Auto elettriche economiche 2022: la tabella dei costi al km

Le auto a batterie più vendute non sempre hanno il prezzo più basso: ecco le auto elettriche economiche 2022 secondo Car Industry Analysis

Il rifinanziamento degli incentivi auto metterà in discussione la possibilità per molti italiani di acquistare un’auto più efficiente nei prossimi mesi. Intanto un’interessante indagine di Car Industry Analysis rivela quali sono le auto elettriche economiche 2022 senza gli ecoincentivi. I dati riportati nei grafici sotto spiegano anche perché, a dispetto di quanto si possa pensare, non basta realizzare un’auto elettrica piccola per scalare la classifica delle vendite. Ne sono la conferma molti modelli per cui oltre al prezzo di acquisto conta molto il costo al km.

AUTO ELETTRICHE ECONOMICHE 2022 SENZA INCENTIVI

La Tesla Model 3 è stata l’auto in assoluto più venduta in Europa a settembre 2021 (secondo le rilevazioni di Jato) e probabilmente il sogno di molti appassionati che sperano di realizzare. Sicuramente non è la più economica tra le auto elettriche 2022 da comprare senza ecoincentivi (costo in Italia 49990 euro o 444 euro al mese in leasing). Anche per questo, evidentemente, non figura nella lista delle auto elettriche economiche 2022 con budget fino a 45 mila euro. La conferma degli ecoincentivi sulle auto elettriche 2022 arriverà con ogni probabilità tra gli emendamenti alla legge di bilancio 2022. Ma se non dovesse succedere, quali sarebbero le auto elettriche più economiche da poter acquistare? In testa a tutte si posiziona il mini SUV elettrico Dacia Spring (poco più di 20 mila euro, al netto di eventuali sconti del concessionario). All’estremo opposto si colloca la BMW i3s (quasi 45 mila euro secondo il listino ufficiale). In mezzo altri 13 modelli di auto elettriche, più convenienti all’acquisto, ma non necessariamente i più venduti. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

COSTO AL KM DELLE AUTO ELETTRICHE PIU’ ECONOMICHE 2022

L’auto elettrica più venduta in Italia dall’inizio del 2021 è la Fiat 500e e non poteva essere altrimenti considerando la composizione del parco circolante italiano fatto prevalentemente da citycar, utilitarie e SUV. In un post su Linkedin Felipe Munoz Global Analyst di Jato spiega perché la Renault ZOE continua a tenere banco tra le auto elettriche più vendute. E’ lo stesso motivo per cui auto elettriche piccole come la Honda-e e la Smart fortwoEQ stentano a risalire la top 10 delle auto elettriche più vendute in Europa. Chi acquista un’auto elettrica spesso ha a disposizione una colonnina o una wallbox vicino casa o direttamente in garage per ricaricare di notte. Eppure l’attenzione al costo per km sembra il criterio chiave che posiziona Renault ZOE, Peugeot 208-e e Dacia Spring tra le auto elettriche più economiche 2022 per km di autonomia. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

TOP 10 VENDITE AUTO ELETTRICHE IN EUROPA

E’ sempre Jato Dynamics a rivelare la Top 10 delle auto elettriche più vendute in Europa a ottobre in cui la Renault ZOE si piazza davanti ad auto elettriche più recenti (come la Volkswagen ID.3) e auto elettriche più economiche (come la Dacia Spring). Ecco di seguito la Top 10 delle auto elettriche più vendute in Europa a ottobre 2021, che sicuramente risente anche della carenza di semiconduttori:

– Renault ZOE: 6438;

– Volkswagen ID 3: 5539;

– Dacia Spring: 5277;

– Skoda Enyaq: 5166;

– Volkswagen ID 4: 4847;

– Fiat 500e: 4344;

– Kia Niro: 5237;

– Peugeot e-208: 4117;

– Hyundai Ioniq 5: 3286;

– Smart fortwo EQ: 3235;