Tesla investirà 3 miliardi di euro nella Gigafactory in Germania, andando in controtendenza rispetto ai ridimensionamenti dei rivali tedeschi. La costruzione prevista di un ulteriore stabilimento di produzione a Grünheide, alla periferia di Berlino, potrebbe rendere il sito europeo dell’azienda statunitense la più grande fabbrica automobilistica in terra teutonica per capacità produttiva, superando il quartier generale di Volkswagen a Wolfsburg, dice la Reuters. La società di Musk si espande mentre VW, Mercedes-Benz e BMW stanno tagliando posti di lavoro e valutando chiusure di impianti di fronte alla crescente concorrenza cinese. L’ascesa imperiosa dell’azienda USA è uno schiaffo ai marchi locali, nonché un modo intelligente di sfruttare le normative green imposte dall’UE: un capovolgimento del risiko automotive iniziato col tutto elettrico previsto nel 2019 per il 2035, con conseguenti fratture fra i 27 Paesi comunitari.

TESLA CYBERCAB: INIZIO DELLA PRODUZIONE PER IL 2029

Tesla punta a produrre fino a un milione di robotaxi Cybercab all’anno a Grünheide, ha dichiarato l’azienda, sebbene il modello non sia ancora stato venduto su larga scala commerciale in nessuna parte del mondo. L’inizio dei lavori è previsto nella prima metà del 2027, mentre l’avvio della produzione è fissato per il 2029.

Il gioiello di Elon creerà nuovi posti di lavoro a Grünheide, con la ricerca di diverse centinaia di nuovi lavoratori per la prima fase di costruzione e pianificazione della produzione.

IL CYBERTRUCK LASCIA SPAZIO AL CYBERCAB

Inaugurata a marzo 2022, la GigaBerlin è stata costruita in una frazione del tempo solitamente necessario per i grandi progetti industriali in Germania, superando sfide ambientali e ostacoli burocratici legati ai permessi. Tuttavia, la direzione locale si è scontrata più volte con il potente sindacato tedesco IG Metall, che ha accusato l’azienda di tattiche antisindacali.

Negli ultimi mesi, Tesla ha incrementato la produzione del SUV di medie dimensioni Model Y nel sito e ha assunto oltre 2.000 dipendenti. Punta inoltre ad avviare la produzione di celle per batterie nello stabilimento a partire dalla metà del prossimo anno.

Tesla ridurrà progressivamente la produzione del Cybertruck nella sua fabbrica di Austin, in Texas, alla fine dell’estate 2027, una mossa che secondo Musk dovrebbe fare spazio a un maggior numero di Cybercab.

DAL FLOP CYBERTRUCK AL RISCHIO ROBOTAXI: LA PARTITA A POKER DI MUSK

L’addio al pick-up in acciaio inox sancisce un cambio di rotta: dopo vendite statunitensi crollate di quasi la metà nel 2025 (ferme a poco più di 20.000 unità contro le 500.000 sognate) e il rimborso di migliaia di caparre, Musk archivia un progetto rivelatosi un fiasco commerciale per puntare tutto sulla guida autonoma.

Quella mano di poker gli è andata male: adesso, eccone un’altra. Resta però l’incognita normativa europea sull’omologazione dei veicoli senza conducente. Per non dire dei dubbi sulla sicurezza stradale: negli Stati Uniti l’agenzia federale NHTSA ha già aperto un audit sulla conformità di un’auto priva di volante e pedali, mentre nei primi due mesi di esercizio ad Austin si contano già 8 incidenti, tra cui un impatto ad alta velocità in autostrada durante i test. Una scommessa industriale ad altissimo rischio.