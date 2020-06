Olio cambio: quando e perché va sostituito

Spesso trascurato l'olio del cambio svolge un ruolo fondamentale per il buon funzionamento delle nostre auto. Vediamo se e quando va cambiato

L’olio del cambio è sicuramente una tra le cose più trascurate dagli automobilisti (ma a volte anche dai riparatori). un po’ per leggerezza, un po’ perché poco immediato controllare il livello dell’olio, finisce nel dimenticatoio. Eppure l’olio del cambio è molto importante per l’efficienza della trasmissione dell’automobile. Che tipo di olio bisogna usare? Dopo quanti chilometri va sostituito per preservare l’usura delle parti più stressate? Cerchiamo di capire insieme a cosa serve e che caratteristiche deve avere.

OLIO DEL CAMBIO: COM’E’ FATTO E PERCHE’ VA SOSTITUITO

Negli oli specifici per il cambio, generalmente di origine minerale, vengono aggiunti una serie di additivi. In genere aiutano a ridurre il rischio corrosione, deterioramento delle prestazioni e usura (un po’ come avviene per l’olio motore, scopri qui tutti i dettagli). Per quanto riguarda i cambi automatici con convertitore di coppia, la tipologia di olio, denominato appositamente ATF (Automatic Transmission Fluid) deve garantire prestazioni superiori. La viscosità dell’olio, ad esempio, deve variare poco a fronte di ampi sbalzi di temperatura. Inoltre, è necessario che l’olio abbia ottime proprietà di pulizia poiché eventuali depositi potrebbero generare malfunzionamenti nelle valvole di comando del cambio. Dovendo poi passare anche per il convertitore di coppia, che “centrifugherà” l’olio, è evidente che l’olio ATF deve garantire proprietà anti-schiumogene notevoli.

A COSA SERVE L’OLIO DEL CAMBIO

L’olio del cambio ha una doppia funzione: la prima è quella di ridurre l’attrito tra gli organi in moto, la seconda è quella di dissipare il calore. La riduzione dell’attrito avviene in quanto l’olio aderisce alle parti meccaniche, creando un sottile strato e quindi limitandone il contatto. Per quanto riguarda il calore, invece, potrebbe portare a una riduzione della durezza della parte superficiale dei denti dei rapporti. Quindi l’olio deve allontanare facilmente il calore dagli ingranaggi prevenendone l’usura visibile nell’immagine allegata in alto. Per impedire che i frammenti di metallo presenti nell’olio facciano ulteriori danni, le coppe sono dotate di elementi o tappi magnetici su cui i detriti si accumulano in caso di usura. Se a un’ispezione del meccanico è presente una quantità notevole di limatura come nell’immagine sotto, non è un buon segno dello stato di salute del cambio.

OLIO DEL CAMBIO: QUANDO SOSTITUIRLO

Dal punto di vista della manutenzione ordinaria dei cambi manuali la tendenza delle case costruttrici è quella di non prevedere la sostituzione ma solo la verifica e il ripristino del livello (generalmente ogni 4 anni in condizioni di guida normali). E’ prevista la sostituzione dell’olio del cambio solamente quando il meccanico lo reputi necessario dopo verifica. Il fatto che ormai non è più prevista la sostituzione ci fa riflettere su come sia migliorata la qualità dell’olio per le trasmissioni. D’altro canto l’olio del cambio, contrariamente a ciò che avviene per l’olio motore, non è sottoposto a residui carboniosi dovuti alla combustione che lo contaminano e quindi può durare più a lungo. Nei cambi automatici l’olio invece va sostituito generalmente intorno agli 80 mila km (ma anche questo dato può variare in base alle indicazioni della casa madre).

I NOSTRI CONSIGLI SULLA SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO

Il fai da te è ampiamente sconsigliato (in particolar modo per le trasmissioni automatiche con convertitori di coppia). Per questo componente rivolgetevi sempre a un professionista e per quanto riguarda i cambi automatici scegliete sempre professionisti specializzati in quel tipo di trasmissione. Sui cambi automatici anche il controllo del livello richiede procedure complesse. Non lesinate nemmeno sull’olio, una qualità scadente potrebbe portare a costosissime rotture.