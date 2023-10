Lavaggio interno motore: come funziona e quando farlo

Il lavaggio interno del motore di un’auto, noto anche come “flush” del motore, si riferisce al processo di pulizia degli accumuli di melma, residui di olio bruciato e altre impurità che possono accumularsi all’interno del motore nel corso del tempo o quando lubrificante e liquido di raffreddamento si mescolano. Questi depositi possono ridurre l’efficienza del motore, causare usura e diminuire le prestazioni complessive. Nei prossimi paragrafi risponderemo alle domande e chiariremo i dubbi più frequenti sul lavaggio interno motore: come si effettua, quando è consigliato e dopo quanti km andrebbe ripetuto.

QUANDO È CONSIGLIABILE FARE IL LAVAGGIO INTERNO DEL MOTORE

È importante sottolineare che non tutte le auto necessitano di un lavaggio interno del motore. Tuttavia, ci sono alcune condizioni d’uso atipiche rispetto al normale funzionamento di un motore in cui potrebbe essere consigliabile farlo. Ad esempio:

Se un’auto ha subito lunghi periodi di inutilizzo .

. È stato utilizzato olio di bassa qualità .

. Ha superato molte volte gli intervalli di cambio olio rispetto a quelli consigliati dal Costruttore.

Utilizzo di un lubrificante motore differente, consigliato dall’autoriparatore dopo un’attenta valutazione di specifiche situazioni come, problemi di consumo eccessivo di olio, guida in condizioni di temperature e carico più estreme, etc.

In queste situazioni potrebbero accumularsi depositi indesiderati. Altri indicatori possono essere:

Una diminuzione delle prestazioni del motore a fronte di un elevato chilometraggio.

del motore a fronte di un elevato chilometraggio. Un rumore insolito proveniente dal motore.

proveniente dal motore. Se l’olio appare particolarmente sporco anche dopo un recente cambio (in particolare nei motori benzina dove normalmente conserva il suo aspetto più a lungo, mentre quello per motori diesel diventa di colore nero molto prima).

Inoltre, anche dopo l’acquisto di un’auto usata di cui non si conosce la storia della manutenzione, un lavaggio interno del motore potrebbe essere una buona precauzione.

COME SI EFFETTUA IL LAVAGGIO INTERNO DEL MOTORE DI UN’AUTO

Il processo prevede l’utilizzo di detergenti specifici che sono introdotti nel motore dal bocchettone di rifornimento del lubrificante motore, nelle quantità e modalità consigliate sulla confezione. Essendo un’operazione delicata, non andrebbe sottovalutata l’importanza di rispettare la quantità massima di lubrificante nel motore prescritta dal Costruttore dell’auto. In caso di dubbi quindi, è meglio rivolgersi in officina piuttosto che farlo da soli. Questi detergenti aiutano a sciogliere e rimuovere i depositi dai canali di passaggio e dalle superfici a contatto con il lubrificante, ma non bisogna trovarsi poi ad avere troppo olio nel motore.

Il processo di lavaggio interno inizia con il riscaldamento del motore fino alla sua temperatura normale di esercizio. Questo aiuta a rendere l’olio più fluido e facilita la rimozione dei depositi. Il detergente per il lavaggio del motore viene poi aggiunto al lubrificante seguendo le istruzioni specifiche per ogni prodotto. Dopodiché viene avviato il motore e fatto girare con l’auto ferma da 10 ai 30 minuti, permettendo al detergente di circolare e pulire l’interno del motore. Una volta completato questo ciclo, il mix detergente e lubrificante viene scaricato dal tappo di scolo come in un normale cambio d’olio. Dopo il lavaggio del motore è d’obbligo la sostituzione del filtro olio prima di aggiungere nuovo lubrificante con le giuste caratteristiche.

DOPO QUANTI KM È CONSIGLIABILE RIPETERE IL LAVAGGIO INTERNO MOTORE

Non esiste una risposta univoca a questa domanda, poiché molto dipende dalle condizioni di guida, dalla qualità dell’olio utilizzato e dalla specifica manutenzione del veicolo. Tuttavia, come regola generale, se si riscontra la necessità di un lavaggio interno del motore a causa di cattive abitudini di manutenzione, potrebbe essere necessario farlo ogni 50.000 km.

Per gli automobilisti che eseguono una corretta manutenzione auto e utilizzano oli lubrificanti di qualità, un lavaggio potrebbe non essere mai necessario, poiché i lubrificanti contengono già al loro interno pacchetti di additivi e detergenti, che però si degradano nel tempo. Al massimo potrebbe essere fatto come misura precauzionale ogni 100.000 km o più. È sempre importante, comunque, consultare il libretto d’utilizzo dell’auto e chiedere consiglio all’autoriparatore di fiducia.