Jeep Avenger eHybrid: focus sulla tecnologia 48V

La Jeep Avenger registra un importante aggiornamento della gamma. Il B-SUV di casa Jeep, modello entry level del brand, è ora disponibile anche in una terza variante che va ad affiancarsi alle versioni full electric e 1.2 benzina da 100 CV. Questa terza variante è la Nuova Jeep Avenger eHybrid, dotata di tecnologia MHEV a 48 V, già utilizzata da Jeep su vari modelli della sua gamma, come la Renegade e la Compass. Vediamo tutte le caratteristiche di questa nuova versione della Avenger.

JEEP AVENGER EHYBRID: IL SISTEMA IBRIDO

La Nuova Jeep Avenger eHybrid è dotata di un sistema elettrificato composto da:

un motore 3 cilindri benzina da 1.2 litri in grado di erogare una potenza di 100 CV e 205 Nm

in grado di erogare una potenza di e una batteria agli ioni di litio da 48 volt

da il cambio a doppia frizione a 6 rapporti

un motore elettrico da 21 kW e 55 Nm incluso nella scatola del cambio

incluso nella scatola del cambio un inverter e la centralina della trasmissione che operano in sinergia

Il sistema elettrificato della Jeep Avenger eHybrid è pensato per garantire un incremento della coppia a bassi regimi oltre che una partenza silenziosa. L’utilizzo della modalità definita da Jeep come “elettrico puro” permette di eseguire brevi spostamenti in avanti, senza utilizzare l’acceleratore, grazie alla funzione e-Creeping. Questa soluzione è utile anche negli ingorghi stradali, in modalità e-Queueing, e permette il parcheggio in elettrico, con la modalità e-Parking. Durante il funzionamento in “elettrico puro”, il motore benzina entra in azione solo quando il veicolo necessità di maggiore potenza, permettendo un utilizzo a zero emissioni in tutti gli altri contesti. Il sistema ibrido è supportato da un serbatoio da 44 litri.

PRESTAZIONI E CONSUMI DELLA JEEP AVENGER EHYBRID

Per quanto riguarda le prestazioni della Nuova Jeep Avenger eHybrid, la casa dichiara un’accelerazione 0-100 km/h completata in 11 secondi, con un’erogazione della coppia istantanea e una riduzione del turbo lag, per un’auto più reattiva. Il sistema elettrificato si traduce, inoltre, in una riduzione del 15% delle emissioni di CO2 rispetto al motore non elettrificato con cambio automatico. La Nuova Jeep Avenger eHybrid registra i seguenti dati per quanto riguarda consumi ed emissioni:

5,1 litri per ogni 100 chilometri

per ogni 100 chilometri 111 e 114 g/km di CO2

Rispetto alla versione con il motore benzina e il cambio manuale, questa versione della Jeep Avenger è in grado di ridurre le emissioni di oltre 10 grammi di CO2 al chilometro. Questa versione dell’entry level di casa Jeep propone, quindi, maggiore efficienza e consente di ridurre l’impatto ambientale rispetto alla versione non elettrificata del SUV.

PREZZI E DISPONIIBLITA’ JEEP AVENGER EHYBRID

La Nuova Jeep Avenger eHybrid è pronta al debutto commerciale. La nuova versione elettrificata del SUV di casa Jeep sarà ordinabile a partire dalla fine del mese di novembre 2023, diventando un nuovo punto di riferimento della gamma europea di Jeep. Per il momento, il brand del Gruppo Stellantis non ha ancora ufficializzato il listino prezzi della Nuova Jeep Avenger eHybrid. Maggiori dettagli in tal senso arriveranno a breve. Jeep ha confermato un aggiornamento per la struttura di allestimenti del SUV: la Avenger sarà disponibile nelle varianti Longitude, Altitude e Summit, con un livello crescente per quanto riguarda la dotazione di serie.