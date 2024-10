Motori con cinghia a bagno d’olio: quali sono e come riconoscerli

Quando si acquista un’auto usata o nuova, uno dei dettagli tecnici più importanti riguarda il tipo di cinghia di distribuzione utilizzata nel motore, che può essere tradizionale “a secco” o a bagno d’olio, al posto della catena di distribuzione. Ci sono svariati motivi per cui, nei modelli più recenti, soprattutto Ford e Peugeot (marchio del gruppo PSA) hanno adottato la distribuzione a bagno d’olio. Nei prossimi paragrafi vi aiutiamo a capire quali motori PSA e Ford hanno la cinghia a bagno d’olio e come riconoscerli.

PERCHE’ ALCUNI MOTORI HANNO LA CINGHIA DISTRIBUZIONE A BAGNO D’OLIO

La cinghia di distribuzione a bagno d’olio è una soluzione innovativa rispetto alla catena di distribuzione che prevede l’immersione della cinghia di distribuzione nell’olio motore, esattamente come avviene per la catena di distribuzione (in questo articolo parliamo delle differenze tra cinghia e catena di distribuzione). Perché PSA (e di conseguenza Stellantis) e Ford si sono impelagati in questa tecnologia che è diventata lo spauracchio dei clienti e la fortuna degli autoriparatori? Il vantaggio teorico principale delle cinghie a bagno d’olio, almeno nelle intenzioni dei progettisti, risiede nella riduzione dell’attrito tra la cinghia e le pulegge, che migliora l’efficienza del motore, riduce i consumi e quindi le emissioni allo scarico. Tutto questo per rincorrere obiettivi ambientali sperati.

Al di fuori delle condizioni ideali, la cinghia di distribuzione a bagno d’olio, pur essendo più resistente e realizzata sopportare temperature fino a 150 °C ha ben presto mostrato una serie di criticità:

indurimento e fessurazioni dovute al degrado del lubrificante e alla benzina nell’olio motore trafilata attraverso il sistema di alimentazione,

trafilata attraverso il sistema di alimentazione, sgretolamento della cinghia che mette in circolo polvere di gomma, creando ostruzioni e problemi di pressione lubrificante, fino al danneggiamento dei cuscinetti a strisciamento, in genere i primi elementi a riportare danni molto costosi, dopo l’accensione della spia olio di bassa pressione.

Vediamo dunque nei paragrafi seguenti come riconoscere i motori Ford e PSA che hanno la cinghia di distribuzione a bagno d’olio. Attenzione, proprio in ragione dei problemi emersi con questa soluzione, le Case auto stanno eliminando progressivamente la cinghia a bagno d’olio o l’hanno già fatto con l’introduzione dei motori MHEV tra il 2023 e il 2024. Pertanto, verificate prima dell’acquisto anche sul libretto alla voce P5 qual è la sigla del motore.

QUALI SONO I MOTORI FORD CON CINGHIA A BAGNO D’OLIO

Ford ha introdotto la cinghia a bagno d’olio sui suoi motori della famiglia EcoBoost nella configurazione a tre cilindri da 1.0 litri, che ha avuto un notevole successo in vari modelli. Ecco quali modelli e motori Ford hanno la cinghia a bagno d’olio:

Ford Ecosport 1.0 dal 2015 tutte con cinghia a bagno d’olio;

dal 2015 tutte con cinghia a bagno d’olio; Ford Fiesta 1.0 dal 2015;

dal 2015; Ford Focus 1.0 dal 2017;

I codici dei motori Ford con la cinghia di distribuzione a bagno d’olio sono i seguenti:

B3DA da 101 cavalli;

da 101 cavalli; SFJE da 101 cavalli;

da 101 cavalli; SFJN da 101 cavalli;

da 101 cavalli; SFJP da 101 cavalli;

da 101 cavalli; M1JL da 125 cavalli;

da 125 cavalli; YYJE da 140 cavalli;

QUALI SONO I MOTORI PEUGEOT CON CINGHIA A BAGNO D’OLIO

Anche il gruppo PSA poi confluito in Stellantis, utilizza la cinghia a bagno d’olio su alcuni motori PureTech. Il motore 1.2 PureTech a tre cilindri non MHEV è tra i propulsori PSA più diffusi e utilizzati su molti modelli Stellantis, mentre il 1.0 FireFly 3 cilindri è “a catena”, non essendo un progetto PSA. Anche in questo caso, come Ford, si è deciso dopo circa 10 anni di tornare alla catena di distribuzione più silenziosa di quelle tradizionali. Ecco quali modelli e motori Peugeot, Citroën, Opel e Jeep hanno la cinghia a bagno d’olio:

Citroën C3 e C3 Aircross ;

; Citroën C4 e C5 Aircross ;

; DS 3 ;

; Jeep Avenger ;

; Opel Corsa ;

; Opel Mokka ;

; Peugeot 208;

I codici dei motori PSA con la cinghia di distribuzione a bagno d’olio sono i seguenti: