

– filtro aria motore;

– filtro abitacolo;

– liquido freni (in genere ogni 30 mila km).

QUANTO COSTA IL TAGLIANDO AUTO

In funzione poi del brand, della cilindrata del motore, della quantità di fluidi sostituiti e della città, il costo del tagliando auto nei primi 6 anni presso la rete ufficiale può oscillare molto. La media annuale per 6 anni di tagliandi è di circa 74 euro l’anno per la Volkswagen eGolf (la più conveniente delle auto elettriche considerate nella nostra indagine). Si sale a circa 200 euro l’anno di costi di manutenzione medi (per 6 anni) della Golf 1.5 TSI. Non sempre le auto piccole sono le più economiche (255 euro/anno per la Citroen C1, da moltiplicare per 6 anni). Sembra certo che il costo della manutenzione delle auto elettriche è in media minore rispetto al tagliando tradizionale. Leggete tutti i costi del tagliando auto in dettaglio con le schede per Marca e Modello qui.