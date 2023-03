ADAC: batteria scarica è la principale causa di panne nel 2022

Cambia il parco auto circolante, con sempre più auto mildhybrid, hybrid ed elettriche in Germania, ma le cause di panne e i guasti che necessitano l’intervento del soccorso meccanico ADAC non cambiano. Nel più recente bilancio degli interventi ADAC 2022, l’Automobile Club Tedesco afferma che è diminuito il numero di richieste di soccorso rispetto all’anno precedente, ma aumenta il numero di auto elettrificate in panne. Ecco i problemi più frequenti alle auto secondo l’ADAC.

NEL 2022 SONO DIMINUITE LE RICHIESTE DI SOCCORSO PER AUTO IN PANNE

Nel 2022 le richieste di intervento delle pattuglie stradali ADAC hanno superato i 3,4 milioni. Numeri che hanno comportato una media di 9.352 interventi al giorno o un’auto in panne ogni 9,2 secondi da soccorrere. Ciò non significa che 3.413.488 siano state rimorchiate, ma un numero consistente di veicoli si è fermato per strada. Quando le pattuglie intervengono, arrivano sul luogo della panne già con tutti gli attrezzi che rendono speciale un veicolo ADAC di soccorso, in aggiunta ovviamente ai ricambi che potrebbe essere necessario sostituire sul posto. Solo se il guasto non è riparabile sul posto, allora l’auto viene rimorchiata fino all’officina più vicina. L’ADAC sostiene che rispetto all’anno precedente, nel 2022 ci sono state il -2,3% di richieste. Tra quelli più intensi, il 19 dicembre 2022 è stato un giorno record con 17.436 missioni di soccorso.

I PROBLEMI AUTO PIU’ FREQUENTI NEL 2022 RISOLTI DALL’ADAC

I problemi con la batteria auto scarica o difettosa sono la causa più comune di panne per le auto nel 2022 (43,2%), anche se in calo rispetto all’anno precedente (era 46,2% nel 2021). Ecco nel dettaglio quali sono i guasti più frequenti:

batteria avviamento scarica: 43,2%;

avviamento scarica: 43,2%; guasti al motore o alla gestione del motore (iniezione, accensione o sensori): 23,8%;

o alla gestione del motore (iniezione, accensione o sensori): 23,8%; alternatore , motorino di avviamento, impianto elettrico o illuminazione: 10,4%;

, motorino di avviamento, impianto elettrico o illuminazione: 10,4%; pneumatici : 8,4%;

: 8,4%; carrozzeria, sterzo, freni, telaio, trasmissione: 7,2%.

NEL 2022 RADDOPPIATE LE RICHIESTE PER PANNE DI AUTO ELETTRICHE E IBRIDE

La notizia più eclatante che riporta l’ADAC riguarda invece le auto elettriche, che richiedono assistenza meccanica. Rispetto alle 25.000 chiamate nel 2021, le richieste per veicoli elettrici e ibridi in panne sono state 52.000 nel 2022. Il Club attribuisce questa impennata alla crescente mobilità elettrica, infatti riporta i dati della motorizzazione tedesca (Federal Motor Transport Authority – KBA) secondo cui nel 2022 sono state immatricolate quasi 1,3 milioni di auto elettriche e auto ibride. Per almeno 1 auto su 2 la causa di panne principale era la batteria di avviamento 12V (50%), mentre più raramente si verificano problemi a motore elettrico, batteria HV o sistema di ricarica.