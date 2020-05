Batteria scarica e apertura portellone Fiat 500 in emergenza

Serrature elettriche bloccate e batteria scarica: come aprire il portellone del bagagliaio in emergenza su Fiat 500 e Fiat 500X

Una delle situazioni di emergenza più scomode che si possono verificare con la batteria scarica (del telecomando e/o dell’auto) è l’apertura portellone. E visto che spesso si dà per scontato come aprire il portellone del bagagliaio in emergenza, prendiamo come esempio la seconda auto più diffusa in Italia: la Fiat 500X e Fiat 500 cabrio . Ecco la procedura passo-passo per aprire il bagagliaio con la batteria scarica.

BATTERIA SCARICA E APERTURA PORTELLONE

La Fiat 500X, come gran parte delle auto con serrature elettriche, richiede la conoscenza di qualche trucco, come abbiamo già visto per l’apertura dell’auto con la keyless scarica. Sapere come aprire il portellone posteriore in emergenza diventa ancora più impellente quando la serratura elettrica non funziona per la batteria scarica dell’auto. In questo caso, prendere i cavi di emergenza dal bagagliaio è possibile solo sapendo esattamente cosa fare. Nel caso della Fiat 500 cabrio, e in modo del tutto analogo con la Fiat 500X e la Fiat 500L, l’apertura del bagagliaio avviene solo tramite il tasto del telecomando o il pulsante comfort sul portellone. Vediamo ora invece cosa fare con la batteria scarica e l’apertura del bagagliaio in emergenza.

APERTURA PORTELLONE FIAT 500 IN EMERGENZA

L’apertura bagagliaio sulla Fiat 500 cabrio avviene in tandem con il funzionamento della capote: vedi qui cosa fare se la capote è bloccata. Una volta che la capote della Fiat 500 è in posizione adatta all’apertura del bagagliaio, la procedura da fare è la stessa per tutti i modelli di Fiat 500 senza serratura meccanica all’esterno. Per aprire il portellone dall’abitacolo se la batteria dell’auto è scarica o la serratura elettrica del portellone è difettosa, bisogna procedere così:

1) estrarre i poggiatesta posteriori accedendo dall’abitacolo;

2) ribaltare gli schienali;

3) rimuovere eventuali bagagli e oggetti ingombranti trasportati nel bagagliaio;

4) individuare la serratura al centro della soglia di carico e agire sulla levetta A (immagine sopra) per sbloccare meccanicamente il portellone.

APERTURA PORTELLONE FIAT 500X IN EMERGENZA

La procedura è un po’ differente per aprire il bagagliaio in emergenza con la batteria scarica su Fiat 500X. Bisogna procedere come segue:

1) abbassare gli appoggiatesta e ribaltare gli schienali;

2) prendere il cacciavite in dotazione;

3) individuare la protezione di colore giallo (A, immagine sopra) montata a pressione sulla serratura e rimuoverla con l’aiuto del cacciavite;

4) introdurre il cacciavite in modo da far scattare la linguetta B (immagine sopra) di sblocco meccanico serratura.

Dopo aver scollegato la batteria o per l’interruzione del fusibile di protezione, è necessario inizializzare il meccanismo di apertura/chiusura del bagagliaio. Si fa chiudendo e aprendo tutte le porte e il bagagliaio con il pulsante dedicato sul telecomando.