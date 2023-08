BMW Serie 5 con motore che non parte: come risolvere

La BMW Serie 5 con motore che non parte e avaria motore accesa è un problema che riguarda in particolare le serie F10/F11. La soluzione consigliata alle officine autorizzate BMW è stata diffusa da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo che, se l’auto è coperta dalla garanzia del venditore, è sempre meglio avvalersi dei propri diritti.

BMW SERIE 5 CON AVARIA MOTORE, CHE NON PARTE: IL BOLLETTINO TECNICO

Il problema del motore che non si avvia sulla BMW serie 5, come per molti altri modelli può dipendere da svariati fattori di cui parliamo al paragrafo successivo. Il difetto oggetto del bollettino tecnico dedicato è però accompagnato da un codice di errore specifico che circoscrive il problema al circuito di alimentazione del gasolio. La soluzione tuttavia non è particolarmente complessa, ma gli indizi iniziali potrebbero depistare in assenza di un’approfondita diagnosi preventiva e la sostituzione della pompa carburante rivelarsi vana e dispendiosa. Il difetto si è manifestato sui seguenti modelli secondo il bollettino BMW:

BMW Serie 5 F10/F11 dal 2010 al 2017 ;

; motore 2.0 D 16V Turbo con filtro antiparticolato;

Turbo con filtro antiparticolato; difetto si manifesta con l’arresto del motore e l’impossibilità a riavviarlo ;

; In diagnosi è possibile constatare la presenza del codice errore BMW 481B28 “Centralina della pompa del carburante, difetto CAN riconosciuto”.

CAUSE DEL MANCATO AVVIAMENTO DI UN MOTORE

Prima di vedere la soluzione al motore BMW Serie 5 che non parte, è bene ricordare che ci sono molti motivi per cui un’auto non si mette in moto. Tra questi sicuramente la batteria è il principale indiziato, anche perché è la principale causa di panne. Quando il motore di un’auto non parte, un autoriparatore esperto sa bene quali controlli fare alla ricerca di indizi che possono interessare nei casi generali:

alimentazione aria (sensori di massa, volume e temperatura)

(sensori di massa, volume e temperatura) alimentazione carburante (pompa carburante, carburante inquinato, filtro intasato, iniettori bloccati, etc.);

(pompa carburante, carburante inquinato, filtro intasato, iniettori bloccati, etc.); accensione (candele, cavi AT, bobine, presiscaldamento carburante, sensori di fase, aria e pressione, etc.);

(candele, cavi AT, bobine, presiscaldamento carburante, sensori di fase, aria e pressione, etc.); avviamento, in prima battuta il motorino di avviamento, il suo elettromagnete, etc.

BMW SERIE 5 CON SPIA MOTORE ACCESA NON PARTE: SOLUZIONE

Se l’anomalia non è associata a un codice errore diverso o aggiuntivo a quello segnalato e il veicolo rientra tra quelli riportati nel bollettino del BMW Serie 5 F10/F11 che non parte, la soluzione consigliata consiste in:

aggiornare il software della centralina pompa carburante.

I dettagli dell’intervento provengono dal bollettino tecnico ufficiale BMW NL 51868147-02, a cui l’autoriparatore può fare riferimento per ulteriori informazioni.