Alfa Romeo Milano: prime immagini del nuovo B-SUV

Alfa Romeo ha annunciato la data della presentazione ufficiale della Nuova Alfa Romeo Milano. Il nuovo SUV di segmento B della casa italiana, che andrà ad arricchire la gamma affiancandosi all’Alfa Romeo Tonale oltre che a Giulia e Stelvio, è anche protagonista delle prime immagini ufficiali che mostrano un prototipo del modello, ancora nascosto da una livrea mimetica. La Milano è parte della nuova strategia di Alfa Romeo che prevede un focus sulla gamma SUV. Ecco i primi dettagli sul nuovo progetto.

ALFA ROMEO MILANO: LA DATA DI PRESENTAZIONE

La pubblicazione delle prime immagini ufficiali, che trovate nell’articolo, è l’occasione giusta per Alfa Romeo per annunciare la data di presentazione della Nuova Alfa Romeo Milano. Il SUV di segmento B della casa italiana sarà protagonista di un’anteprima mondiale programmata per il prossimo 10 aprile 2024. Per il momento, il brand non ha fornito alcuna informazione sull’evento, limitandosi ad anticipare che la presentazione si svolgerà a Milano, con una diretta streaming che consentirà agli Alfisti in tutto il mondo di poter seguire la “prima” del nuovo modello entry level.

ALFA ROMEO MILANO: LE PRIME IMMAGINI

Le poche immagini diffuse dell’Alfa Romeo Milano confermano che il progetto sarà un SUV di segmento B, con un assetto rialzato e dimensioni compatte. Il modello, come si intravede sotto le protezioni, non rinuncerà al tradizionale scudetto frontale e all’impronta sportiva che non può mai mancare dalle produzioni del marchio italiano. Per il resto, ne sapremo di più nelle prossime settimane.

LE CARATTERISTICHE DELL’ALFA ROMEO MILANO

Le informazioni sul comparto tecnico della Alfa Romeo Milano sono poche. Tra le caratteristiche del nuovo modello troviamo i seguenti elementi:

le dimensioni saranno compatte: la lunghezza sarà intorno ai 4,1 metri

il SUV utilizzerà la piattaforma CMP, già utilizzata da Stellantis per realizzare la Jeep Avenger e la Fiat 600

già utilizzata da Stellantis per realizzare la Jeep Avenger e la Fiat 600 Alfa Romeo lancerà una versione elettrica del B-SUV che dovrebbe avere un motore da 156 CV e una batteria da 54 kWh ; l’autonomia sarà di circa 400 chilometri

che dovrebbe avere un motore da e una batteria da ; l’autonomia sarà di circa che sarà seguita da una o più versioni ICE; in arrivo dovrebbe esserci una versione Hybrid, con la stessa motorizzazione utilizzata, di recente, per la Fiat 600 Hybrid

Come detto in precedenza, sarà necessario attendere il debutto ufficiale del 10 aprile per saperne di più sul modello.

ALFA ROMEO MILANO: PREZZI E DISPONIBILITA’

La Nuova Alfa Milano è attesa sul mercato nel corso del secondo semestre del 2024, almeno per quanto riguarda la variante elettrica che dovrebbe essere la prima a debuttare. Nei mesi che seguiranno il lancio di questa variante, inoltre, ci sarà il debutto anche delle varianti ICE della Milano. Per quanto riguarda i prezzi, invece, l’Alfa Romeo Milano dovrebbe arrivare sul mercato con un listino di partenza inferiore ai 30.000 euro, per quanto riguarda le varianti ICE. Per la versione elettrica, invece, è possibile ipotizzare un prezzo intorno ai 40.000 euro che permetterebbe al modello di rientrare nei limiti previsti per gli incentivi sulle auto elettriche del 2024.