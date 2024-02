Con una quota mercato del 5,13% a gennaio 2024 per un totale di 7.281 modelli venduti (fonte Unrae), Jeep è risultata la sesta marca venduta in Italia, a conferma degli ottimi numeri già registrati nel 2023. Merito di una gamma molto varia che abbina convenienza e affidabilità. Ma quanto costa la Jeep più economica, tenendo anche conto degli incentivi attuali e futuri e delle promozioni in essere? Scopriamolo dall’ultimo listino.

JEEP PIÙ ECONOMICA: QUAL È, QUANTO COSTA?

Attualmente la gamma Jeep disponibile in Italia è composta dai modelli Avenger, Compass, Grand Cherokee, Renegade e Wrangler, più il pick-up Gladiator. Avenger, Compass e Renegade sono classificabili come Suv, Grand Cherokee è un Suv d’alta gamma e Wrangler un fuoristrada. Ma ovviamente hanno tutti una forte vocazione fuoristradistica, non solo il Wrangler. Avenger è sicuramente il modello più versatile essendo disponibile a benzina, con motore ibrido e in versione 100% elettrica. Anzi è stata la prima Jeep elettrica in assoluto. Ma anticipiamo subito che l’Avenger BEV non è la Jeep più economica (ma neanche la più costosa).

Vuoi sapere quali sono le Jeep meno costose? Ecco la top-10 dei modelli più economici in base ai prezzi del listino ufficiale aggiornato alla data di pubblicazione dell’articolo:

Avenger 1.2 Turbo Longitude 2023: 24.300 € Avenger 1.2 Turbo MHEV Longitude 2023: 26.000 € Avenger 1.2 Turbo Altitude 2023: 26.300 € Renegade 1.0 T3 Longitude 2021: 26.300 € (fuori produzione, fino a esaurimento scorte) Renegade 1.0 T3 Longitude 2022: 26.300 € (fuori produzione, fino a esaurimento scorte) Avenger 1.2 Turbo MHEV Altitude 2023: 28.000 € Renegade 1.0 T3 Limited 2021: 28.600 € (fuori produzione, fino a esaurimento scorte) Renegade 1.0 T3 Limited 2022: 28.600 € (fuori produzione, fino a esaurimento scorte) Avenger 1.2 Turbo Summit 2023: 29.300 € Renegade 1.6 Mjt 130CV Longitude 2021: 29.800 €.

La Jeep più economica è quindi l’Avenger 1.2 Turbo Longitude model year 2023 che costa 24.300 euro. Si tratta della versione con motore 1.2 cc tre cilindri a benzina da 101 CV/74 kW, con consumi dichiarati dalla Casa di 5,5 l/100 km nel cilo misto ed emissioni di CO2 stimati in 123 g/km.

Per curiosità l’Avenger elettrica più economica costa 39.400 euro, la Compass più economica costa 35.100 euro, il Grand Cherokee più economico costa 82.000 euro e il Wrangler più economico costa 71.500 euro.

Tutti i prezzi fin qui elencati si riferiscono alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

OFFERTA JEEP FEBBRAIO 2024

Fino al 29 febbraio 2024 Jepp Avenger, Compass e Renegade sono offerte per i privati con la formula del leasing per 36 mesi con permuta o rottamazione che prevede un anticipo iniziale, rate moderatamente leggere e una maxirata finale o la possibilità di restituire o sostituire la vettura. Per Avenger e Renegade il canone mensile è sempre di 199 euro al mese per 35 mesi, per la Compass sale a 249 euro mensili, La promozione per Grand Cherokee e Wrangler è leggermente diversa: leasing di 24 mesi, maxi anticipo iniziale, nessuna rata mensile ed eventuale maxi rata finale. Maggiori informazioni qui.

QUANTO COSTA LA JEEP CON GLI INCENTIVI STATALI?

Come è noto gli incentivi auto 2024 sono strutturati in modo particolare: attualmente vige lo stesso schema degli anni scorsi con sconti fino a 5.000 euro, con rottamazione, o 3.000 euro, senza rottamazione, per le auto elettriche, e di 4.000 euro, con rottamazione, o 2.000 euro, senza rottamazione, per le ibride plug-in, mentre quelli per le auto termiche sono terminati. Significa che con l’attuale schema possono beneficiare degli incentivi solo i modelli elettrici della Jeep Avenger.

Prossimamente, invece, gli incentivi verranno modificati secondo il seguente schema:

Auto elettriche nuove

6.000 euro (senza rottamazione)

7.500 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

9.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

11.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

11.250 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e Isee sotto 30.000 euro)

12.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

13.750 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

Per persone fisiche e giuridiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 35.000 euro + Iva (42.700 Iva inclusa).

Auto ibride plug-in nuove

4.000 euro (senza rottamazione)

5.000 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

5.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

5.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

6.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

6.875 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e 5 e Isee sotto 30.000 euro)

7.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

Per persone fisiche e giuridiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 45.000 euro + Iva (54.900 Iva inclusa).

Auto termiche nuove fino a 135 g/km

1.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

2.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

3.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2).

Solo per persone fisiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 35.000 euro + Iva (42.700 Iva inclusa).

Auto usate Euro 6 fino a 160 g/km

2.000 euro (con rottamazione di veicoli fino a Euro 4).

Solo per persone fisiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 25.000 euro + Iva (30.500 Iva inclusa).

Con questi incentivi il modello base della Jeep Avenger elettrica potrebbe ottenere uno sconto fino a 13.750 euro e arrivare pertanto a costare solamente 10.550 euro.