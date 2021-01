Con le gelate improvvise, aumentano i rischi del diesel ghiacciato: cosa fare e come non farsi trovare impreparati

A quanti gradi congela il Diesel? Cosa fare in caso di diesel ghiacciato? Sono alcune delle domande che rimbalzano tra gli automobilisti con le prime gelate invernali. E’ corretto usare un additivo per gasolio in inverno? Perché il diesel ghiacciato non fa avviare il motore? Facciamo un po’ di chiarezza sul gasolio ghiacciato e come prevenirlo.

DIESEL GHIACCIATO: PERCHE’ L’AUTO NON PARTE

Quando si parla di diesel ghiacciato l’idea va subito al ghiaccio che si forma sul parabrezza. In realtà i motivi per cui un’auto a gasolio non parte è perché nel filtro si è creato un “intasamento”. A causa delle basse temperature, il gasolio “normale” ghiacciato diventa troppo viscoso e non riesce più a circolare nell’impianto di alimentazione. Nei climi freddi, il punto di intasamento dei filtri a freddo (CFPP, Cold Filter Plugging Point) dei carburanti per motori diesel è molto importante, e viene specificato nella norma UNI EN 590. Quando il gasolio viene raffreddato fino al suo punto di intorbidamento (cioè quando perde di limpidezza), le paraffine iniziano a separarsi dalla cera del carburante. In caso di ulteriore raffreddamento, compare una maggiore quantità di cera, che intasa il filtro e impedisce il flusso di carburante. L’aggiunta degli additivi per lo scorrimento a freddo agisce modificando le cere, e tende a migliorare le caratteristiche dei carburanti in questione alle basse temperature.

DIESEL INVERNALE: COSA CAMBIA

Il modo più facile per prevenire il diesel ghiacciato è utilizzare un carburante che ha un punto di filtrabilità migliore a basse temperature. In genere i distributori di carburante devono fronteggiare lo stesso problema, se si considera che le cisterne sono interrate. Ecco perché in molte zone dove la temperatura scende stabilmente sotto 0°C, il gasolio invernale è venduto al posto di quello standard. Infatti, anche se non è esplicitamente scritto sul distributore (che riporta sempre la classica etichetta “Diesel”) a seconda delle zone in cui ci troviamo, possiamo avere il “Gasolio Standard”, il “Gasolio Invernale” e il “Gasolio Alpino”. La differenza tra i vari tipi di carburante sta proprio nel punto di intorbidamento, fissato, ad esempio, a -12 °C per quello “Standard” Eni e -20 °C per quello “Alpino” sempre Eni. Anche i Diesel speciali garantiscono un funzionamento ottimale a temperature molto basse (quello Eni è garantito sino a -20°), quindi nelle zone meno abituate al freddo, vi consigliamo di fare un pieno di Diesel speciale (denominato Blu Diesel, Diesel+, etc. a seconda della compagnia petrolifera).

ADDITIVO NEL SERBATOIO CONTRO IL DIESEL GHIACCIATO

Se la vostra auto è già con il pieno di gasolio, la soluzione più semplice è quella di aggiungere al serbatoio un additivo diesel invernale. In commercio però se ne trovano di vario tipo, e solo alcuni produttori si spingono ad informare il cliente sulle caratteristiche del prodotto. Ma di prodotti ne esistono tantissimi, cercateli dal benzinaio, nei supermercati o dai ricambisti (costo 8-10 euro). Occhio ad un particolare però: è assolutamente fondamentale aggiungere questi additivi al serbatoio e circolare per almeno 10 minuti, in modo che l’additivo finisca anche nel circuito di alimentazione e nel filtro. Il vecchio “rimedio della nonna” di aggiungere Benzina nel Gasolio andava bene nei vecchi motori Diesel, ma è da evitare assolutamente nei nuovi common rail perché potrebbe recare danni al motore.

COSA FARE SE IL DIESEL E’ GHIACCIATO

Nel caso in cui la vostra auto non riuscisse a partire per il filtro intasato dal diesel ghiacciato, l’unico rimedio valido sarebbe quello di riscaldare il filtro stesso. Operazione non semplice per due motivi: il filtro non è sempre accessibile e spesso è difficile trovare una fonte di calore valida. C’è chi ha usato il “phon” di casa, chi ha usato i gas di scarico caldi di un’altra auto (quando, raramente, il filtro è posizionato in basso vicino al serbatoio). Il nostro consiglio è quello di non forzare troppo l’accensione dell’auto e non avventurarvi in pericolosi rimedi. Spesso l’unica soluzione valida è attendere, infatti molte auto ormai hanno un sistema di preriscaldamento del gasolio integrato al contenitore del filtro diesel per migliorare l’accensione a freddo. Se il motore si avvia ricordate di aggiungere un additivo anticongelante per diesel o fare il pieno di Gasolio speciale o Alpino.