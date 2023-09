Fiat 600e 2024, via agli ordini: tutto su prezzi e allestimenti disponibili

Fiat ritorna ufficialmente nel segmento B del mercato europeo con la Nuova Fiat 600e 2024. Il crossover elettrico, dopo la presentazione ufficiale dello scorso luglio, arriva ora in concessionaria, con l’apertura ufficiale degli ordini. Per il marchio italiano si tratta di un grande ritorno in un segmento importantissimo per il mercato europeo. La nuova elettrica di Fiat arriva sul mercato in più varianti: gli allestimenti della Fiat 600e 2024, infatti, sono due ma in futuro la gamma si arricchirà anche con l’arrivo delle versioni ibride. Il nuovo modello è parte di una strategia più ampia che prevede l’arrivo di altre elettriche Fiat.

MOTORE E BATTERIA DELLA FIAT 600E 2024

Il nuovo crossover di Fiat arriva sul mercato in un’unica configurazione tecnica. Per quanto riguarda motore, batteria e autonomia della Nuova Fiat 600e 2024, infatti, troviamo:

un motore elettrico da 115 kW ;

; una batteria da 54 kWh ;

; un’autonomia di oltre 400 chilometri nel ciclo misto WLTP;

nel WLTP; un’autonomia di oltre 600 chilometri nel ciclo urbano.

Il motore della Fiat 600e 2024 è in grado di garantire un’accelerazione 0-100 km/h completata in 9 secondi, con possibilità di scegliere tra tre modalità di guida (Eco, Normale e Sport). La ricarica avviene a 11 kW con cavo Mode 3 (servono 6 ore per una carica completa). C’è anche il supporto alla ricarica rapida da 100 kW che permette di portare la batteria all’80% di carica in meno di mezz’ora. Nel corso del 2024 arriverà anche una motorizzazione ibrida per la Fiat 600e 2024.

GLI ALLESTIMENTI DELLA NUOVA FIAT 600E 2024

Il nuovo crossover di casa Fiat arriva sul mercato in due varianti. I clienti possono scegliere tra questi allestimenti della Fiat 600e 2024:

(600e)RED

La Prima

La dotazione di serie della Fiat 600e è particolarmente ricca. Già la versione base include il display da 10,25 pollici per l’infotainment e il digital cluster da 7 pollici, i sensori pioggia e crepuscolare, il clima automatico mono zona, il freno di stazionamento elettrico, i sensori di parcheggio, il Cruise Control e Intelligent Speed Assistant e l’Autonomous Emergency Braking. Da notare, inoltre, che l’allestimento top La Prima aggiunge, tra i tanti elementi extra, anche i sistemi per la Guida Autonoma di Livello 2.

I PREZZI DELLA NUOVA FIAT 600E 2024

Il listino prezzi della Nuova Fiat 600e 2024 è il seguente:

35.950 euro per la versione( 600e)RED ;

per la versione( ; 40.950 euro per La Prima.

Da notare che, di serie, la versione (600e)RED è disponibile con il rosso pastello ma è possibile ordinare anche il nero pastello oppure il bianco pastello. La Prima, invece, è ordinabile, di serie, con il metallizzato Arancio Sole d’Italia. Tra gli optional ci sono anche tre altre tinte metallizzate come Verde Mare d’Italia, Sabbia Terra d’Italia e Azzurro Cielo d’Italia. Grazie al ricorso agli incentivi statali è possibile ordinare la Nuova Fiat 600e a partire da 29.950 euro. Per i nuovi clienti c’è anche il finanziamento di Stellantis Financial Services, con tasso del 3,99% e rate da 199 euro al mese con Easy Wallbox inclusa.