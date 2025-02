Auto segmento A più economiche: i modelli da comprare

Le citycar, le auto di segmento A, continuano a riscuotere successo nel mercato italiano grazie alla loro versatilità, dimensioni compatte e una vasta gamma di opzioni di motorizzazione e allestimenti. Questi modelli, tutti inferiori ai 4 metri di lunghezza, offrono soluzioni adatte sia per chi cerca un’auto full electric, sia per chi preferisce motori termici a benzina o bifuel a GPL, fino alle mild hybrid con consumi ed emissioni di CO2 ridotte. I prezzi variano, ma generalmente si mantengono sotto i 20.000 euro per i modelli con motore endotermico, mentre per quelli elettrici si aggiunge qualcosa in più. Dunque, vediamo quali sono le segmento A più economiche attualmente in Italia.

LE SEGMENTO A PIU’ ECONOMICHE: I MODELLI PRESCELTI

Leapmotor T03

La Leapmotor T03 è stata introdotta sul mercato europeo nel 2024, questa citycar elettrica compatta (3.620 mm di lunghezza) è assemblata in Polonia grazie a un accordo con il gruppo Stellantis. È disponibile in un’unica versione dotata di un motore sincrono a magneti permanenti da 95 CV (70 kW) e una batteria da 37,3 kWh. Offre un’autonomia massima di 265 km nel ciclo combinato misto Wltp e 395 km in città. La dotazione di serie include cerchi in lega da 15 pollici, tetto panoramico da 42 pollici, ADAS di ultima generazione e un quadro strumenti Lcd da 8 pollici con schermo touch centrale da 10,1 pollici. Il prezzo di partenza è di 18.900 euro.

DR 1.0

La DR 1.0 è la più compatta del lotto (3.200 mm di lunghezza), ideale per gli spostamenti urbani. È dotata di un motore sincrono a magneti permanenti da 61 CV (45 kW) e una batteria da 31 kWh. L’autonomia massima è di 210 km nel ciclo combinato misto WLTP. A livello tecnologico, offre un quadro strumenti da 3,5 pollici e uno schermo touchscreen da 9,7 pollici per l’infotainment. Il prezzo di partenza è di 18.900 euro.

Dacia Spring

Nel 2024 è stata introdotta la seconda generazione di Dacia Spring, disponibile in quattro allestimenti e con due opzioni di motorizzazione. Si può scegliere tra un motore da 45 Cv (33 kW) e uno più performante da 65 CV (48 kW), entrambi abbinati a una batteria da 26,8 kWh. L’autonomia massima varia tra 225 e 228 km nel ciclo combinato misto WLTP. Le dimensioni compatte (3.701 mm di lunghezza) offrono spazio adeguato per quattro persone, con un quadro strumenti digitale da 7 pollici e uno schermo da 10 pollici per l’infotainment. Il prezzo di partenza è di 17.900 euro per la versione Electric 45.

Kia Picanto

Dal lancio della prima generazione di Kia Picanto sono passati vent’anni, con un notevole salto di qualità a livello tecnologico. La serie più recente (3.605 mm di lunghezza), introdotta nel 2024, è omologata per cinque persone e offre motori a benzina da 1,0 litri (63 CV) o 1,2 litri (79 CV), e una versione a GPL da 61 CV. Tra le dotazioni tecnologiche spicca il Display cluster LCD digitale da 4,2 pollici con schermo touchscreen da 8 pollici. Il listino prezzi parte da 16.800 euro per la versione a benzina da 63 CV.

Hyundai i10

La Hyundai i10 resta un modello di riferimento nel segmento delle citycar. La versione My25 presenta alcune novità a livello di contenuti, con motori a benzina da 63 CV o 90 CV (turbo) e una versione a GPL da 61 CV. Offre uno schermo touchscreen da 8 pollici con connettività Apple CarPlay e Android Auto. Il prezzo di partenza è di 18.100 euro per la versione a benzina da 63 CV. Nel 2025, la gamma sarà arricchita dal SUV ultracompatto elettrico Inster.

Toyota Aygo X

La versione più recente della Toyota Aygo è stata introdotta nel 2022, con una singola motorizzazione a benzina da 72 CV (53 kW). Le dimensioni compatte (3.700 mm di lunghezza) la rendono ideale per gli spostamenti urbani. Offre uno schermo touchscreen da 7 o 9 pollici per l’infotainment. Il prezzo di partenza è di 18.950 euro.

Fiat Panda

Il modello più venduto sul mercato italiano è la Fiat Panda, proposta in due allestimenti: Panda e Pandina. È disponibile esclusivamente con un ibrido leggero (mild hybrid) composto da un motore tre cilindri 1.0 Hybrid da 70 CV (51 kW). La dotazione tecnologica include uno schermo touchscreen Dab da 7 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il prezzo di listino parte da 15.900 euro per l’allestimento Panda.

AUTO SEGMENTO A: L’ANDAMENTO DEL MERCATO

Il mercato delle auto segmento A mantiene un ruolo centrale grazie alla loro versatilità e alla capacità di soddisfare un pubblico più ampio ed eterogeneo. La disponibilità di motorizzazioni diverse, dalle full electric alle versioni termiche e mild hybrid, permette di rispondere alle diverse esigenze degli utenti, offrendo soluzioni adatte sia per chi cerca un'auto a zero emissioni, sia per chi preferisce un modello più tradizionale con costi contenuti.