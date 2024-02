La Jeep Avenger, che attualmente è la Jeep più economica sul mercato oltre che la più compatta, si rinnova con l’annuncio di una nuova variante. Si tratta della Jeep Avenger 4xe. Questa nuova versione del B-SUV di casa Jeep ripropone il sistema mild hybrid che caratterizza la Jeep Avenger e-Hybrid andando, però, ad arricchirlo con un ulteriore motore elettrico che permette di sfruttare la trazione integrale. Questa combinazione promette la possibilità di sfruttare le caratteristiche da 4×4 dei modelli Jeep senza dimenticare la sostenibilità e l’attenzione alla riduzione di consumi ed emissioni. Vediamo le caratteristiche della nuova versione del SUV di casa Jeep.

LE CARATTERISTICHE DELLA JEEP AVENGER 4XE

La “grande” novità della Nuova Jeep Avenger 4xe è rappresentata dal sistema ibrido alla base del modello. Jeep, infatti, ha realizzato un sistema composto da:

un motore tre cilindri turbo benzina da 1.2 litri in grado di erogare 136 CV di potenza

da 1.2 litri in grado di erogare di potenza due motori elettrici da 28,5 CV , uno per asse

, uno per asse un cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti

Si tratta di un sistema Mild Hybrid a 48 Volt che permette di sfruttare la trazione integrale, a differenza di quanto avviene con la Avenger e-Hybrid, variante già sul mercato del SUV di Jeep, che deve accontentarsi di un solo motore elettrico. Al momento, non sono ancora stati diffusi i dati relativi alle prestazioni e ai consumi di questa nuova variante.

QUATTRO VARIANTI PER LA JEEP AVENGER

La gamma della Jeep Avenger, con l’arrivo della versione 4xe, si articolerà in quattro diverse versioni:

Avenger benzina con motore tre cilindri 1.2 turbo da 100 CV e cambio manuale

con motore tre cilindri 1.2 turbo da 100 CV e cambio manuale Avenger e-Hybrid con motore tre cilindri 1.2 turbo da 100 CV, motore elettrico da 28,5 CV e cambio automatico

con motore tre cilindri 1.2 turbo da 100 CV, motore elettrico da 28,5 CV e cambio automatico Avenger 4xe con motore tre cilindri 1.2 turbo da 100 CV, due motori elettrici da 28,5 CV, cambio automatico e trazione integrale

con motore tre cilindri 1.2 turbo da 100 CV, due motori elettrici da 28,5 CV, cambio automatico e trazione integrale Avenger elettrica con motore elettrico da 156 CV e cambio automatico

Tutte le versioni del SUV di Jeep si basano sulla piattaforma modulare CMP. Si tratta della base di partenza su cui Stellantis ha sviluppato anche la Fiat 600 oltre che la nuova Alfa Romeo Milano, al debutto nel corso delle prossime settimane. Tutti e tre i modelli sono prodotti nello stabilimento di Tychy, in Polonia.

JEEP AVENGER 4XE: PREZZO E DISPONIBILITA’

La Nuova Jeep Avenger 4xe sarà una delle novità della gamma Jeep per i prossimi mesi. Per il momento, la casa americana non ha ufficializzato il prezzo di listino della sua nuova vettura che dovrebbe partire da circa 30.000 euro, posizionandosi un gradino sopra rispetto alla Avenger e-Hybrid, disponibile in Italia con un prezzo di partenza di 26.000 euro. Maggiori dettagli arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane. Le vendite prenderanno il via nel corso della seconda metà del 2024.