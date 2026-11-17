Secondo i dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica cinese, le Case auto locali hanno prodotto circa 3 milioni di veicoli a ottobre 2026, in calo del 7,7% rispetto allo stesso mese del 2025: l’aumento dello 0,9% del valore aggiunto nella produzione automobilistica è stato il più lento dalle interruzioni legate al Covid del 2022, riferisce CarNewsChina su dati Bloomberg. Il problema è il calo della domanda interna, con le vendite diminuite del 27,1% rispetto allo stesso mese del 2025. Di contro, le esportazioni sono aumentate del 68,5%, per supportare i profitti. L’avanzata sarà ancora più forte nell’Unione Europea, dopo l’assist involontario del Green Deal auto elettrica che ha abbattuto l’industria del Continente, permettendo al Dragone di invaderci con BEV e PHEV.

LE CASE AUTO CINESI COMPETONO IN UN MERCATO CON INCENTIVI INFERIORI

Il rallentamento arriva dopo che la Cina ha ridotto gli incentivi sull’imposta d’acquisto per i NEV (elettriche e ibride plug-in) all’inizio del 2026. I veicoli idonei acquistati nel 2024 e nel 2025 beneficiavano di un’esenzione dall’imposta d’acquisto, soggetta a un tetto massimo. Per il 2026 e 2027, la politica prevede invece una riduzione del 50%. Il sostegno fiscale rimane quindi disponibile, sebbene sia meno generoso rispetto allo scorso anno.

In questa battaglia dei listini all’interno del Regno di Mezzo, per le Case europee vendere nel Celeste Impero sarà difficilissimo: è un addio definitivo all’Eldorado orientale.

CINA AUTO A TUTTO EXPORT

Le esportazioni hanno aiutato i produttori a compensare il calo delle vendite interne. Le esportazioni di auto, inclusi i kit da assemblare (knock-down kit) spediti per l’assemblaggio all’estero, hanno raggiunto le 928.000 unità in ottobre, in aumento del 68,5% rispetto all’anno precedente. Hanno rappresentato il 35% delle vendite di vetture dei produttori, rispetto al 19% dell’anno precedente. Le esportazioni di NEV sono aumentate del 144,7% a 582.000 unità.

Anche Tesla – che fa auto a Shanghai – è della partita: le sue vendite al dettaglio in Cina sono scese del 66,1% a 8.817 veicoli in ottobre, il livello più basso dal luglio 2022. Il suo stabilimento asiatico ha esportato 59.012 veicoli, in aumento del 66,3%, facendo salire le vendite totali all’ingrosso del 10,3% a 67.829 unità.

UN 2027 INCERTO

Questa crescita delle esportazioni potrebbe essere più difficile da sostenere il prossimo anno. Il segretario generale della CPCA (China Passenger Car Association), Cui Dongshu, ha dichiarato che la crescita delle esportazioni di veicoli potrebbe rallentare a circa il 10% nel 2027, citando l’aumento delle barriere commerciali estere, e individuando al contempo il Medio Oriente come una potenziale fonte di ulteriore crescita.

LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ E DELLE RETI LOCALI

Per i costruttori cinesi, il vero banco di prova non sarà solo aggirare i dazi attraverso la delocalizzazione produttiva in Europa dell’Est o in Medio Oriente, ma riuscire a mantenere margini di profitto adeguati senza il paracadute dei sussidi statali in patria.

Una guerra dei prezzi prolungata sul mercato interno rischia infatti di innescare una selezione naturale tra le decine di marchi attualmente attivi, lasciando in piedi solo i colossi più strutturati e costringendo i concorrenti occidentali a una rincorsa tecnologica e industriale senza precedenti per non perdere definitivamente quote di mercato.