Sostituzione pompa olio: gli errori che un esperto non dovrebbe fare mai

La spia di avaria si accende anche dopo la sostituzione della pompa olio: ecco come sostituire la pompa olio e gli errori da non fare con i consigli degli esperti

La sostituzione della pompa olio è la soluzione più frequentemente quando si accende la spia dell’olio motore, anche se le cause possono essere varie. Sostituire la pompa olio nel modo corretto è fondamentale per evitare guasti e avarie di bassa pressione olio. Ecco come sostituire la pompa olio, evitando gli errori che un esperto non dovrebbe fare mai, secondo gli esperti della lubrificazione auto.

SOSTITUZIONE POMPA OLIO E BASSA PRESSIONE

Come abbiamo già visto, i problemi legati alla spia della pressione olio sono quasi sempre provocati da tagliandi troppo distanti o rabbocco di olio frequente. In questo articolo sorvoliamo sui casi di diluizione olio con gasolio provocati dalle mancate rigenerazioni del DPF, in quanto non strettamente dipendenti dal funzionamento della pompa olio motore. Secondo uno dei maggiori produttori di componentistica auto, tra le cause principali dei problemi di pressione olio al minimo ci sono anche gli errori da non fare nella sostituzione della pompa olio.

COME SOSTITUIRE LA POMPA OLIO ED EVITARE GLI ERRORI PIU’ FREQUENTI

Sostituire la pompa olio in fai da te è un’operazione piuttosto complessa che in molti casi prevede lo smontaggio della cinghia della distribuzione (o della catena) e della coppa olio. Ma non solo: basta uno degli errori che neppure un esperto dovrebbe fare, per compromettere la durata e la tenuta della pompa olio nuova. In genere, dopo la sostituzione di una pompa olio difettosa con una nuova, se si accende nuovamente la spia olio, la logica deduzione sarebbe che il ricambio è difettoso (in assenza di altri problemi). Ci sono però alcune accortezze da adottare che gli esperti della lubrificazione auto hanno individuato in:

– corretto montaggio della pompa olio;

– tenuta della presa di adescamento olio;

– lubrificazione della pompa olio da montare.

SOSTITUZIONE POMPA OLIO: I CONSIGLI DAGLI ESPERTI PER GLI ESPERTI

Ecco gli errori che un esperto non dovrebbe fare con la sostituzione della pompa olio, il più importante riguarda la lubrificazione. Gli esperti di componentistica infatti consigliano di riempire o lubrificare con olio motore la nuova pompa prima di azionarla. Se ciò non viene fatto, la pompa non può funzionare correttamente finché non risucchia olio motore dalla coppa. Inoltre, la perfetta tenuta della pompa olio è fondamentale per evitare cadute di pressione che sono la causa di accensione spia olio al minimo e possibili perdite. Questo – secondo gli esperti – succede solitamente perché il circuito aspira aria contemporaneamente all’olio. Per vitare malfunzionamenti prematuri durante la sostituzione della pompa è utile seguire questi consigli:

– verificare che la nuova pompa sia ben lubrificata con olio motore;

– sostituire sempre le guarnizioni e (se previsto, come per gli O-ring) lubrificarle per evitare danni e pizzicamenti;

– accertarsi che la pompa olio sia perfettamente allineata alla sua sede e che il pescante della pompa olio sia montato correttamente, con una perfetta tenuta.

Solo dopo aver verificato che tutte le più frequenti cause sono escluse allora un problema di bassa pressione olio va cercato altrove come per la spia olio accesa.