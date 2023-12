Iniezione diretta d’Idrogeno: la svolta per i motori ICE?

Marelli partecipa all’evoluzione dell’eco-mobilità presentando un sistema di alimentazione per le auto a idrogeno sviluppato attingendo al know how maturato con l’iniezione diretta di benzina GDI. Il sistema sfrutta iniettori a una pressione maggiore e una centralina che ottimizza prestazioni, efficienza e integrazione nelle auto con motori ICE (Internal Combustion Engine).

L’IDROGENO COME SOLUZIONE PER I MOTORI ICE A ZERO EMISSIONI REALI

La norma Euro 7 in bozza è stata ammorbidita, ma il divieto di vendere auto nuove ICE dal 2035 che producono emissioni di CO2 tiene i Costruttori impegnati nella ricerca di alternative. L’impiego dell’idrogeno nei motori a combustione interna non è una novità dell’ultima ora ma la tecnologia non è mai diventata popolare, soprattutto per l’assenza di una rete di distribuzione di idrogeno e i prezzi delle poche auto a idrogeno in commercio e solo in alcuni Paesi. Per molte Case l’idrogeno è quindi rimasto a lungo un progetto sperimentale e solo di recente, alcuni hanno deciso di riprenderlo dalla soffitta.

L’INIEZIONE DIRETTA DI IDROGENO SVILUPPATA DA MARELLI

L’idrogeno, sebbene promettente come carburante ecologico, presenta alcune criticità nella gestione della combustione, come preaccensioni e ritorni di fiamma. Marelli afferma di aver superato queste sfide, garantendo la resistenza degli iniettori, la stabilità di iniezione e prestazioni ottimali. Il sistema è in grado di assicurare un rapporto di compressione più elevato rispetto ai motori a benzina, essenziale per sfruttare al meglio l’idrogeno nei motori endotermici. L’esperienza maturata nello sviluppo del sistema di iniezione diretta di benzina (GDI – Gasoline Direct Injection) che supera i 700 bar è stata fondamentale. Partendo da un sistema d’iniezione a 1000 bar, Marelli ha sviluppato presso il Centro di Ricerca e Sviluppo dell’area Propulsion Solutions a Bologna, la soluzione su misura per i motori a idrogeno presentata al CTI Symposium 2023 in Germania.

INIETTORI D’IDROGENO INTEGRABILI NEI MOTORI ICE TRADIZIONALI

Un’altra sfida vinta – riporta il comunicato stampa – è stata creare iniettori ad alta pressione che, pur mantenendo le stesse dimensioni di quelli per carburanti convenzionali, hanno dimostrato di essere affidabili e silenziosi. Questo aspetto non è da poco, poiché semplifica notevolmente l’integrazione dei componenti nelle piattaforme esistenti dei costruttori e rappresenta una soluzione più concreta per i motori ICE a zero emissioni di CO2, rispetto agli e-fuel, che invece bilanciano le emissioni zero in produzione con quelle reali allo scarico. Resta tuttavia da sciogliere il nodo sull’approvvigionamento di idrogeno: l’obiettivo è aprire circa 40 stazioni di Idrogeno in Italia entro il 2026.