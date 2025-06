Chiusura A1 il 2 luglio 2025 per disinnesco bomba: quando riapre?

Qualche difficoltà per chi deve percorrere l’autostrada A1 nel bolognese tra il 2 e il 3 luglio 2025 a causa di una chiusura prolungata per disinnescare un ordigno. L’intervento è stato comunque programmato a metà settimana per non influire sul traffico del weekend in uno dei tratti più frequentati dell’autostrada del Sole. Continua a leggere per conoscere i dettagli sulla chiusura della A1 e quando riapre.

A1 CHIUSA PER DISINNESCARE UNA BOMBA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

Cominceranno dunque nella tarda serata di mercoledì 2 luglio le operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba d’aereo di produzione statunitense (modello Gp An-M30) di 100 libbre, residuato bellico inesploso risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto lo scorso 7 aprile in via Zannoni, presso il cantiere della Nuova Porrettana, nel Comune bolognese di Casalecchio di Reno. Le operazioni di disinnesco, affidate ai militari del reggimento genio Ferrovieri di Castel Maggiore, inizieranno la sera tardi per limitare al massimo i disagi alla circolazione.

CHIUSURA A1 2 E 3 LUGLIO 2025: QUANDO RIAPRE DI PRECISO?

Come detto, durante le attività di bonifica sarà necessaria la chiusura temporanea dell’autostrada A1, nel tratto compreso tra Casalecchio (bivio A1/Raccordo A14) e Sasso Marconi Nord, oltre che di alcune strade adiacenti alla zona del ritrovamento. Il tratto autostradale sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle ore 23:00 del 2 luglio alle ore 2:00 del 3 luglio 2025, per complessive tre ore.

Per chi deve comunque percorrere quel tratto in quelle ore, verso Firenze si consiglia di entrare in autostrada a Sasso Marconi, mentre provenendo da Bologna l’uscita consigliata è quella di Casalecchio sul Raccordo A1-A14 Bologna – Casalecchio.

L’ordigno verrà prima messo in sicurezza nel luogo del ritrovamento e poi fatto brillare, la mattina del 3 luglio, nella cava ‘I Laghi’ tra Pianoro e Loiano.

ATTIVO ANCHE IL DIVIETO DI SORVOLO

Per tutta la durata delle operazioni sulla A1, sia di disinnesco che di brillamento, sarà attivo il divieto di sorvolo delle aree interessate. Al fine di limitare il più possibile l’area di evacuazione degli abitanti è stata realizzata dal Genio Ferrovieri una struttura di contenimento: infatti, saranno solo un paio i residenti che dovranno lasciare la propria casa il giorno delle attività e che troveranno ospitalità nella struttura predisposta dal Comune di Casalecchio di Reno. Per coordinare le operazioni è stato attivato il Centro operativo misto (COM) diretto dalla Prefettura, che si riunirà a Casalecchio nella sede della Polizia locale.