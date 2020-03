Filtro olio motore: ogni quanto va cambiato?

Sulla durata del filtro olio motore ci sono varie correnti di pensiero, facciamo chiarezza sulla corretta manutenzione dell'auto

Il filtro olio motore è un componente che molto spesso “vive” all’ombra dell’olio motore. L’importanza della sostituzione del filtro olio non è reputata sempre al pari di avere un lubrificante fresco e di buona qualità. Gli intervalli di sostituzione del filtro li coniglia il Costruttore dell’auto, ma come è emerso dall’indagine di SicurAUTO.it sulla manutenzione auto, non sempre gli automobilisti seguono alla lettera i piani di manutenzione consigliati e talvolta si crede che il filtro dell’olio motore possa durare pure due cambi dell’olio. Ma cosa succede al motore quando il filtro olio ha saltato più di un tagliando? Per capirlo vediamo al suo interno com’è fatto e come funziona un filtro olio motore.

QUANTI TIPI DI FILTRI OLIO MOTORE ESISTONO

Il filtro olio ha la funzione di trattenere i residui carboniosi della combustione che finiscono nel lubrificante e le micro particelle metalliche che inevitabilmente derivano dall’usura degli organi meccanici. Non sempre basta sollevare il cofano motore per capire dov’è montato il filtro olio, poiché spesso è nella parte bassa del motore, nei pressi della coppa. In genere è più semplice individuare il filtro olio metallico rispetto al filtro a cartuccia ad immersione. Il filtro olio a cartuccia è contenuto in tazze di plastica coperte da protezioni (foto di copertina). Per cui scovarli non è affatto semplice in fai da te senza le necessarie informazioni tecniche. Ma vediamo come sono fatti i filtri olio all’interno e come lavorano per capire l’importanza di una puntuale sostituzione. Guarda qui gli errori da non fare con la sostituzione della frizione auto.

COM’E’ FATTO UN FILTRO OLIO MOTORE

Il filtro olio motore di metallo (foto sotto) contiene tutti gli elementi filtranti e i dispositivi accessori in una capsula metallica che va cambiata interamente. L’involucro ha una serie di fori sul lato che va in battuta sulla pompa olio. I fori radiali e più esterni fanno entrare l’olio proveniente dal motore che deve essere filtrato. Il foro centrale più grande fa uscire l’olio filtrato che torna al motore. In questo passaggio l’olio motore attraversa un elemento filtrante di cellulosa a sezione toroidale con elevata superficie filtrante. Alle due estremità del filtro ci sono poi due importanti valvole che svolgono una funzione importante: la valvola di non ritorno e la valvola di bypass. Il filtro ad immersione è costituito dal solo elemento filtrante di cellulosa, mentre tutti gli altri componenti del filtro metallico fanno parte del motore e quindi non vanno cambiati. Sai come far durare più a lungo gli ammortizzatori? Ne parliamo qui.

COSA SUCCEDE QUANDO IL FILTRO OLIO MOTORE SI INTASA

Torniamo alla funzione delle due valvole che aiutano il motore a funzionare correttamente. La valvola di non ritorno sulla parte frontale si attiva quando il motore viene fermato chiudendo i fori radiali per evitare lo svuotamento del filtro. In questo modo al successivo avviamento non ci sarà una riduzione del flusso di lubrificante nella fase più critica per il motore. Quella che invece influenza il corretto funzionamento quando il filtro non si sostituisce regolarmente è la valvola di by-pass. Normalmente la valvola di bypass resta in quiete quando il filtro olio non presenta ostruzioni e si apre quando l’elemento filtrante di cellulosa è troppo intasato per lasciar passare l’olio. Questa ostruzione genera una pressione che vince la forza di contrasto della molla tarata, che apre la valvola aggirando l’elemento filtrante e rimandando l’olio non filtrato nel motore. Il costo del filtro olio generalmente non influisce in modo determinante sul costo della manutenzione auto. Cambiarlo alle scadenze indicate, ogni 15-20 mila km o almeno ogni anno non può che far bene alle tasche e garantire il corretto funzionamento del motore più a lungo. Leggi qui tante informazioni sull’olio motore, e quando va rabboccato.