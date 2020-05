Problema Capote Fiat 500 cabrio: cosa fare in emergenza

Capote elettrica Fiat 500c bloccata: cosa fare in emergenza, soluzione al problema e i passaggi per aprire e chiudere manualmente la capote elettrica bloccata

La Fiat 500 cabrio rappresenta una delle più riuscite rievocazioni storiche. Se nel “cinquino” storico bastava allungare il braccio per aprire la capote manuale, nella Fiat 500c moderna basta premere un pulsante per l’apertura della capote elettrica. Finché tutto funziona, chiaro. Ma cosa fare in emergenza se la capote della Fiat 500 cabrio ha problemi di apertura? Ecco la soluzione che funziona anche per l’apertura del tetto scorrevole sulla Fiat 500 “normale”.

PROBLEMA CAPOTE BLOCCATA FIAT 500 CABRIO: APERTURA/CHIUSURA

Una Fiat 500 cabrio con problemi alla capote che non si apre può essere piuttosto frequente. Magari aprire la capote bloccata della Fiat 500c può essere un problema di poco conto in estate se il climatizzatore funziona correttamente. Non si può dire lo stesso se la pioggia vi sorprende e non sapete come chiudere la capote bloccata della Fiat 500 cabrio. La soluzione è piuttosto semplice, ma dopo aver utilizzato la procedura di emergenza, bisogna ricordarsi di resettare la capote elettrica per poter riaprire il portellone posteriore. Vediamo cosa fare in caso di emergenza con la capote della Fiat 500 cabrio. Prima di ricorrere alla procedura di emergenza per aprire o chiudere la capote elettrica della Fiat 500 bisogna essere certi che ci sia un problema elettrico. Normalmente la capote elettrica (ma anche il tetto elettrico scorrevole su Fiat 500 normale) si può azionare con:

– i due pulsanti vicino allo specchietto retrovisore centrale;

– i tasti sul telecomando/chiave della Fiat 500 cabrio;

– la chiave di emergenza in dotazione.

CAPOTE BLOCCATA FIAT 500 CABRIO: COSA FARE IN EMERGENZA

L’apertura e chiusura continue potrebbero surriscaldare il motorino elettrico e mandare in blocco la capote elettrica. È normale, bisognerà attendere e riprovare dopo qualche minuto. Soprattutto se l’auto è parcheggiata al sole e si fanno azionamenti ripetuti. Vediamo invece cosa fare in emergenza per aprire/chiudere manualmente la capote bloccata della Fiat 500. Se premendo il tasto di apertura sulla consolle del tetto o sul telecomando la capote non si muove è probabile che si sia bloccata. In tal caso non resta altro da fare che seguire la procedura di emergenza per aprire o chiudere a mano la capote della Fiat 500c:

– aprire il cofano posteriore;

– estrarre la chiave di emergenza a brugola dal kit nel bagagliaio della Fiat 500c;

– inserire la chiave di emergenza nel foro posto in corrispondenza della cappelliera;

– ruotare in senso orario per aprire / in senso antiorario per chiudere.

La stessa procedura di emergenza è valida anche per aprire o chiudere manualmente il tetto elettrico bloccato della Fiat 500 berlina. Cambia solo la collocazione del meccanismo, che è interno all’abitacolo subito dietro la tendina del tetto.

COME FARE IL RESET DELLA CAPOTE ELETTRICA FIAT 500 CABRIO

Un dettaglio che non tutti conoscono riguarda il funzionamento della capote elettrica della Fiat 500 cabrio. In particolare quando la capote è totalmente aperta e si preme il pulsante di apertura del bagagliaio, la capote va automaticamente in posizione “spoiler”, cioè si chiude fino a sollevare il lunotto posteriore. Questo automatismo però si perde dopo l’apertura manuale di emergenza della capote elettrica poiché la capote non sa più esattamente in che posizione si trova. Può succedere anche, ad esempio, quando si scarica la batteria della Fiat 500c o si monta una batteria nuova. In tutti questi casi (o dopo aver riparato un guasto alla capote elettrica) bisogna inizializzare la capote elettrica per:

– ripristinare l’apertura automatica della capote elettrica;

– attivare l’apertura del bagagliaio quando la capote è totalmente aperta.

Per inizializzare la capote è necessario che almeno i pulsanti sulla consolle dell’auto siano funzionanti e procedere così:

– aprire completamente la capote con il tasto di apertura vicino allo specchietto interno;

– premere insieme, per almeno 2 secondi, i tasti di apertura e chiusura vicino allo specchietto;

– chiudere completamente la capote con il tasto di chiusura vicino allo specchietto;

– premere nuovamente e insieme per almeno 2 secondi i tasti di apertura e chiusura.

Se la procedura di reset della capote elettrica Fiat 500 cabrio è andata a buon fine, l’auto farà da sola alcuni cicli di apertura e chiusura.