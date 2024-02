Neopatentati: auto più potenti ma limiti più lunghi

Notizie agrodolci per i neopatentati dalla Commissione trasporti della Camera, dove si stanno discutendo gli emendamenti al disegno di legge di rriforma (parziale) del Codice della Strada, prima dell’approdo in Aula. Se passerà questa modifica, chi conseguirà la patente dopo l’entrata in vigore della norma potrà guidare vetture di potenza maggiore rispetto a oggi, ma subendo una restrizione che si estenderà dagli attuali 12 mesi a 3 anni.

LIMITI NEOPATENTATI: COME FUNZIONA OGGI

Con la legge attuale, per il primo anno dal rilascio della patente non è consentita la guida di auto aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t, e con un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Per le auto elettriche e ibride plug-in, il tetto di potenza specifica è di 65 kW/t, compreso il peso della batteria. Tuttavia questi vincoli non si applicano se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a 65 anni, con patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno 10 anni (o con patente superiore).

LIMITI NEOPATENTATI: COME CAMBIEREBBERO CON LE MODIFICHE

Se però dovesse passare definitivamente l’emendamento già approvato in Commissione trasporti, la norma sui limiti dei neopatentati cambierà drasticamente: per i primi tre anni (e non più uno), i neo conducenti non potranno guidare vetture con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t (anziché 55) e con potenza massima di 105 kW (invece di 70). Pertanto da una parte arriva una stretta, perché si allunga da uno a tre anni la limitazione di potenza. Ma dall’altra si allargano le maglie, perché viene ammessa la guida di macchine più potenti. Ovviamente, prima di dare questa modifica come certa bisognerà attendere la discussione in Parlamento sul Ddl del nuovo Codice della Strada, con la possibilità neanche tanto remota di ulteriori cambiamenti.

NOVITÀ ANCHE SUL CELLULARE ALLA GUIDA

Sempre dalla Commissione trasporti della Camera giungono novità anche sul cellulare alla guida. Oggi per chi guida maneggiando il telefonino c’è una multa di 165 euro e il taglio di 5 punti patente. In caso di recidiva nel biennio successivo si applica la medesima sanzione pecuniaria a cui si aggiunge la sospensione della patente da uno a tre mesi. La multa nel nuovo Codice della Strada dovrebbe invece salire a 250 euro (350 per la recidiva), con decurtazione di 5 punti. La sospensione della patente da uno a tre mesi si applicherebbe, come oggi, solamente in caso di recidiva. L’alternativa sarebbe la cosiddetta “mini sospensione” già dalla prima infrazione ma solo per chi ha meno di 19 punti, soluzione però di dubbia efficacia perché riguarderebbe appena il 2,5% dei conducenti.