Città 30: Amsterdam promossa a pieni voti, giù incidenti e feriti

Il Comune di Amsterdam ha pubblicato i primi dati della Città 30 dopo un anno di applicazione del limite di velocità di 30 km/h in molte strade della capitale olandese, evidenziandone gli aspetti positivi: meno incidenti, meno feriti, i servizi di emergenza come ambulanze e vigili del fuoco non hanno subito rallentamenti e i mezzi pubblici hanno quasi confermato gli stessi tempi di percorrenza, perdendo solo una manciata di secondi rispetto a prima. Inoltre la qualità dell’aria è rimasta invariata, smentendo le teorie secondo cui a velocità molto basse le emissioni tendono ad aumentare.

FINO A -18% DI INCIDENTI NEL PRIMO ANNO DI AMSTERDAM CITTÀ 30

Amsterdam Città 30 è partita a dicembre 2023, seguendo l’esempio della vicina Bruxelles, e adesso che è trascorso un anno dalla sua introduzione, il Municipio della capitale ha sciorinato i primi numeri che dimostrano la bontà della scelta. In particolare:

le collisioni tra veicoli a motore sulle strade in cui è stato introdotto il limite di velocità a 30 km/h sono diminuite del -11%, passando da 926 nel 2023 a 823 nel 2024, mentre gli incidenti autonomi (cioè senza coinvolgimento di altri veicoli) si sono ridotti ancor più positivamente del -18%. Gli investimenti di ciclisti e pedoni da parte di veicoli a motore sono invece diminuiti del -15%.

Il 63% degli automobilisti ha rispettato completamente o quasi il nuovo limite di velocità, dimostrando di aver accettato di buon grado le nuove regole. Buone notizie anche dal fronte dell’inquinamento acustico, visto che il rumore del traffico sulle nuove strade a 30 km/h è diminuito in media di 1,5 decibel.

AMSTERDAM CITTÀ 30: IMPATTO QUASI NULLO SU SERVIZI D’EMERGENZA E TRASPORTO PUBBLICO

Una delle principali critiche dei detrattori delle Città 30 riguarda l’impatto potenzialmente negativo sull’efficienza dei servizi d’emergenza e del trasporto pubblico, perché c’è il rischio di rallentarli, ma Amsterdam sembra aver smentito anche queste convinzioni: l’analisi su migliaia di viaggi di vigili del fuoco e ambulanze non ha infatti registrato ritardi significativi e anche le conseguenze sui mezzi pubblici si sono rivelate meno peggio del previsto. Nello specifico, i viaggi in autobus hanno visto aumentare i tempi medi di percorrenza dalla partenza al capolinea di appena 40 secondi e quelli in tram addirittura di soli 10 secondi. Nel contempo il numero di incidenti che ha coinvolto autobus o tram è diminuito del -24%.

Interessante anche la sperimentazione degli autovelox, che nei Paesi Bassi non sono così frequenti come in Italia: nelle strade dove sono stati installati la velocità è diminuita di oltre il 20%, ma dopo che son stati rimossi la velocità è nuovamente aumentata. Avendone quindi constatato l’utilità per lo meno sulle strade urbane, il Comune di Amsterdam ha deciso di valutare, insieme agli enti preposti, le posizioni più efficaci per installare definitivamente alcuni autovelox.

I DATI POSITIVI MIGLIORERANNO ULTERORMENTE NEI PROSSIMI ANNI

L’assessora al Traffico e ai Trasporti, Melanie van der Horst, ha commentato i dati su Amsterdam Città 30 premettendo che quando ci sono dei cambiamenti ci vuole un po’ di tempo prima che tutti gli utenti della strada si abituino, ma la strada scelta è senz’altro quella giusta. Del resto anche il 60% dei residenti di Amsterdam intervistati in un sondaggio ha espresso un giudizio positivo o molto positivo sul nuovo limite di velocità. L’assessora ha inoltre sottolineato che questi numeri possono ulteriormente migliorare citando l’esempio di Bruxelles, dove la velocità dei veicoli ha continuato gradualmente a diminuire nei primi 3 anni di applicazione della Città 30: “Trovo incoraggiante che dopo un solo anno di strade 30 abbiamo già l’11% in meno di incidenti con veicoli a motore: spero quindi che questa tendenza continui, sarebbe fantastico se vedessimo un’ulteriore riduzione della velocità e degli incidenti nei prossimi anni“.