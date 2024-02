Patente a 17 anni e digitale: tutte le novità del Parlamento UE

Patente a 17 anni e digitale, scadenza dopo 15 anni e non più 10 e visita medica con autocertificazione: sono alcune delle modifiche alle norme comunitarie sulle patenti di guida approvate oggi dal Parlamento UE con 339 voti favorevoli, 240 contrari e 37 astensioni. Precisiamo subito che non si tratta di modifiche definitive ma della posizione dell’Europarlamento nell’iter che porterà alla riforma del regolamento europeo sulle patenti di guida. Iter che, viste le tempistiche, sarà necessariamente portato a termine dal nuovo Parlamento europeo che uscirà dalle elezioni del prossimo giugno. Scopriamo intanto le maggiori novità approvate.

VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA E VISITA MEDICA

La maggioranza degli eurodeputati ha convenuto che la patente di guida dovrebbe essere valida almeno 15 anni per automobili e motocicli e 5 anni per gli autocarri e gli autobus. Non è favorevole invece a ridurre la validità delle patenti di guida per gli anziani, come proposto dalla Commissione UE, per evitare discriminazioni e garantire il loro diritto alla libera circolazione e alla partecipazione alla vita economica e sociale.

Approvato anche un sistema di autovalutazione dei conducenti sulla propria idoneità alla guida quando viene rilasciata e rinnovata una patente, lasciando tuttavia ai singoli Paesi membri la decisione di sostituirlo con un esame medico vero e proprio con controlli sulla vista e sulle condizioni cardiovascolari. Gli eurodeputati vogliono che i governi dell’UE compiano maggiori sforzi per sensibilizzare l’opinione pubblica sui sintomi mentali e fisici che possano mettere una persona a rischio durante la guida.

PATENTE A 17 ANNI, LIMITI PER I NEOPATENTATI E AUTISTI PROFESSIONISTI

Secondo un’altra delle proposte approvate, i 17enni dovrebbero poter beneficiare di una patente di guida per auto o camion se accompagnati da un conducente esperto. Per i neopatentati sarebbe comunque previsto un periodo di prova di guida di almeno due anni soggetto a determinate restrizioni, come limiti di alcol più severi durante la guida e sanzioni più severe in caso di gravi violazioni (come sappiamo il Codice della Strada italiano già prevede delle limitazioni per i neopatentati e ulteriori potrebbero arrivare a breve).

Inoltre, per mitigare la carenza di autisti professionisti, gli eurodeputati hanno convenuto di consentire ai 18enni di ottenere una patente per guidare un camion o un autobus con un massimo di 16 passeggeri, a condizione che siano in possesso di un certificato di idoneità professionale. Inoltre,

PATENTE DI GUIDA DIGITALE

Per sostenere il mercato unico dell’UE, gli europarlamentari hanno dato l’ok all’introduzione di una patente di guida digitale, disponibile su un telefono cellulare e pienamente equivalente alla patente di guida fisica. Su quest’aspetto l‘Italia sta giocando d’anticipo con lo strumento IT Wallet sull’app IO che potrebbe contenere la patente elettronica già nel corso del 2024.

AGGIORNAMENTO ARGOMENTI D’ESAME

Infine l’Europarlamento vuole che i conducenti siano meglio preparati a situazioni di guida reali e siano consapevoli dei rischi, in particolare per gli utenti della strada vulnerabili come pedoni, bambini, ciclisti e utenti di monopattini elettrici. Pertanto ha proposto che la guida in condizioni di neve o scivolose, l’uso sicuro del telefonino durante la guida, i punti ciechi, i sistemi di assistenza alla guida e la sicurezza dell’apertura delle porte del veicolo diventino parte degli argomenti d’esame per ottenere una patente.