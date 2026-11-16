Tesla Cybercab ora si può acquistare: prezzo fisso più abbonamento mensile

Partono negli Stati Uniti gli ordini del Tesla Cybercab destinati ai clienti privati, seppur con una formula a numero chiuso riservata su invito a una ristretta cerchia di acquirenti selezionati. Il listino della biposto elettrica priva di volante e pedali è fissato a 29.990 dollari, con un deposito non rimborsabile di 1.000 dollari richiesto per bloccare la vettura a guida autonoma. Il cliente deve pagare anche le tasse e le commissioni governative, che potrebbero arrivare al 10% o più del prezzo del veicolo. Il costo definitivo viene comunicato prima della consegna attraverso il documento denominato Final Price Sheet. Le prime consegne prenderanno il via a dicembre, dice la Reuters. In più, il compratore deve versare un abbonamento, chiamato Autonomy Subscription, di 299 dollari al mese (primo gratis). Il canone mensile include: sostituzione di pneumatici, parabrezza, tergicristalli e filtri abitacolo; manutenzione ordinaria; controlli di sicurezza; assistenza stradale. La data di consegna comunicata da Tesla è solamente indicativa e non costituisce una garanzia: dipende dalla produzione, dalla configurazione e dalla disponibilità del veicolo. Quando Tesla comunica che il Cybercab è pronto, il consumatore deve organizzare il ritiro entro 3 giorni. In caso di mancata risposta o ritardo, l’ordine può essere annullato.

TESLA CYBERCAB: MISTERO ASSICURAZIONE

Il cliente paga ricariche, parcheggi, immatricolazione e assicurazione. Un tema, quello della polizza RCA, delicatissimo. Per una macchina normale, il guidatore è responsabile dei sinistri: in questo caso, senza conducente, chi è il colpevole di un eventuale incidente causato? A logica, Tesla, col suo software. Infatti l’acquirente non è ora né mai sarà guidatore: è un mezzo robot, per giunta senza volante né pedali.

Siamo in presenza di una sfilza di criticità, che andrebbero quanto prima risolte a beneficio della sicurezza stradale, delle eventuali vittime degli incidenti e dei proprietari del veicolo. Se ne discute parecchio in USA.

IN UNA ZONA RISTRETTISSIMA

Comunque, per evitare guai, il Tesla Cybercab per privati si muove solo nelle aree coperte dal servizio Robotaxi. Ossia in Texas (Austin, Dallas, Houston, San Antonio e Fort Worth) e in Florida (Miami, Orlando e Tampa). Una zona limitatissima: siamo davvero lontani dall’equazione meravigliosa auto = libertà.

Da remoto poi Tesla ha il diritto di ridurre l’area operativa in cui il Cybercab può circolare, senza dare preavviso, e limitare l’operatività dell’auto in caso di maltempo. Se il titolare usa in modo improprio la vettura, la Casa blocca il mezzo a propria discrezione.

NON UN INIZIO ENTUSIASMANTE

Per adesso, la biposto dorata con portiere ad ali di farfalla è un simpatico giocattolone. “Il canone mensile è troppo alto“, ha affermato lo stesso Musk, aggiungendo che dovrebbe corrispondere al costo della Full Self Driving per gli altri modelli, che è di circa 115 dollari al mese.

Aggiungiamo che Tesla raccoglie numerose informazioni attraverso il veicolo e l’applicazione. Tra queste troviamo dati sulla posizione, registrazioni audio durante l’assistenza al viaggio, immagini delle telecamere esterne e della telecamera interna: questi dati vengono utilizzati per fornire servizi autonomi, assistenza e migliorare il prodotto.

Il cliente non può vendere, trasferire o cedere il veicolo senza il consenso scritto di Tesla. In caso di violazione, Tesla può disabilitare il veicolo e richiedere danni liquidati pari al maggiore tra 50.000 dollari e il valore ricevuto dalla vendita.

INCOGNITE INSIDIOSE

Resta poi da capire quanto il Cybercab possa essere realmente pratico nella vita quotidiana. L’assenza di volante e pedali rappresenta una scelta radicale, che elimina qualsiasi possibilità di intervento diretto da parte di chi si trova a bordo. Se il sistema autonomo dovesse incontrare una situazione imprevista, un cantiere, un ostacolo improvviso o condizioni stradali particolarmente difficili, il passeggero sarebbe completamente nelle mani della tecnologia Tesla.

Il prezzo d’acquisto, apparentemente competitivo, va quindi valutato insieme ai costi ricorrenti e ai numerosi vincoli operativi. Non basta pagare 29.990 dollari per avere un’auto pronta a soddisfare qualsiasi esigenza di mobilità. Il Cybercab rappresenta piuttosto un nuovo modello di trasporto, nel quale il cliente compra il veicolo, ma continua a dipendere dal produttore per poterlo utilizzare. Una prospettiva tecnologicamente interessante, ma ancora tutta da dimostrare sul piano della convenienza.