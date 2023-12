Manutenzione auto invernale: i consigli di Mafra per non sbagliare

L’inverno non è solo sinonimo di basse temperature e meteo mutevole: per molti automobilisti rappresenta anche la stagione delle sfide a cui doversi preparare per evitare panne o pericoli inutili alla guida. Nei prossimi paragrafi vi proponiamo un vademecum con i consigli di Mafra e i prodotti adatti alla cura dell’auto in inverno. Tutti i prodotti di cui parleremo si possono acquistare anche online direttamente nello shop Mafra.

VERIFICA DELLA BATTERIA E DOTAZIONE INDISPENSABILE PER L’INVERNO

Iniziamo dai consigli generali per prevenire il rischio di panne con l’auto in inverno. Per assicurarsi che l’auto sia pronta per l’inverno, iniziamo con una verifica e se necessario una ricarica della batteria. Le basse temperature possono metterla a dura prova. In questo video spieghiamo perché le batterie auto “muoiono” in inverno. I cavi per l’avviamento di emergenza possono essere utili in caso di necessità o in alternativa un booster adatto e di qualità può rendere più veloce e facile la ripartenza. Controllare anche il corretto funzionamento e l’efficienza di tutte le luci e dei tergicristalli e se necessario sostituire le spazzole usurate o le lampadine fulminate.

CARBURANTE ADEGUATO E ATTREZZATURE INVERNALI OBBLIGATORIE

In alcune zone d’Italia, è normalmente commercializzato il gasolio invernale per evitare che congeli alle basse temperature. Non sempre però è la soluzione più efficace, come spieghiamo in questo articolo. Ecco perché può essere necessario l’utilizzo di additivi anticongelanti per il carburante, meglio se acquistati su consiglio del meccanico e del ricambista, ma non prima di aver verificato eventuali controindicazioni sul libretto dell’auto.

COME PRENDERSI CURA DELL’AUTO IN INVERNO: I CONSIGLI MAFRA

La formazione di ghiaccio sui vetri è all’ordine del giorno, quando si parcheggia l’auto all’aperto in inverno. Utilizzare raschietti può danneggiare i vetri, se non si fa particolare attenzione e non si utilizzano accessori specifici e con la necessaria esperienza. Ecco perché i deghiaccianti Mafra sono soluzioni più efficaci:

Not Ice Power scioglie rapidamente il ghiaccio , lasciando anche una piacevole fragranza che entra nell’abitacolo attraverso le bocchette del condizionatore.

rapidamente , lasciando anche una piacevole fragranza che entra nell’abitacolo attraverso le bocchette del condizionatore. Not Ice Spray rallenta la formazione del ghiaccio ed è utile anche per serrature ghiacciate e guarnizioni.

Assicurarsi sempre la massima visibilità durante la guida in inverno è possibile innanzitutto evitando di utilizzare l’acqua di rubinetto che fa otturare gli ugelli lavavetri. E’ preferibile utilizzare liquidi specifici per l’inverno, come:

Mafra Cristalbel -20° e Cristalbel Artic -70° che permette di mantenere ilparabrezza e il lunotto puliti anche a temperature molto basse se usati puri.

permette di mantenere ilparabrezza e il lunotto puliti anche a temperature molto basse se usati puri. I liquidi lavavetri invernali pronti all’uso Tergy Winter -10°C e Tergy Artic -25°C, tutti in vari formati.

L’IMPORTANZA DEL LIQUIDO RADIATORE IN INVERNO

Il liquido radiatore è cruciale per mantenere le temperature del motore; anche in questo caso l’utilizzo di acqua di rubinetto nel motore per il rabbocco ha molti svantaggi. I liquidi antigelo Mafra assicurano la protezione del motore e del sistema di raffreddamento anche a temperature molto inferiori allo zero:

Mafra Still-Flu , nei colori verde, viola, giallo, rosso, protegge da -20 °C a +115 °C ;

, nei colori verde, viola, giallo, rosso, protegge ; Mafra Alu-Flu, nei colori verde, giallo e rosso, protegge da -38 °C a +115 °C;

SPORCO E SALE IN INVERNO, COME RIMUOVERLO IN MODO SICURO

Lo spargimento di sale sulle strade invernali può danneggiare la carrozzeria poiché diventa un elemento abrasivo, se lasciato a lungo. Per una rimozione più efficace di fango e sale, il modo più facile e veloce consigliato prevede l’utilizzo di: