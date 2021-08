Skoda Fabia con acceleratore difettoso: cosa controllare

La soluzione all’acceleratore difettoso della Skoda Fabia con spia motore accesa non sempre dipende dal pedale: sintomi, modello e bollettino tecnico ufficiale

La spia motore accesa sulla Skoda Fabia che si presenta con un errore in diagnosi EOBD relativo al pedale dell’acceleratore è proprio uno di quei casi in cui la soluzione è distante dall’avaria segnalata. Il problema alla “posizione pedale acceleratore” può far spendere inutilmente soldi e tempo se si tenta subito la strada della riparazione senza aver verificato l’esistenza del problema al potenziometro del pedale. In questo articolo riportiamo le informazioni ufficiali da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket con codici di guasto, sintomi e soluzione all’errore acceleratore della Skoda Fabia con l’avaria motore. Se hai lo stesso problema, con i sintomi riportati nel bollettino tecnico Skoda, mostra la soluzione al tuo meccanico.

SPIA MOTORE ACCESA SKODA FABIA E CODICI DI GUASTO CENTRALINA

La spia motore della Skoda Fabia, come per tutti i modelli di auto è una spia generica di guasto a cui generalmente sono associati dei codici di guasto più specifici. Non sempre però l’anomalia rilevata in un punto della rete CAN BUS corrisponde al guasto e permette di localizzarlo subito. Come per il difetto della Skoda Fabia che non trova soluzione sostituendo i componenti segnalati dalla diagnosi elettronica. Per le Skoda Fabia con motore 1.2i 12V prodotte dal 2007 al 2014, l’acceleratore potrebbe non essere la causa dei seguenti errori che accompagnano la spia motore accesa:

– P1388 (17796, 4584): Difetto interno centralina, prestazioni posizione pedale dell’acceleratore;

– P1603 (18011, 465B): Centralina difettosa;

– P1680 (18088, 46A8): Modalità di emergenza attivata.

COME RISOLVERE SE SI ACCENDE LA SPIA MOTORE SU SKODA FABIA

Per logica la soluzione alla spia motore della Skoda Fabia così diagnosticata porterebbe a concentrarsi sul modulo pedale acceleratore. Una diagnosi basata sull’esperienza dell’autoriparatore comunque dovrebbe prevedere un test del componente (in questo caso del potenziometro acceleratore) per confermare le indicazioni in diagnosi. Secondo il bollettino tecnico Skoda, a meno che non ci siano altre anomalie di funzionamento, il guasto si risolve anche con un semplice aggiornamento.

SPIA MOTORE SKODA FABIA ACCESA: SOLUZIONE

Il guasto segnalato dalla spia motore accesa su Skoda Fabia 1.2i, si può risolvere semplicemente con un aggiornamento del software della centralina motore come prevede il bollettino tecnico ufficiale Skoda 2025166/1. Se l’aggiornamento non è risolutivo, è consigliata una più approfondita diagnosi ad altri componenti e sensori. Spesso infatti il guasto deriva da un errore di comunicazione tra i nodi o dai sensori, come nel caso del contachilometri che lampeggia. Adesso conosci la soluzione consigliata dalla rete ufficiale a questo difetto specifico, quindi se l’officina non riesce a venire a capo del problema, mostragli questo articolo.