Auto elettriche aziendali: +21% nel primo semestre 2022

Le auto elettriche aziendali registrano vendite in forte crescita in Europa secondo i dati Dataforce relativi al primo semestre del 2022

Nonostante gli incentivi auto messi a disposizione da vari Paesi nel corso degli ultimi anni, le vendite di auto elettriche in Europa continuano a viaggiare su livelli non certo elevatissimi. Il passaggio di consegne tra le auto ICE e le auto elettriche è, in ogni caso, ancora lontano, con lo stop alla vendita di auto benzina e diesel fissato per il 2035. Nel frattempo, però, le auto elettriche aziendali diventano sempre più popolari. Il settore delle flotte, infatti, inizia a guardare con interesse alla mobilità a zero emissioni, anche in ottica futura. Gli investimenti nell’aggiornamento delle flotte si concentrano e si concentreranno sempre di più nelle auto a zero emissioni. Una nuova indagine di Dataforce riportata da Fleeteurope, infatti, evidenzia una sostanziale crescita delle vendite di auto elettriche aziendali in Europa nel corso del primo semestre del 2022. Il dato certifica l’interesse dell’intero settore verso questa categoria di vetture.

CRESCONO LE VENDITE DELLE AUTO ELETTRICHE AZIENDALI IN EUROPA

I dati emersi dall’indagine di Dataforce anticipano una progressiva elettrificazione del settore flotte in Europa. Il mercato, infatti, fa segnare numeri positivi. Le vendite di auto elettriche aziendali in Europa sono in crescita del +21,7%. Il dato si riferisce al confronto tra il primo semestre del 2022 e lo stesso periodo dello scorso anno. Su scala europea, quindi, il settore è in crescita. Naturalmente, ogni mercato segue tendenze ben precise, legate anche alle misure di sostegno previste dai singoli Governi oltre che dallo stato di sviluppo delle infrastrutture. Globalmente, però, le auto elettriche aziendali stanno diventando un riferimento del mercato delle flotte in Europa. I dati raccolti confermano un trend consolidato per il settore. Già nel 2020 le vendite di auto elettriche aziendali erano in forte crescita. Alcuni mesi fa, inoltre, Arval ha confermato a SicurAUTO.it l’interesse crescente delle aziende per le auto plug-in.

AUTO ELETTRICHE AZIENDALI: VOLKSWAGEN GUIDA IL MERCATO IN EUROPA

È il Gruppo Volkswagen il punto di riferimento del settore delle auto elettriche aziendali in Europa. L’azienda tedesca, infatti, ha un market share del 24% andando a considerare tutti i suoi brand. Le vendite complessive di Volkswagen, Audi, Skoda, Cupra e Porsche superano quota 52 mila unità nel primo semestre del 2022. Per l’azienda tedesca, le flotte aziendali rappresentano uno dei settori principali per lo sviluppo della gamma elettrica. Alle spalle del Gruppo Volkswagen, a guidare il mercato delle auto elettriche aziendali, troviamo Tesla con oltre 32 mila unità vendute. La casa americana deve fare i conti con il Gruppo Stellantis, sempre più vicino alla seconda posizione con 31 mila unità vendute ed una crescita superiore alla media del mercato (+28%). Secondo i dati Dataforce, il Gruppo Volkswagen, tra i tre OEM citati, è l’unico che vende più auto elettriche aziendali che auto elettriche per privati.

AUTO ELETTRICHE AZIENDALI PIU’ VENDUTE IN EUROPA: TESLA IN TESTA

Non stupisce, invece, che le auto elettriche aziendali più vendute in Europa siano Tesla. I dati raccolti dallo studio confermano come la Model Y sia la vettura di riferimento del settore con 18 mila unità vendute. Seconda posizione per la Model 3 che si ferma a 14 mila unità vendute. La casa americana si conferma un riferimento del mercato europeo anche nel settore delle flotte. Terza posizione per la Volkswagen ID.4 che tocca quota 9 mila unità vendute confermandosi come il modello a zero emissioni più venduto del gruppo tedesco. L’immagine qui di seguito riassume la Top 10 della classifica di vendite delle auto elettriche aziendali:

IL SETTORE FLOTTE È INTERESSATO ALLE AUTO ELETTRICHE AZIENDALI

L’indagine di Dataforce non si limita a raccogliere ed evidenziare i numeri. Lo studio, infatti, ha raccolto i pareri dei gestori di flotte in merito alle auto elettriche aziendali e ai possibili investimenti futuri. Secondo i dati raccolti circa il 33% dei gestori valuta con favore l’elettrificazione della propria flotta. Questa percentuale sale a circa il 45% considerando i gestori di flotte di grandi dimensioni (50 auto o più). In questo secondo caso, l’elettrico viene visto con ancora maggior interesse. A rendere attrattivo il settore delle auto elettriche potrebbero essere, in particolare, i ridotti costi di gestione delle auto elettriche, soprattutto per le flotte composte da auto che non devono garantire lunghe percorrenze.