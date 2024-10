ADAS, IIHS: +70% di guidatori si fidano del Lane Warning

Il funzionamento dei sistemi ADAS non è sempre ben compreso e accettato dagli automobilisti. Un recente studio condotto dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) ha però rivelato un significativo aumento nell’adozione dei sistemi di prevenzione delle collisioni, in particolare quelli di avviso e prevenzione del superamento involontario di corsia. L’indagine ha evidenziato che circa il 90% degli automobilisti con veicoli dotati di questi sistemi mantiene attiva la funzionalità, anche quando potrebbe disattivarla, in aumento rispetto agli studi condotti in passato.

QUASI 1 INCIDENTE MORTALE SU 4 IN MENO

I sistemi di avviso (Lane Departure Warning) e prevenzione dell’uscita involontaria di corsia (Lane Keeping Assist) sono progettati per correggere lievi deviazioni della traiettoria del veicolo, prevenendo sbandamenti e collisioni frontali o laterali con veicoli nello stesso senso di marcia o dal senso contrario.

Nonostante il loro potenziale di ridurre fino al 23% le collisioni mortali, questi sistemi non hanno ancora mostrato un impatto significativo sulle richieste di risarcimenti assicurativi e sugli incidenti segnalati dalla polizia, rispetto ai benefici riscontrati con altre tecnologie come la frenata automatica di emergenza (AEB). Tuttavia, l’aumento nell’utilizzo dei sistemi di mantenimento della corsia tra gli automobilisti fa pensare che presto anche i dati relativi all’assistente di corsia potrebbero migliorare.

IIHS: 70% IN PIU’ DI AUTO CON ADAS NON DISATTIVATI

In particolare, l’IIHS ha analizzato un campione di circa 2.400 veicoli portati nelle concessionarie nell’area di Washington D.C. per manutenzione, rilevando che l’87% dei veicoli aveva attivato i sistemi di avviso e prevenzione dell’uscita di corsia.

Un dato molto superiore rispetto a un’indagine simile condotta nel 2016, in cui solo il 51% dei veicoli aveva attivato tali sistemi, tra quelli che ne erano dotati. Ciò riflette non solo una maggiore accettazione da parte degli automobilisti, ma anche un miglioramento nella progettazione dei sistemi stessi da parte dei produttori.

FATTORI CHE INFLUISCONO SULL’ACCETTAZIONE DEGLI ADAS IN AUTO

Uno dei fattori che ha contribuito alla maggiore adozione dei sistemi di prevenzione dell’uscita di corsia, secondo i ricercatori dell’IIHS, è l’evoluzione degli avvisi. In passato, molti conducenti trovavano fastidiosi gli avvisi acustici, spingendoli a disattivare frequentemente il sistema. Tuttavia, oggi i produttori di veicoli hanno implementato allarmi aptici, come vibrazioni del sedile o del volante, che risultano meno invadenti per i conducenti. L’indagine dell’IIHS ha dimostrato che i veicoli dotati di avvisi aptici presentavano tassi di utilizzo significativamente superiori rispetto a quelli che utilizzavano ancora avvisi visivi o acustici.

Inoltre, la progettazione dei sistemi è diventata più sofisticata: la maggior parte dei veicoli osservati ora richiede che le impostazioni dei sistemi ADAS vengano modificate tramite il menu del veicolo piuttosto che con un semplice pulsante, rendendo meno probabile la disattivazione accidentale o intenzionale. Questo cambiamento è stato introdotto in più della metà dei modelli analizzati, mentre solo un modello dell’indagine precedente prevedeva questa opzione.