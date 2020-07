Spia olio motore accesa: cause e diagnosi del problema

La spia olio motore è ancora un tabù per molti automobilisti: ecco a cosa serve, cause e diagnosi del problema legato alla spia olio che si accende

La spia dell’olio motore accesa non è mai un problema da prendere sottogamba. Sapere cosa fare quando si accende la spia dell’olio sul quadro è fondamentale per evitare danni peggiori al motore. Oggi vediamo nel dettaglio le più frequenti cause e diagnosi del problema segnalato dalla spia olio motore.

SPIA OLIO MOTORE ACCESA: A COSA SERVE

Innanzitutto sapere com’è fatta la spia olio motore (nell’immagine di copertina) fa parte del bagaglio che ogni automobilista dovrebbe avere anche senza essere un appassionato di manutenzione auto e fai da te. E’ importante sapere anche dove si trova la spia dell’olio motore perché in caso di avaria non si perde tempo a cercare sul manuale cosa significano le spie. Quando si accende la spia dell’olio motore ogni manciata di secondi è preziosa e bisogna agire in fretta. Prima di vedere cosa fare con la spia olio motore che si accende, vediamo a cosa serve quella spia rossa tanto temuta da chi ne conosce il significato. Le funzioni della spia olio motore generalmente sono:

– segnalare quando la pressione dell’olio è bassa (in genere sotto i 5psi);

– come conseguenza del punto precedente, avvertire il guidatore se il livello olio è insufficiente (in assenza di sensori di livello dedicati).

SPIA OLIO MOTORE ACCESA: COME FUNZIONA

La spia dell’olio motore sul quadro è collegata a un sensore di pressione con al suo interno una membrana che fa da interruttore. Quando il motore è spento e si accende solo il quadro, l’interruttore del pressostato è chiuso e si illumina la spia di avaria olio. Questo è normale, perché in quel momento il sensore legge una pressione bassa, ma non sa che in realtà il motore è fermo. Appena si avvia il motore, la spia resta accesa 1-2 secondi finché l’olio spinto dalla pompa vince il contrasto della membrana del pressostato e il circuito si apre: spia olio motore spenta. I problemi sorgono se la spia olio motore si accende dopo aver avviato il motore.

SPIA OLIO MOTORE ACCESA: CAUSE E DIAGNOSI DEL PROBLEMA

Le cause più frequenti di una spia olio motore vanno distinte in due situazioni generali: se la spia olio si accende per il livello dell’olio basso o quando il livello olio è giusto. In entrambi i casi è meglio accostare prima possibile e spegnere il motore.

Se la spia di olio motore resta accesa di più dopo aver avviato l’auto, ma poi si spegne, le possibili cause e soluzioni da adottare sono:

– livello olio basso, che va controllato come spieghiamo qui e ripristinato correttamente, evita di dover correre ai ripari per troppo olio nel motore;

– gradazione SAE dell’olio motore errata, quindi va cambiato con olio con le caratteristiche consigliate dal Costruttore.

Se la spia olio motore resta accesa fissa, anche dopo aver controllato e cambiato l’olio, le diagnosi da fare con l’aiuto dell’autoriparatore riguardano:

– verifica della pressione olio per escludere l’ipotesi di un pressostato starato o approfondire la diagnosi sul corretto funzionamento della pompa olio;

– controllo dei cablaggi del pressostato, se in cortocircuito con il blocco motore;

– controllo pescante olio, spesso ostruito da morchie e depositi causati da intervalli prolungati del tagliando. In tal caso serve smontare la coppa olio e ripristinare il corretto passaggio dell’olio.