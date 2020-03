Quali documenti occorre portare con se in auto quando si guida?

Cosa serve e cosa no in auto? Facciamo chiarezza sui documenti da tenere in auto e da esibire ai controlli su strada

Quante volte vedendo la paletta di un agente sollevarsi a un posto di controllo si è fermato l’orologio e ti sei chiesto “ho tutti i documenti da tenere in auto?”. Quel momento in cui si va totalmente nel pallone temendo di incorrere in una multa per aver dimenticato l’assicurazione, la patente o il libretto. Può succedere a tutti, soprattutto ai conducenti alle prime armi o a chi si imbatte di rado nei controlli su strada. La scena più frequente, in questi casi, è aprire il bauletto portaoggetti, prendere tutto, inclusi manuali d’uso dell’auto e porgerli all’agente di turno, che si metterà alla ricerca di quelli realmente utili. Per viaggiare sicuri ed evitare inutili stress vediamo quali sono i documenti da tenere in auto non solo nei controlli su strada ma in qualsiasi evenienza possa presentarsi.

I DOCUMENTI DEL CONDUCENTE DA TENERE IN AUTO O CON SE

Facciamo un po’ di chiarezza partendo dai documenti personali del conducente. I guidatori, esperti o neopatentati, devono portare sempre con se ed esibire la patente di guida, accompagnandola a Certificati di Abilitazione Professionale (solo se si sta svolgendo quel tipo di lavoro). Parliamo in particolare dei certificati KA per condurre motoveicoli e KB per condurre autoveicoli adibiti a servizio pubblico di piazza o noleggio con conducente. Questo significa che se un giorno siete in giro con la vostra auto personale e la famiglia al seguito, non sarà necessario disporre del CAP. Se invece chi guida l’auto è prossimo all’esame allora dovrà esibire il Foglio Rosa, ricordando di usufruirne secondo le disposizioni di legge. Il problema più frequente però non è avere o meno la patente al seguito ma se questa è ancora in vigore o è scaduta, guarda qui per sapere come rinnovare la tua patente di guida.

I DOCUMENTI DELL’AUTO DA TENERE A BORDO

Più articolato è il discorso dei documenti relativi all’auto che bisogna avere a bordo e che vengono richiesti sempre dagli agenti ai posti di controllo. I documenti che non devono mancare mai sono il libretto di circolazione con bollino revisione e il certificato di assicurazione. Va ricordato che ormai non è più richiesta l’esposizione del contrassegno al parabrezza da ottobre 2015.

I DOCUMENTI CHE NON SERVE AVERE IN AUTO O POTREBBERO ESSERE UTILI

L’aspetto molto simile tra libretto e Certificato di Proprietà, spinge molti a tenerli entrambi in auto. Il Certificato di Proprietà certifica che l’auto è di proprietà dell’intestatario e non va tenuto in auto, ma conservato con cura a casa. Il modulo Blu o Modello CAI, invece andrebbero tenuti in auto poiché, in caso di lieve incidente, accorciano i tempi per il risarcimento. Sono tanti gli automobilisti, soprattutto quelli vecchia scuola che, nel dubbio, continuano a portare in auto la Tassa automobilistica dell’auto. Questa ricevuta non costituendo più una Tassa di Circolazione come in passato, non viene più richiesta durante i controlli su strada. Il controllo avviene per via telematica ed è demandato alle Regioni, quindi è inutile tenerla in auto tra gli altri documenti più importanti. Andrebbe invece conservata a casa e mostrata in caso di contestazioni di mancato pagamento.