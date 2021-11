Ultimi aggiornamenti sugli incentivi auto 2022: a che punto siamo sul rifinanziamento dei contributi per l'acquisto di vetture nuove e usate?

Gli incentivi auto statali sono stati un successo e a poco più di un mese dalla chiusura restano disponibili i fondi solo per le vetture usate (e per le moto elettriche e ibride). Tuttavia la misura strutturale dell’Ecobonus, più volte irrobustita con l’immissione di nuove dotazioni per sostenere il mercato dell’auto travolto dalla pandemia, aveva durata triennale e si concluderà il prossimo 31 dicembre. Poi che succederà? Il comparto è in allarme perché nella bozza della nuova Legge di Bilancio non c’è traccia di incentivi auto 2022. Sembra però che i contributi possano ‘rientrare dalla finestra’ sotto forma di emendamento, ci sono già numerose proposte in tal senso. Proviamo pertanto a fare il punto della situazione.

INCENTIVI AUTO 2022 NELLA LEGGE DI BILANCIO GRAZIE AL FONDO PER IL CLIMA?

Ricapitolando: la Legge di Bilancio 2022 per ora non ha previsto nuovi incentivi auto. Allo stesso tempo la manovra contempla l’istituzione, presso la Cassa Depositi e Prestiti, di un ‘Fondo italiano per il clima’ gestito dal Ministero per la Transizione Ecologica, con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Cosa c’entra questo fondo con gli incentivi per le auto?

C’entra perché, citiamo testualmente, questi soldi sono destinati “al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale ai quali l’Italia ha aderito”. Ed è indubbio che tra questi obiettivi rientri a pieno titolo il processo di transizione dalle auto con motore a scoppio a quelle elettriche, per cui non ci sorprenderemmo se parte del Fondo per il clima venisse utilizzato anche per incentivare l’acquisto di auto ecologiche, lo scopriremo a breve.

INCENTIVI AUTO 2022: GLI EMENDAMENTI ALL’ESAME DELLE COMMISSIONI

Come anticipavamo all’inizio, la politica sta comunque lavorando in maniera più diretta al finanziamento degli incentivi auto 2022 attraverso una serie di emendamenti al decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio, presentati da esponenti di ogni parte politica, che sono adesso all’esame delle commissioni parlamentari competenti in vista del passaggio in Aula. Ricordiamo che il decreto dev’essere convertito in legge entro il prossimo 20 dicembre.

La proposta più interessante, partita dalle file della Lega, prevede l’estensione del rifinanziamento degli incentivi già contenuto nel decreto Fiscale, esauritosi rapidamente, che porterebbe la dotazione per la fascia di emissioni 0-60 g/km di CO2 (elettriche e ibride olug-in) da 65 a 119 milioni di euro, quella per la fascia 61-135 (ibride, benzina, diesel, gpl) da 10 a 65 milioni di euro, quella per i veicoli commerciali da 20 a 158 milioni di euro e la dotazione per le auto usate da 5 a 59 milioni di euro. Previsto inoltre per la prima volta anche un contributo per l’acquisto di mezzi agricoli.

INCENTIVI AUTO 2022: ALTRE PROPOSTE

Non solo soldi per l’acquisto di veicoli. Al vaglio delle commissioni parlamentari ci sono infatti altre proposte che riguardano il comparto auto: si punta per esempio a incentivare la trasformazione a Gpl o metano o, meglio ancora, ad elettriche delle auto benzina o diesel Euro 5 ed Euro 6 (in realtà una misura del genere esisterebbe già ma, come capita spesso, manca dei necessari decreti attuativi). Inoltre, visti i tempi di consegna lunghissimi, si sta cercando di dilatare i termini per l’immatricolazione delle vetture comprate con gli incentivi auto 2021, oggi fissati al 31 dicembre per le auto acquistate fino al 30 giugno scorso e al 30 giugno 2022 per quelle prenotate dal 1° luglio in poi, portandoli rispettivamente al 30 giugno 2022 e al 31 dicembre 2022.