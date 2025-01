Mazda CX-5 con bassa pressione olio: il bollettino tecnico

Il problema di bassa pressione dell’olio motore sulla Mazda CX-5 (per i modelli GH/KE con motore 2.2 16V CDI Skyactiv-D e codice motore SH-Y4) è un difetto noto che si manifesta principalmente nei veicoli prodotti tra il 2013 e il 2017. Questo problema può compromettere il funzionamento del motore e attivare la modalità di emergenza del veicolo con rischio di danneggiamenti costosi da riparare. Nei prossimi paragrafi, esaminiamo le cause del problema, come diagnosticarlo e la procedura di riparazione riportate in un bollettino tecnico per autoriparatori meccatronici.

AVARIA PRESSIONE OLIO SU MAZDA CX-5: PERCHE’ SUCCEDE

Il problema di pressione olio bassa su Mazda CX-5 si verifica a causa dei carichi termici che, nel tempo, riducono la tenuta degli iniettori. Di conseguenza i gas di combustione fuoriescono dalle guarnizioni danneggiate o allentate e si infiltrano nel coperchio delle valvole attraverso l’albero degli iniettori. Questi gas si mescolano all’olio motore, formando residui carboniosi.

I residui contaminano il circuito dell’olio, causando l’intasamento del tubo di aspirazione o dell’elemento filtrante della pompa dell’olio (problema simile ai motori con cinghia a bagno d’olio, ma per cause diverse). La pressione dell’olio si riduce, e il pressostato registra un’anomalia di funzionamento, attivando il codice guasto P06DE, che indica un guasto del sensore di pressione dell’olio motore difettoso.

DIAGNOSI OBD ED ERRORE P06DE SU MAZDA CX-5

Il bollettino tecnico per le officine realizzato degli esperti Hella, consiglia la procedura per diagnosticare e risolvere il problema:

Utilizzare uno strumento diagnostico OBD-II per verificare la presenza del codice guasto P06DE .

. Controllare il sensore di pressione olio motore per escludere un suo eventuale malfunzionamento.

per escludere un suo eventuale malfunzionamento. Controllare visivamente il tubo di aspirazione e l’elemento filtrante della pompa dell’olio per rilevare eventuali segni di intasamento.

visivamente per rilevare eventuali segni di intasamento. Rimuovere gli iniettori e verificare le guarnizioni. Prestare particolare attenzione ai segni di residui carboniosi o perdite di gas di combustione.

RISOLUZIONE DEL PROBLEMA PRESSIONE OLIO MAZDA CX-5

Se il pressostato e il sistema di lubrificazione risultano funzionanti, procedere con i seguenti interventi: