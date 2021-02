Reset service Lancia e Fiat: come azzerare la spia del tagliando

Azzerare la spia del tagliando è ancora possibile su alcune auto senza diagnosi OBD: ecco come fare il reset service olio motore sui modelli Fiat e Lancia più diffusi

Non di rado ricorre la necessità di resettare la spia service olio per vari motivi, come un tagliando già effettuato in precedenza a una scadenza diversa da quella del piano di manutenzione del Costruttore. Visto che il reset della spia service è uno degli argomenti più ricercati sul forum di SicurAUTO.it, abbiamo pensato di raccogliere in questo articolo le procedure che spiegano come azzerare la spia del cambio olio sulle auto Fiat e Lancia più diffuse in Italia. Ecco come fare il reset del service Fiat e Lancia senza auto diagnosi.

RESET SERVICE OLIO: COME AZZERARE LA SPIA DEL TAGLIANDO

Quando si avvicina la scadenza del tagliando e anche superata la soglia, sul display di praticamente tutte le auto viene visualizzato un messaggio che indica di rivolgersi in officina. Il messaggio è generalmente accompagnato dalla spia del service che ha la forma di una chiave inglese. A seconda del modello di auto poi è prevista anche l’accensione della spia di avaria pressione olio, lampeggiante o fissa. Per azzerare il service del cambio olio, su molte auto più recenti è necessario operare tramite diagnosi certificata dal Costruttore, come spieghiamo nei successivi paragrafi. In questo caso invece vogliamo spiegarvi come azzerare la spia del tagliando per le auto Fiat e Lancia più diffuse in Italia.

RESET SERVICE OLIO FIAT E LANCIA

Con le procedure descritte di seguito per azzerare la spia del tagliando non si allunga l’intervallo dei km o mesi di accensione, ma si azzera solamente il contatore. Per fare il reset della spia service di alcuni modelli più recenti (FCA ha fatto da apripista), potrebbe essere necessario ricorrere alla diagnosi auto certificata SGW. Per i modelli precedenti invece è ancora possibile resettare la spia del cambio olio senza autodiagnosi. Ecco come fare sui modelli Fiat e Lancia più diffusi:

Reset spia service Fiat 500 (312) >2007<2012

– Accendere il quadro senza avviare il motore e nei successivi 10 secondi, premere 3 volte l’acceleratore;

– Spegnere il quadro;

– Riaccendere il quadro e avviare il motore per terminare la procedura di azzeramento spia service olio.

Reset spia service Fiat 500L, Fiat 500X, Lancia Ypsilon (846) >2011 e Fiat Panda (319) >2012

– Accendere il quadro senza avviare il motore;

– Premere l’acceleratore fino in fondo e mantenerlo premuto;

– Con il piede sinistro premere 7 volte il freno e alla 7^ pressione, mantenere a fondo corsa per 60 secondi;

– Rilasciare il pedale del freno e poi dell’acceleratore e spegnere il quadro;

– Attendere 60 secondi prima di riaccendere il quadro.

Reset spia service Fiat Punto (199) <2012

– Accendere il quadro, senza aviare il motore;

– Premere l’acceleratore con il piede destro fino in fondo;

– Premere il pedale del freno 7 volte con il piede sinistro, continuando a tenere premuto l’acceleratore con il piede destro fino a fine procedura;

– Mantenere il pedale dell’acceleratore premuto per ulteriori 60 secondi;

– Sollevare il piede dall’acceleratore e attendere altri 60 secondi;

– Spegnere il quadro.

DIAGNOSI AUTO SGW E RESET SPIA SERVICE

Perché sulle auto più recenti non è possibile fare il reset spia olio motore? Perché da qualche anno il Gruppo FCA ha introdotto la centralina Secure Gateway Module, da cui deriva il termine diagnosi SGW, di cui abbiamo parlato in questo articolo. Per farla è necessario avere l’accesso al portale il cui costo dal 2020 è anche aumentato per il gruppo FCA. Ma questa novità introdotta per la prima volta da FCA si allargherà sempre di più a tutti i modelli a prescindere dalla Marca.